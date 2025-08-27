Ì¾¸Å²°»ÔÅì¶è¤Ç26Æü¿¼Ìë¡¢Ï©¾å¤Ë¼ã¤¤ÃË½÷2¿Í¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¤³¤Î¤¦¤Á10Âå¤«¤é20Âå¤¯¤é¤¤¤ÎÃËÀ­¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£

26Æü¸á¸å11»þÈ¾¤¹¤®¡¢Åì¶èÅìºù¤ÎÏ©¾å¤Ç¿Í¤¬2¿ÍÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÄÌ¹Ô¿Í¤¬È¯¸«¤·¡¢110ÈÖÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÃË½÷¤Ç¡¢10Âå¤«¤é20Âå¤¯¤é¤¤¤ÎÃËÀ­¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬Ìó1»þ´Ö¸å¤Ë»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£

½÷À­¤â10Âå¤«¤é20Âå¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢½Å½ý¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

·Ù»¡¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢2¿Í¤Î¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£