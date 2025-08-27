¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹»ö¶È¤Ê¤É¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Ç¥«¥Í¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤ ¶âÍ»´ØÏ¢²ñ¼Ò¤Î¼Â¼ÁÅª·Ð±Ä¼Ô¤é3¿Í¤òºÆÂáÊá¤Ø¡¡460²¯±ß¤ò½¸¤á¤¿¤«¡¡·Ù»ëÄ£
¹ñ¤ËÌµÅÐÏ¿¤Ç¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ë¤¢¤ë²ñ¼Ò¤Î¼ÒºÄ¤Î¹ØÆþ¤ò´«¤á¡¢½Ð»ñ¶â¤òÉÔÀµ¤Ë½¸¤á¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÃË½÷9¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£¤¬¤³¤Î¤¦¤Á¼Â¼ÁÅª·Ð±Ä¼Ô¤ÎÃË¤é3¿Í¤ò¤¤ç¤¦¤Ë¤âº¾µ½¤Îµ¿¤¤¤ÇºÆÂáÊá¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º¾µ½¤Îµ¿¤¤¤ÇºÆÂáÊá¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¶¦ÏÂ¹ñ¤Î¶âÍ»´ØÏ¢²ñ¼Ò¡ÖS DIVISION HOLDINGS¡×¤Î¼Â¼ÁÅª·Ð±Ä¼Ô¡¦¿Ü¸«°ìÍÆµ¿¼Ô¡Ê45¡Ë¤éÃË½÷3¿Í¤Ç¤¹¡£
3¿Í¤Ï¡¢2022Ç¯11·î¤«¤é°ìºòÇ¯2·î¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢ÂçºåÉÜºß½»¤Î40Âå¤ÎÃËÀ¤é4¿Í¤Ë¡Ö¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î»ö¶È¤ÇÂ¿³Û¤ÎÍø±×¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¥¦¥½¤ÎÏÃ¤ò»ý¤Á¤«¤±¤Æ³°¹ñ¼ÒºÄ¤ò¹ØÆþ¤µ¤»¡¢¸½¶â7300Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢3¿Í¤Ï½Ð»ñ¼Ô¤ËÂÐ¤·¡Ö½Ð»ñ¤¹¤ì¤ÐÇ¯Íø10¡ó¤«¤é15¡ó¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¡×¡Ö¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ï¤ª¶â¤¬¤¢¤ì¤Ð¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤É¤óÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¹ñ¤Ç¡¢Âç¤¤Ê¼ý±×¤ò¸«¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤¦¤¿¤¤¼ÒºÄ¤Î¹ØÆþ¤òÊç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¿Ü¸«ÍÆµ¿¼Ô¤é¤Ï¡¢2016Ç¯8·î¤«¤é¤Î¤ª¤è¤½8Ç¯´Ö¤Ç5500¿Í¤Û¤É¤«¤é¡¢¤ª¤è¤½460²¯±ß¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï3¿Í¤ÎÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¿Ü¸«ÍÆµ¿¼Ô¤é3¿Í¤ò´Þ¤àÃË½÷9¿Í¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹»ö¶È¤Ê¤É¤Ë´Ø¤·¤ÆÊ£¿ô¤ÎÂåÍýÅ¹¤òÄÌ¤¸¡¢¹ñ¤ËÌµÅÐÏ¿¤Ç´ôÉì¸©¤Ë½»¤à30Âå¤ÎÃËÀ¤éÃË½÷9¿Í¤Ë½Ð»ñ¶â¤È¤·¤Æ1²¯3100Ëü±ß¤Î³°¹ñ¼ÒºÄ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤è¤¦´«Í¶¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢º£·î6Æü¡¢¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°úË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£