8·î27Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ï¡¢À¶½Õ¡¢ÁêÀî¼·À¥¡¢¥ìー¥¶ー¥é¥â¥óRG¤¬ÍèÅ¹¡£90Ç¯Âå¤òºÌ¤Ã¤¿¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿ー¤¿¤Á¤¬¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¥Ð¥ó¥É¥Öー¥à¤ÎÍ¾ÃÌ¤ò¸ì¤ë¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¡ÖÀäÂÐ¤ËÍ¾ÃÌ¤¬¸ì¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¡ªÀ¶½Õ¥Ò¥¹¥È¥êー¡×¤Ç¤Ï¡¢1994Ç¯¥Ð¥ó¥É¡Ö¹õÌ´¡×¤È¤·¤Æ¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¤·¡¢GLAY¤äL¡ÇArc～en～Ciel¤È¤È¤â¤Ë¥«¥ê¥¹¥ÞÅª¤Ê»Ù»ý¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿À¶½Õ¤Î¼ç¤Êµ°À×¤ò¾Ò²ð¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¹õÌ´¡×²ò»¶¸å¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥Ð¥ó¥É¡ÖSADS¡×¤¬¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤·¤¿Âç¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¡ÖÃÓÂÞ¥¦¥¨¥¹¥È¥²ー¥È¥Ñー¥¯¡ÊIWGP¡Ë¡×¤ÎÏÃÂê¤Ë¡£ÃÓÂÞÀ¾¸ý¸ø±à¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¡ÖÏÃ¤¬Íè¤¿»þ¤âIWGP¤Ã¤Æ²¿¤À¤í¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦À¶½Õ¡£¼çÂê²Î¤ÏÉáÄÌ¥³¥ó¥Ú¤Ç·è¤Þ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢¤³¤Î»þ¤Ï¡Ö¶Ê¤òÄ°¤«¤»¤º¤Ë¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ä¡ª¡©©ABC¥Æ¥ì¥Ó
°ìÊý¡¢¡Ö15ºÐ¤Î»þ¤Ë¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¿¥ÅÄ¡ÊÅ¯Ïº¡Ë¤µ¤ó¤Ë¸«¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¿¥ÅÄ¤µ¤ó¸Ä¿Í¤ÎÍÂ¤«¤ê¡Ê¤À¤Ã¤¿¡Ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤ÏÁêÀî¼·À¥¡£20ºÐ¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¤ÏÅö½é¡ÖCRAZY LOVE¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡¢¤¹¤´¤¤¥í¥Ã¥¯¥Á¥åー¥ó¤Î²Î»ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¿¥ÅÄ¤¬¡Ö¡ØÌ´¸«¤ë¾¯½÷¤¸¤ã¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤Ë½ñ¤´¹¤¨¤ë¡×¤È¸À¤¤½Ð¤·¡¢ÁêÀî¤Ï¡ÖÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡×¤È»×¤¤¡¢¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤â¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥À¥µ¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÁêÀî¤Ï¤½¤Î¤³¤È¤ò¿¥ÅÄ¤Ë¤âÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¿¥ÅÄ¤ÎÅú¤¨¤Ï¡Ä¡ª¡©
¤Þ¤¿¡¢ÁêÀî¤ÏÂ´¶È¤·¤¿¹â¹»¤¬¿Ê³Ø¹»¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿ºÝ¡¢Æ±¤¸¹â¹»¤ÎOB¤Ç¤¢¤ëÍÌ¾¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤È°ì½ï¤Ë¹»²Î¤òºî¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¡£
Â³¤¤¤ÆÀ¶½Õ¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥åーÅö»þ¡¢²£Ê¸»ú¤Î¥Ð¥ó¥É¤¬Â¿¤¤Ãæ¡¢¤¢¤¨¤Æ¡Ö¹õÌ´¡×¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¸ì¤Î¥Ð¥ó¥ÉÌ¾¤Ë¤·¤¿ÍýÍ³¤ò¹ðÇò¡£
¤µ¤é¤ËÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀ¶½Õ¤Ï´ðËÜÅª¤Ë²Î»ì¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢²Î»ì¤ò´Ö°ã¤¨¤º¤Ë²Î¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¶½ÕÅÁÀâ¤òËÜ¿Í¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤ë¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Î²óÅú¤Ï¡Ä¡©¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢À¶½Õ¤Ï¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¥Ð¥ó¥É¤Ê¤É¤¬Â¤ò¤Î¤»¥×¥í¥ó¥×¥¿ー¤È¤·¤Æ»È¤¦¡È¤ªÎ©¤ÁÂæ¡É¤Ï¡ÖËÍ¤¬ºî¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¡ÖÂçºå¤ÇÍ¾ÃÌÄ´ºº¡ªÀ¶½Õ¤µ¤ó¡õÁêÀî¼·À¥¤µ¤ó¤Ë×ÖÅÙ¤Ê¤·¤ÇÅú¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤³¤È¡×¤Ç¤Ï¡¢À¶½Õ¤¬Åö»þ¥é¥¤¥Ð¥ë»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿L¡ÇArc～en～Ciel¤È¤ÎÈëÏÃ¤ò¡£¤Þ¤¿¡ÖÀ¶½Õ¤ÏÀÎLUNA SEA¤ÎINORAN¤Ë²¥¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦±½¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅú¤¨¤ë¡£
°ìÊý¡¢ÁêÀî¤Ï¡Ö¹â¹»»þÂå¡¢¹»¼Ë¤ÎÃæ¤ò¸¶¥Á¥ã¥ê¤ÇÁö¤ê²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦±½¡×¤Ë²óÅú¡£¤µ¤é¤ËÀÎ¡ÖPUFFY¤ÎµÈÂ¼Í³Èþ¤È¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ÎÏ²¼¤Ç²¥¤ê¹ç¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ»ö¤¬½Ð¤¿¤È¤¤¤¦Í¾ÃÌ¤òÌÀ¤«¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ÏÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡ª¡©
¤³¤Î¤Û¤«¡¢À¶½Õ¤Ï¤«¤Ä¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÌã¤Ã¤¿¶ÃØ³¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÍ¾ÃÌ¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
