¡Ú¿·ÆüËÜ¡ÛÀ®ÅÄÏ¡¡¡IWGPÀ¤³¦²¦¼Ô¡¦¥¶¥Ã¥¯¤ÈG1ÇÆ¼Ô¡¦ÃÝ²¼¤òàµ¶Êªá¤ÈÃÇºá¡Ä10¡¦13Î¾¹ñ¤Î¥«¡¼¥ÉÊÑ¹¹Í×µá
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥È¡¼¥Á¥ã¡¼¡Ê£È¡¥£Ï¡¥£Ô¡Ë¡×¤ÎÀ®ÅÄÏ¡¡Ê£²£·¡Ë¤¬¡¢£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤Î¥¶¥Ã¥¯¡¦¥»¥¤¥Ð¡¼Jr.¡Ê£³£¸¡Ë¤È£Ç£±¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹ÇÆ¼Ô£Ë£Ï£Î£Ï£Ó£Õ£Ë£Å¡¡£Ô£Á£Ë£Å£Ó£È£É£Ô£Á¡ÊÃÝ²¼¹¬Ç·²ð¡á£³£°¡Ë¤òÆ±»þ¤Ëàµ¶Êª°·¤¤á¤À¡££¹·î£²£¸Æü¿À¸ÍÂç²ñ¤Ç¥¶¥Ã¥¯¤Ø¤ÎÄ©Àï¡¢¾¡Íø¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï£±£°·î£±£³ÆüÎ¾¹ñÂç²ñ¤ÇÃÝ²¼¤È¤ÎËÉ±ÒÀï¤¬·èÄê¤·¤¿¤¬¡Ä¡£À®ÅÄ¤Ï¼êÁ°¾¡¼ê¤Ê²ò¼á¤«¤é¡¢¿·¤¿¤ÊÀÄ¼Ì¿¿¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£Ç£±¸ø¼°Àï¤Ç¥¶¥Ã¥¯¤«¤é¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ëÀ®ÅÄ¤Ï¡¢¿À¸Í·èÀï¤Ç¤ÎºÇ¹âÊö²¦ºÂÄ©Àï¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ËÜ»æ¤Î¼èºà¤Ë¡Ö²¶°Ê³°¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¡£¤½¤â¤½¤â¤Ê¤ó¤Ç¤³¤Ã¤Áº¹¤·ÃÖ¤¤¤Æ¡¢ËÉ±ÒÀï¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£ÃÏ¸µ¤Ç»×¤¤½Ðºî¤ë¤¿¤á¤À¤«¡¢ËÉ±Ò²ó¿ô¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤À¤«ÃÎ¤é¤Í¤¨¤±¤É¡¢Ï·¤¤¤Ü¤ìÁê¼ê¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ä¤Ã¤Æ¤ë²¦¼Ô¤«¤é¥Ù¥ë¥È¤Ï¤¯Ã¥¤·¤Æ¤ä¤ë¤è¡×¡£ÊÆ£Á£Å£×¤È¤Î¹çÆ±¶½¹Ô¡Ê£²£´Æü¡¢±Ñ¥í¥ó¥É¥ó¡Ë¤Ç¥Ê¥¤¥¸¥§¥ë¡¦¥Þ¥Ã¥®¥Í¥¹¤È¤Î£Ö£±Àï¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥¶¥Ã¥¯¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê¥±¥Á¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¿À¸Í·èÀï¤Î¾¡¼Ô¤ÏÎ¾¹ñÂç²ñ¤Ç£Ç£±ÇÆ¼Ô¡¦ÃÝ²¼¤ÎÄ©Àï¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢À®ÅÄ¤Î¥¤¥Á¥ã¥â¥ó¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¡Ö¤³¤ì¤â¤³¤ì¤Çà¿¿¤Î£Ç£±ÇÆ¼Ôá¤òº¹¤·ÃÖ¤¤¤Æ¡¢²¿¤¬Î¾¹ñ¤ÇÃÝ²¼¤À¤è¡£¥¢¥¤¥Ä¤Ï£É£×£Ç£Ð²¦¼Ô¤Î²ðÆþ¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Æ¾¡¤Æ¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤ó¤À¤í¡£¥¶¥Ã¥¯¤â£Ç£±¤Î·è¾¡¤ò²¿¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡×¤È¡¢ÃÝ²¼¤È£Å£Ö£É£Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿Í¥¾¡·èÄêÀï¡Ê£±£·Æü¡¢ÍÌÀ¡Ë¤Ø¤ÎÉÔÉþ¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡»ö¼Â´Ø·¸¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢Æ±Àï¤Ç¤Ï¤Þ¤º£Å£Ö£É£Ì¤Î¥»¥³¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤¿£È¡¥£Ï¡¥£Ô¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼£·¿Í¤¬»î¹ç¤Ë²ðÆþ¡£Âà¾ì¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿¸å¤Ëº£ÅÙ¤ÏÀ®ÅÄ¤¬²ðÆþ¤¹¤ë¤â¥¶¥Ã¥¯¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇÓ½ü¤µ¤ì¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÃÝ²¼¤¬£Å£Ö£É£Ì¤òÇË¤Ã¤Æ½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬À®ÅÄ¤Î¸À¤¤Ê¬¤Ï¥¶¥Ã¥¯¤Î²ðÆþ¤¬»î¹ç¤ò¤Ö¤Á²õ¤·¡¢£Å£Ö£É£Ì¤ÎÉÔÍø¤ËÆ¯¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¡Ö¤¢¤Î¹ÔÆ°¤Ç¥¶¥Ã¥¯¤¬£Å£Ö£É£Ì¤ÎÄ©Àï¤ò¼õ¤±¤ëÍ¦µ¤¤â¤Ê¤¤¡¢ÈÜ¶±¤Ê²¦¼Ô¤À¤Ã¤Æ¤³¤È¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿¤À¤í¡£¼«Ê¬¤¬¾¡¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤¿ÃÝ²¼¤òÍ¥¾¡¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤À¤±¤Ë£Ç£±¤Î¸¢°Ò¤ò¼ºÄÆ¤µ¤»¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¿·ÆüËÜ¤Î¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æµö¤»¤Í¤¨¤À¤í¤¦¡×¤È¡¢¼«¿È¤¿¤Á¤Î²ðÆþ¤ò´°Á´¤ËÃª¤Ë¾å¤²¤ÆÊ°¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤êÀ®ÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æà¿¿¤Î£Ç£±ÇÆ¼Ôá¤È¤Ï£Å£Ö£É£Ì¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃÝ²¼¤Ë¤Ï£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦²¦ºÂ¤ÎÄ©Àï¸¢¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ö·ë¶É¡¢£Å£Ö£É£Ì¤ÎÄ©Àï¤ò¼õ¤±¤ëÍ¦µ¤¤¬¤¢¤ë²¦¼Ô¤Ï²¶¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤Ê¡£à¿¿¤Î²¦¼Ôá¤Èà¿¿¤ÎÇÆ¼Ôá¤¬Àï¤ï¤Ê¤¤¤È¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÌ¾¤¬µã¤¯¤À¤í¤¦¤¬¡×¤ÈÎ¾¹ñ·èÀï¤Î¥«¡¼¥ÉÊÑ¹¹¤òÍ×µá¤·¤¿¡£
¡¡²¦¼Ô¤ÈÇÆ¼Ô¤ò¤Þ¤È¤á¤Æµ¶Êª¤ÈÃÇºá¤·¡¢¿È¾¡¼ê¤Ê¤³¤È¤Ë£È¡¥£Ï¡¥£ÔÆ±»Î¤ÎÄº¾å·èÀï¤ò¥Ö¥Á¾å¤²¤¿À®ÅÄ¡£²¼È¾´ü¤Î£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦²¦ºÂÀïÀþ¤¬¡¢²¿¤ä¤éÉ÷±ÀµÞ¤ò¹ð¤²¤Æ¤¤¿¡£