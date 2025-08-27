²£»³Íµ¡¡Äï¤¬Êë¤é¤·¤¿»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤òË¬Ìä¡Ö¼«Ê¬¤¬Áö¤ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤ó¤ä¤È»×¤Ã¤¿¡×¶ì¤·¤¤»þ¤ÏÊì¤Î´é¤ò
¡¡30¡¢31ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ëSUPER¡¡EIGHT¤Î²£»³Íµ¡Ê44¡Ë¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢ÅÔÆâ¤Ç¼èºà²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ËÜÈÖ¤òÁ°¤Ë¡ÖÉÏº¤¤Çº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤´²ÈÂ²¤¬¤³¤ì¤À¤±¤¤¤ë¤ó¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×¤È»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡À®¿ÍÁ°¤ËÊì¡Ê2010Ç¯»àµî¡Ë¤¬ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢Äï¤Ï»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤ÇÊë¤é¤¹¤Ê¤É¡¢·ÐºÑÅª¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤¤´Ä¶¤Ç°é¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¶¶ø¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò²÷Âú¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÎý½¬¤ò½Å¤Í¡¢¹ç½É¤ò¼Â»Ü¡£¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Þ¥é¥½¥ó¤ÎÌÜ°Â¤È¤Ê¤ë100¥¥í¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¤è¤¦¤Ê44¥¥í¤Î¥³¡¼¥¹¤òÁö¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¤·¤ó¤É¤¯¤Æ¡¢¿´¤¬2¡¢3²ó¥Ý¥¥Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¡£100¥¥í¤Ã¤ÆÀ¨¤¤¤Í¤ó¤Ê¤È²þ¤á¤Æ»×¤Ã¤¿¡×¤ÈËÜ²»¤ò¤³¤Ü¤·¤¿¡£Áö¹Ôµ÷Î¥¤ÏÌ¤È¯É½¤À¤¬¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¤Ç2014Ç¯¤ËÄ©Àï¤·¤¿¸µTOKIO¤Î¾ëÅçÌÐ¡Ê54¡Ë¤Î101¥¥í¤Ï¡Ö¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¼êÁ°¡¢ÀäÂÐÄ¶¤¨¤Þ¤¹¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¾ëÅçËÜ¿Í¤Ë¤â¡ÖÄ¶¤¨¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¡¢¥¨¡¼¥ë¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿Äï¤«¤é¤Ï¡Ö·»¤Á¤ã¤óÀ¨¤¤¤Ê¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡Ö¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢Äï¤¬°ì»þÊë¤é¤·¤¿»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤òË¬Ìä¡£ºòÇ¯¡¢¤ä¤¹»Ò¡Ê26¡Ë¤¬¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤¿¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Þ¥é¥½¥ó¤ÎÊç¶â¤ÎÂ£ÄèÉÊ¤À¤Ã¤¿¥Æ¥ì¥Ó¤ò»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡Ö´èÄ¥¤í¤¦¤ÈÇØÃæ²¡¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¡£¥Û¥ó¥Þ¤Ë¼«Ê¬¤¬Áö¤ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤ó¤ä¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¸ÝÉñ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º£¤Î¿´¤Î»Ù¤¨¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯´°Áö¤·¤¤ë¤¾¤È¤¤¤¦»×¤¤¡×¡£ËÜÈÖ¤Ï·è¤·¤ÆÊ¿¤¿¤ó¤ÊÆ»¤Î¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡Ö°ìÈÖ¤Ä¤é¤¤¤È¤¤Ï¥ª¥«¥ó¤È¤«²ÈÂ²¤¬Æ¬¤ËÉâ¤«¤Ö¤È»×¤¦¡×¡£²ÈÂ²¤Ø¤Î»×¤¤¤¬²£»³¤òÆÍ¤Æ°¤«¤¹¡£¡¡¡Ê»å²ì¡¡Æü¸þ»Ò¡Ë