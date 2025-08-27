±óÆ£ÍºÌï¡¡¤ä¤Ã¤ÈÍè¤¿»ÒÈÑÇº¤ÊÉãÌò¤Ë¡Ö¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡×¡¡±Ç²è¡ÖÃË¿À¡×´°À®ÈäÏª¾å±Ç²ñ¤Ë½ÐÀÊ
¡¡ÇÐÍ¥¤Î±óÆ£ÍºÌï¡Ê38¡Ë¡¢²Î¼ê¤Î´ä¶¶¸¼¼ù¡Ê28¡Ë¤é¤¬26Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç±Ç²è¡ÖÃË¿À¡×¡Ê´ÆÆÄ°æ¾å²íµ®¡¢9·î19Æü¸ø³«¡Ë¤Î´°À®ÈäÏª¾å±Ç²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡·úÃÛ¸½¾ì¤Ë¤Ç¤¤¿ÉÔ»×µÄ¤Ê·ê¤Î±ü¤ËÀø¤à¶²ÉÝ¤òÉÁ¤¯¥Û¥é¡¼¡£±óÆ£¤Ï¼ºí©¤·¤¿Â©»Ò¤òÁÜ¤¹¤¿¤á·ê¤ËÆþ¤ëÉã¿ÆÌò¤Ç¡ÖÄ¾¶á¤Ï¿Í¤ò¤¢¤ä¤á¤¿¤ê¡¢Î¢ÀÚ¤ëÌò¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ÒÈÑÇº¤ÊÉã¿Æ¤¬¤ä¤Ã¤ÈÍè¤¿¤È»×¤¤¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¡£
¡¡±Ç²è½é½Ð±é¤Î´ä¶¶¤Ï¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤â¼ê³Ý¤±¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢ÇÐÍ¥¤¬°ìÅÙ¤Ë¤Ç¤¤Æ·Ð¸³ÃÍ¤¬ÊªÀ¨¤¯¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£