¥í¥Ü¥Ã¥È»º¶È¤ÎÃÒ¸µ¡¢³¤³°¿Ê½Ð¤ÇÆü´Ú¤¬½ÅÅÀÃÏ°è¤Ë¡½²Ú»ú¥á¥Ç¥£¥¢

2025Ç¯8·î21Æü¡¢²Ú»ú¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÀ±Åç´ÄµåÌÖ¤Ï¡¢»Í¤ÄÂ¥í¥Ü¥Ã¥È¤ä¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î³«È¯¤ÈÀ½Â¤¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÃÒ¸µµ¡´ï¿Í¡ÊÃÒ¸µ¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¡¦AgiBot¡Ë¤¬³¤³°¿Ê½Ð¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
ÃÒ¸µ¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹ÄÌÍÑ¶ÈÌ³Éô¤Î²¦ïï¡Ê¥ï¥ó¡¦¥Á¥å¥¢¥ó¡ËÁíºÛ¤Ï21Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÃÒ¸µ¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¶¨ÎÏ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼Âç²ñ¡×¤Ç¡¢µ¼ÔÃÄ¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢Æ±¼Ò¤¬º£Ç¯¡¢³¤³°¿Ê½Ð¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£·×²è¤Î½ÅÅÀÃÏ°è¤Ë¤ÏÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤ä²¤½£¡¢ÆüËÜ¤ä´Ú¹ñ¤¬´Þ¤Þ¤ì¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÃÏ°è¤ÇÀÜµÒ¤ä°ÆÆâ¡¢·Ý½ÑÅª¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÎÎ°è¤Ç¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤à¤Î¤¬ÁÀ¤¤¤À¤È¤¤¤¦¡£
²¦»á¤Ïµ¼ÔÃÄ¤«¤é¤Î³¤³°¿Ê½Ð¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö³¤³°»Ô¾ì¤Ç¤Î·×²è¤ÏÂç¤¤¯Æó¤Ä¤ÎÂ¦ÌÌ¤ËÊ¬¤±¤Æ¿ä¿Ê¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£°ì¤ÄÌÜ¤ÏËÌÊÆ»Ô¾ì¤Î¥Ç¡¼¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó¡Ê¥Ç¡¼¥¿¶îÆ°·¿¡Ë¼þ¤ê¤Ê¤É¤Î¶µ°éÊ¬Ìî¤Ç¶¨ÎÏ´Ø·¸¤ò¶¯¤á¡¢¸½ÃÏ¤Î³Ø³¦¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¡¢¥¹¥Þ¡¼¥Èµ»½Ñ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë»Ù±ç¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£¤â¤¦°ì¤Ä¤ÏÅìÆî¥¢¥¸¥¢¡¢Æü´Ú¡¢²¤½£¤Ê¤É¤ÎÃÏ¶è¤ò½ÅÍ×ÃÏÅÀ¤È¤·¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹Å¸³«¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£º£Ç¯¤ÏÀÜµÒ¤ä°ÆÆâ¡¢·Ý½ÑÅª¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¡£´ØÏ¢»º¶È¤Î´ðÁÃ¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶¨ÎÏ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¶¦Æ±¤Ç»Ô¾ì¤ò³«Âó¤¹¤ëÊý¤Ë¤è¤ê¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/¸¶Ë®Ç·¡Ë