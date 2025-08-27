¹¶·â·¿Ìµ¿Íµ¡¡¡¹ñÆâÄ´Ã£¤È¿Íºà°éÀ®¤¬µÞÌ³¤À
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤Ç¡¢¥í¥·¥¢¤ÏÀïÆ®µ¡¤äÀï¼Ö¤È¤¤¤Ã¤¿½¾Íè¤ÎÊ¼´ï¤Ë²Ã¤¨¡¢ÂçÎÌ¤ÎÌµ¿Íµ¡¤òÀï¾ì¤ËÅêÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂ¦¤âÌµ¿Íµ¡¤ÇËÉÀï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀïÆ®¤Î¤¢¤êÊý¤¬°ìÊÑ¤·¤¿¡£
¡¡Í»ö¤ËÈ÷¤¨¡¢ÆüËÜ¤â¿·¤¿¤ÊÀïÆ®¤Ø¤ÎÅ¬±þ¤òµÞ¤¬¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡ËÉ±Ò¾Ê¤¬¡¢Ìµ¿Íµ¡¤ò¶õÃæ¤ä³¤¾å¡¢³¤Ãæ¤ËÅ¸³«¤·¤ÆÆüËÜ±è´ß¤òËÉ±Ò¤¹¤ë¹½ÁÛ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡£
¡¡¼«±ÒÂâ¤Ï´û¤Ë¡¢¼ç¤Ë¾å¶õ¤«¤é¤ÎÄå»¡¤ä·Ù²ü´Æ»ë¤Î¤¿¤á¤ËÌµ¿Íµ¡¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÌµ¿Íµ¡¤Ï¹¶·âÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¿·¤¿¤Ê¹½ÁÛ¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ê¤É¤òÅëºÜ¤·¤¿Ìµ¿Íµ¡¤ò³¤¾å¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤ÆÇÛÈ÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¸åÌµ¿Íµ¡¤Î¼èÆÀ¤ò¿Ê¤á¡¢£²£°£²£·Ç¯ÅÙ¤Î¹½ÁÛ¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¥í¥·¥¢¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬Ìµ¿Íµ¡¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢°Â²Á¤ÇÂçÎÌ¤ËÅêÆþ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¤À¡£¼«¹ñ¤ÎÀïÆ®°÷¤¬Á°Àþ¤ËÎ©¤¿¤º¤ËºÑ¤ß¡¢»à½ý¼Ô¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤âÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤â¡¢¿ôÉ´¤ÎÌµ¿Íµ¡¤ò»È¤Ã¤¿¹¶·â¼êË¡¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ËÌÄ«Á¯¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤Ø¤Î·³»ö¶¨ÎÏ¤Î¸«ÊÖ¤ê¤Ë¡¢¹¶·â·¿Ìµ¿Íµ¡¤Îµ»½ÑÄó¶¡¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡À¯ÉÜ¤¬Ìµ¿Íµ¡¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤ÊËÉ±ÒÂÎÀ©¤òÃÛ¤¯¤Î¤ÏÂÅÅö¤À¡£
¡¡¤¿¤À¡¢²ÝÂê¤Ï»³ÀÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹ñÆâ¤Ë¤Ï¡¢¹âÀÇ½¤ÎÌµ¿Íµ¡¤òÀ½Â¤¤¹¤ëµ»½ÑÎÏ¤ÈÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤¬½½Ê¬¤ËÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Âç¼ê¤ÎËÉ±Ò»º¶È¤Ï¡¢°Â²Á¤ÇÍø±×¤Î¾¯¤Ê¤¤Ìµ¿Íµ¡¤Î³«È¯¤ò·É±ó¤·¤¬¤Á¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤áÍ¢Æþ¤ËÍê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤À¡£º£·î¥È¥ë¥³¤òË¬Ìä¤·¤¿ÃæÃ«ËÉ±ÒÁê¤¬¹¶·â·¿Ìµ¿Íµ¡¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤ò»ë»¡¤·¡¢¸½ÃÏ¤ÎÌµ¿Íµ¡¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨º¶¤·¤¿¤Î¤â¡¢¤½¤¦¤·¤¿»ö¾ð¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡ËÉ±ÒÁõÈ÷ÉÊ¤ÎÄ´Ã£¤òÍ¢Æþ¤ËÍê¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¤Ï¡¢Í»ö¤ÎºÝ¤ËÂÚ¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£¿·¶½´ë¶È¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤Ê¤É¹ñÆâ¤Ç¤ÎÄ´Ã£¤ò¿Ê¤á¤¿¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ê£¿ô¤ÎÌµ¿Íµ¡¤ò±ó³Ö¤Ç±¿ÍÑ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¹âÅÙ¤ÊÁà½Äµ»½Ñ¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¿Íºà¤Î°éÀ®¤âµÞÌ³¤À¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ïº£¤âÌµ¿Íµ¡¤Î¶¼°Ò¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÎÎ¶õ¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿¹Ò¶õµ¡¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤Î¶ÛµÞÈ¯¿Ê¡Ê¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¡Ë¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤«¤é¤È¤ß¤é¤ì¤ëÌµ¿Íµ¡¤Ø¤ÎÂÐ½è²ó¿ô¤¬ºòÇ¯ÅÙ¡¢£³£°µ¡¤Ë¾å¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇºÇÂ¿¤À¤Ã¤¿£²£²Ç¯ÅÙ¤Î£³ÇÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ìµ¿Íµ¡¤ÏÄ¹»þ´Ö¤ÎÈô¹Ô¤¬²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¡¢£±²ó¤Î¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¤Ç¤ÏÂÐ½è¤Ç¤¤º¡¢¸òÂå¤Ç´Æ»ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï¼«±ÒÂâ¤¬ÈèÊÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¤Ç¤ÎÌµ¿Íµ¡¤Î³èÍÑ¤¬Èò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£