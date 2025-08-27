²£»³Íµ¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥é¥ó¥ÊーÄ¾Á°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¸ø³«¡ª¡Ö»×¤¤¤ò¤³¤á¤ÆÁö¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48-°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦-¡Ù¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー¥é¥ó¥Êー¡¢²£»³Íµ¡ÊSUPER EIGHT¡Ë¤ÎÄ¾Á°°Ï¤ß¼èºà¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー¥Þ¥é¥½¥óËÜÈÖ¤òÌÜÁ°¤Ë¡¢²£»³Íµ¤Î¿´¶¤Ï¡©
²£»³Íµ¤Ï¤â¤È¤â¤È¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー¥é¥ó¥Êー¤Ë·èÄê¤¹¤ë°ÊÁ°¤«¤é¥¸¥à¤ÇÁö¤ë½¬´·¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö2014Ç¯¤Ë¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー¥é¥ó¥Êー¤À¤Ã¤¿¡¢¥êー¥Àー¡Ê¾ëÅçÌÐ¡Ë¤Î101¥¥í¤òÄ¶¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢²°³°¤Ç¤ÎÄ¹µ÷Î¥Îý½¬¤ò·Ð¤Æ¡¢º£¤Î¿´¶¤Ï¡©
¤½¤·¤Æ¡¢²£»³¤ÎÁö¤ëÍýÍ³¡Ä½Å¤¤ÉÂ¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶ー¤ÎÊì¤ÈÍÄ¤¤¤Õ¤¿¤ê¤ÎÄï¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È·üÌ¿¤À¤Ã¤¿¼«¿È¤Î¾¯Ç¯»þÂå¤Î·Ð¸³¤«¤é¡¢º¤Æñ¤òÊú¤¨¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¸½¾õ¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¡¢¤½¤·¤Æ¡¢»Ù±ç¤¬É¬Í×¤Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤ËÁö¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²þ¤á¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£
¢£²£»³Íµ ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー
Q.Îý½¬¤ÎÍÍ»Ò¤ä¡¢¥é¥ó¥Êー¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¼þ°Ï¤ÎÍÍ»Ò¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²£»³¡§¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー¥é¥ó¥Êー¤Ë·è¤Þ¤ëÁ°¤«¤é¡¢ÂÎÄ´´ÉÍý¤ÈÂÎ·Á°Ý»ý¤Î¤¿¤á¤Ë½µ¤Ë5²ó¤¯¤é¤¤¥¸¥à¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ8～10¥¥íÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Îý½¬¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿Åö½é¤Ï¡Ö³°¤òÁö¤ë¤Î¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¤ó¤ä¡ª¡×¤È¡¢¤¿¤À¤¿¤À³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢ÀèÆü¤Î¥Þ¥é¥½¥ó¹ç½É¤Ï¡¢¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤ò¤³¤¨¤¿¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥é¥½¥ó¡¢44¥¥í¤òÁö¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¥³ー¥¹¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ë¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç101¥¥í°Ê¾å¤òÌÜÉ¸¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢»³¾ì¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¥³ー¥¹¤Ç¡¢¤³¤³¤µ¤¨¾è¤êÀÚ¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¡×¤ÈÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ºäÆ»¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤«¡Ä¿´¤ÎÀÞ¤ì¤ë²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡£2¡¢3²ó¤Ý¤¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£²þ¤á¤ÆÎòÂå¥é¥ó¥Êー¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¤¹¤´¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤ÈÂº·É¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥êー¥Àー¡Ê¾ëÅçÌÐ¡Ë¤¬Áö¤Ã¤¿101¥¥íÄ¶¤¨¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¡¢ÂçÊÑ¤À¤¾¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤³¤ÎÂçÊÑ¤Ê¥³ー¥¹44¥¥í¤òÁö¤ê¤¤ì¤¿¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤·¡¢¡Ö¥êー¥Àー¤ÏÀäÂÐÄ¶¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥é¥ó¥Êー·èÄê¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤«¤é¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç³§¤µ¤ó¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤«¤®¤ê¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¡Ö¤ä¤»¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡ÖÆü¾Æ¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÎ½Å¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ËÍ¤ÎÆü¾Æ¤±¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ø¥¶!Å´ÏÓ!DASH!!¡Ù¤Î¥í¥±¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£³§¤µ¤ó¡È¥Þ¥é¥½¥ó¥Õ¥£¥ë¥¿ー¡É¤ò¤«¤±¤ÆËÍ¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Q.SUPER EIGHT¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤ÊÈ¿±þ¤Ç¤·¤¿¤«¡©
²£»³¡§Ä¾ÀÜ¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤µ¤Ã¤¤ªÏÃ¤·¤·¤¿44¥¥í¤òÁö¤ëÁ°¤Ë¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¤³¤ì¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¢¤«¤ó¡×¤È»×¤Ã¤ÆLINE¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤é¤¿¤Þ¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥é¥ó¥Êー¤Ë·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¤ï¤ê¤È¤¹¤°¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤¬¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤Í¡¢¤Û¤ó¤ÞÂÎÄ´¤À¤±¤Ë¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Í¡Ù¡×¡Ö±þ±ç¤¹¤ë¤«¤é¡×¡Ö¸«¤Æ¤ë¤«¤é¡×¤ÈÊÖ¿®¤ò¤¯¤ì¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤ì¡©¡¡¤±¤Ã¤³¤¦¤ß¤ó¤ÊÊÖ¤·¤¨¤¨¤Ê¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¡£SUPER EIGHT¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ20Ç¯°Ê¾å¡ÄÂ¼¾å¡Ê¿®¸Þ¡Ë¤Ê¤ó¤Æ30Ç¯¶á¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤ª¸ß¤¤¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦Êó¹ð¤¬¾È¤ì¤¯¤µ¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¸À¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤âËÍ¤¬Áö¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢Êó¹ð¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¡£·ë²Ì¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤¤¤¤¤â¤ó¤À¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï¸Ä¿Í¤Î¤ª»Å»öÊó¹ð¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Q.Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢¤â¤·¤Ä¤é¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢Ã¯¤«¿´¤ËÉâ¤«¤Ó¤½¤¦¤ÊÊý¤Ï¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
²£»³¡§º£²ó¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥ª¥«¥ó¤È¤«¡¢²ÈÂ²¤¬Éâ¤«¤Ö¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤È¤Ï¡Ä¤¢¤ëÈÖÁÈ¤Î¼ýÏ¿¤Ç·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¤â¤·¤Ä¤é¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é²¶¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤ß¤Æ¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤À¤«¤é¡¢1²ó»×¤¤½Ð¤½¤¦¤«¤Ê¤È¡£1²ó¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Q.»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤Ë¼èºà¤µ¤ì¤¿¤È¤¦¤«¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Á¤é¤Ç2024Ç¯ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó47¡Ù¤Î¡Ö¤ä¤¹»Ò¤µ¤ó¤Î¥Þ¥é¥½¥ó»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀßÊç¶â¡×¤Ç¤ªÍÂ¤«¤ê¤·¤¿´óÉÕ¶â¤Ë¤ÆÂ£Äè¤·¤¿¥Æ¥ì¥Ó¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡£
²£»³¡§¼ÂºÝ¤ËÂ£Äè¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ë¡¢Î¨Ä¾¤Ë¡Ö¤¢¤¢¡¢²¶¤¬Áö¤ë°ÕÌ£¡¢¤¢¤ë¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀÎ¡¢°ì»þ´üÄï¤¬¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤òË¬Ìä¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ä¿¦°÷¤ÎÊý¤ÎÀ¸¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢À¸¤Î¾õ¶·¤ò¸«¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤ä¤Ï¤ê»Ù±ç¤ÏÉ¬Í×¤À¤ÈÄË´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÉÏº¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤´²ÈÄí¤¬º£¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤È¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤âÉÔÊÙ¶¯¤Ç¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤¬Áö¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ù±ç¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È¡¢»×¤¤¤ò¤³¤á¤ÆÁö¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48-°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦-¡Ù
08/30¡ÊÅÚ¡Ë¡¢08/31¡ÊÆü¡Ë
¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー¥Ñー¥È¥Êー¡§King & Prince¡¢»ÖÂº½ß¡¢Ä¹Åè°ìÌÐ¡¢ÉÍÊÕÈþÇÈ¡¢É¹Àî¤¤è¤·¡¢¤ä¤¹»Ò¡Ê¸Þ½½²»½ç¡Ë
¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー¥é¥ó¥Êー¡§²£»³Íµ¡ÊSUPER EIGHT¡Ë
Áí¹ç»Ê²ñ¡§¾åÅÄ¿¸Ìé¡¢±©Ä»¿µ°ì¡¢¿åËÎËãÈþ¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48-°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦-¡ÙÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È
https://www.ntv.co.jp/24h/
²£»³Íµ OFFICIAL SITE
https://starto.jp/s/p/artist/167
SUPER EIGHT OFFICIAL SITE
https://starto.jp/s/p/artist/13
https://infinity-r.jp/
¢£¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー¥é¥ó¥Êー²£»³Íµ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È