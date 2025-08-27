SUPER EIGHT²£»³Íµ¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¥Þ¥é¥½¥ó¹ç½É¤Ç¡Ö²¿ÅÙ¤«¿´¤¬ÀÞ¤ì¤ë²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¡×»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤âË¬Ìä¡Ö¼ÂºÝ¤ËÄï¤¬¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/27¡Û¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿8·î30Æü¤«¤é31Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÊüÁ÷¡Ë¤Ç¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ëSUPER EIGHT¤Î²£»³Íµ¤¬¡¢¤³¤Î¤Û¤ÉÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥é¥ó¥Ê¡¼Ä¾Á°¡ª°Ï¤ß²ñ¸«¡×¤Ë½ÐÀÊ¡£¹ç½É¤Ç44¥¥í¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤³¤È¤ä¡¢¼ÂºÝ¤Ë»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤òË¬¤ì¤Æ´¶¤¸¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¿´¤¬ÀÞ¤ì¤ë²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥é¥ó¥Ê¡¼
7·î31Æü¤Ë¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢Îý½¬°Ê³°¤Ë¤â¼èºà¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Ê¤ÉËÜÈÖ¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë²£»³¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»ÜÀß¤òË¬Ìä¤·¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡ÖÀ¸¤ÎÀ¼¡¢À¸¤Î¾õ¶·¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢»Ù±ç¤¬É¬Í×¤Ê»ÜÀß¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤ÈÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÉÏº¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤´²ÈÄí¤â¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤ÈÀµÄ¾ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥é¥ó¥Ê¡¼È¯É½¤ò¼õ¤±²ÈÂ²¤¬¡Ö¡Ø·»¤Á¤ã¤ó¤¹¤´¤¤¤Ê¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£¡Ö¼ÂºÝ¤ËÄï¤¬¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ÜÀß¤Ë¥í¥±¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤Äï¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¤Þ¤¿¤ä¤¹»Ò¤Á¤ã¤ó¤¬µîÇ¯Áö¤Ã¤¿»Ù±ç¶â¤ÇÆÀ¤¿¥Æ¥ì¥Ó¤¬¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡Ø¤¹¤´¤¤ËÍ¤¬Áö¤ë°ÕÌ£¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤Í¤ó¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÄ¾ÀÜ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÄï¤¬¡£¤Þ¤¿¤³¤³¤Ë»Ù±ç¶â¤ÇÆÀ¤¿²¿¤«¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤é¡¢ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¡Ø´èÄ¥¤í¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¥·¥ó¥×¥ë¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÁö¤ë¤³¤È¤Ø¤Î°ÕÌ£¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤¿½ÐÍè»ö¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ËÜÈÖ¤Ë¸þ¤±¤ÆÎý½¬¤â²Â¶¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ç½É¤Ç¤Ï¡Ö¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤òÄ¶¤¨¤Æ44¥¥íÁö¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦¤³¤ì¤Ï¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Î100¥¥í¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¥³¡¼¥¹¤Ê¤Î¤Ç¡Ø¤³¤³¤µ¤¨¾è¤êÀÚ¤ì¤ÐÀäÂÐ¤ËÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤È½é¤á¤Æ¤Îµ÷Î¥¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¢¤Þ¤ê¤Î¿É¤µ¤Ë¡Ö²¿ÅÙ¤«¿´¤¬ÀÞ¤ì¤ë²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ËÜÅö¤Ë¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿´¶¤òÅÇÏª¡£¡Ö¥Ý¥¥Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢2¡Á3²ó¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤±¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡Ø¤ä¤Ã¤Ñ¤ê100¥¥í¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤Í¤ó¤Ê¡Ù¤È²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤éÎòÂå¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¹¤´¤¤¤³¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤ä¤Ê¤È²þ¤á¤ÆÂº·É¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¤È·É°Õ¤òÊ§¤Ã¤¿¡£
¿´¤Î»Ù¤¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤òÊ¹¤¯¤È¡Ö¡Ø¤È¤Ë¤«¤¯´°Áö¤·ÀÚ¤ë¤¾¡Ù¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ò¹ðÇò¡£¡ÖÎý½¬¤Ï³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤âËÜÅö¤Ë¹ç½É¤¬¤¹¤´¤¤¥³¡¼¥¹¤Ç¤·¤¿¤Í¡£ËÜÅö¤ËºäÆ»¤Ð¤«¤ê¤Ç¡×¤È¹ç½É¤¬¿É¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡Ö¤Þ¤¸¤Ç¤ä¤Ð¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È²þ¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤¬¡Ö¤¤¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤ËÂª¤¨¤¿¡£¤µ¤é¤Ë½ë¤µ¤Ø¤Î¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ôµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¡Ö½ë¤µ¤È¤«¤ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½ë¤µ¤ÏËÍÁ´Á³Ê¿µ¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²¿ÅÙ¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¥µ¥¦¥Ê¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤½¤³¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£±³¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
ÅöÆü¤Î1ÈÖ¿É¤¤¤È¤¤Ë¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ª¤«¤ó¤È¤«²ÈÂ²¤¬Éâ¤«¤Ö¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÁÛÁü¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡Ù´ØÏ¢¤ÇÍÍ¡¹¤ÊÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÃæ¤Ç·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¤«¤é¡Ö¤â¤·¿É¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é²¶¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤ß¤Æ¡×¤ÈÀ¼³Ý¤±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡Ö1²ó»×¤¤½Ð¤½¤¦¤«¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£²»³Ú¤Ç¤Ï¼«¿È¤Î³Ú¶Ê¡Ö¤É¿¿¤óÃæ¡×¤Ê¤É¤¬Î®¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¸ì¤ê¡Ö¼ºÇÔ¤¬¤¢¤ë¤«¤éÀ®¸ù¡×¡Ö´¶¾ð¤ÇÆ°¤¯¤«¤é´¶Æ°¡×¤È¤¤¤¦ºî»ì¤Ë¤â·È¤ï¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤¬¶Á¤¯¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤Î24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Þ¥é¥½¥ó¤Ï¡¢¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë²£»³¤Î»×¤¤¤«¤é¡¢ÌÜÅªÊÌÊç¶â¡Ö¥Þ¥é¥½¥ó»Ò¤É¤â»Ù±çÊç¶â¡×¤ò³«Àß¡£24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ä¡¢24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë²èÌÌ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ëQR¥³¡¼¥É¤«¤é»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢´óÉÕ¶â¤ÏÁ´³Û¡¢»Ù±ç¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤ËÌòÎ©¤Æ¤é¤ì¤ë¡£
º£Ç¯¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¼Â»Ü¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°ÂÁ´¾å¤ÎÍýÍ³¤ÇÈó¸ø³«¤Ë¡£Áö¤ëµ÷Î¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Îý½¬¤ò½Å¤Í¤Æ·èÄê¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¡×¡£¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦Á´ÂÎ¤Î¿®ÍêÀ¤¬¶¯¤¯Ìä¤ï¤ì¤ëÃæ¡¢¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬±Ç¤¨¤ëÌë¡×¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥ÈÈÖÁÈ¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÁí¹ç±é½Ð¤ÎÁ°ÀîÆ·Èþ»á¤¬¡¢¡ÖÃ¯¤â¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¼«Ê¬¤äÂ¾¿Í¤ÎÂº¸·¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤¡×¤È´ê¤¤¤ò¤³¤á¤Æ¡¢¤³¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
Áí¹ç»Ê²ñ¤Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯½é¤á¤Æ¥È¥ê¥ª¤òÁÈ¤ó¤À¾åÅÄ¿¸Ìé¡¦±©Ä»¿µ°ì¡¦¿å¥ÈËãÈþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬º£Ç¯¤â½¸·ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ºÒ³²Éü¶½¤ä¾ã¤¬¤¤¼Ô»Ù±ç¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¤Î´ë²è¤Ë»²²Ã¤·¡¢¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤ë¶¨ÎÏ¼Ô¡Ö¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡×¤È¤·¤ÆÉÍÊÕÈþÇÈ¡¢»ÖÂº½ß¡¢¤ä¤¹»Ò¡¢Ä¹Åè°ìÌÐ¡¢King ¡õ Prince¡¢É¹Àî¤¤è¤·¤¬½Ð±é¤·¡¢10¿Í°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÁ°¿Ê¤·Â³¤±¤ë¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¤òÆÏ¤±¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
