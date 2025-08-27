SUPER EIGHT²£»³Íµ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤«¤·¤³¤Þ¤Ã¤Æ¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¥é¥ó¥Ê¡¼Êó¹ð Â¨ÊÖ¿®¤Ë¡Ö¤ª»Å»öÊó¹ð¤¹¤ë¤Î¤â°¤¯¤Ê¤¤¡×¾ëÅçÌÐ¤Ë¤âÄ¾ÀÜÀë¸À
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/27¡Û¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿8·î30Æü¤«¤é31Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÊüÁ÷¡Ë¤Ç¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ëSUPER EIGHT¤Î²£»³Íµ¤¬¡¢¤³¤Î¤Û¤ÉÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥é¥ó¥Ê¡¼Ä¾Á°¡ª°Ï¤ß²ñ¸«¡×¤Ë½ÐÀÊ¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ØÊó¹ð¤·¤¿ºÝ¤ÎÈ¿±þ¤ä¡¢ÎòÂå¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î¾ëÅçÌÐ¤ËÌÜÉ¸¤òÄ¾ÀÜÊó¹ð¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾ëÅçÌÐ¤ËÌÜÉ¸¤òÄ¾ÀÜÀë¸À¤·¤¿¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥é¥ó¥Ê¡¼
°ÊÁ°¤«¤é¾ëÅç¤Î101¥¥í¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë²£»³¤Ïº£²ó¤Î²ñ¸«¤Ç¤â¡ÖÀäÂÐÄ¶¤¨¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯ÏÃ¤·¤¿¡£8·î24ÆüÊüÁ÷¤ÎSixTONES¤Î´§ÈÖÁÈ¡ØGolden SixTONES¡Ù¡ÊÆ±¶É·Ï¡¿Ëè½µÆüÍË21»þ¡Á¡Ë¤Ë¤Ï¾ëÅç¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÇÞÂÎ¤òÄÌ¤·¤Æ¡ØËÍ¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼¤òÄ¶¤¨¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢²þ¤á¤Æ¡ØËÍ¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼¤òÄ¶¤¨¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¡Ø´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Í¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡Ä¡£ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥ê¡¼¥À¡¼¤é¤·¤¤Í¥¤·¤µ¤È²¹¤«¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È°¦¤Î¤¢¤ë·ãÎå¤ò¼õ¤±¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
7·î31Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥é¥ó¥Ê¡¼È¯É½Ä¾¸å¤Î°Ï¤ß²ñ¸«¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¤ÎÊó¹ð¤Ï¤Þ¤À¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î°Ï¤ß²ñ¸«¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡ÖÎ®ÀÐ¤Ë¤â¤¦¸À¤ï¤Ê¤¢¤«¤ó¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£Â¿Ê¬¤½¤¦¤¤¤¦¡Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¤Î¡Ë¼ÁÌä¤¬¤¯¤ë¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ë·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏ¢Íí¤òÆþ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¸å¤«¤Ê¤êÁá¤¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Í¡×¡Ö¤Û¤ó¤ÞÂÎÄ´¤À¤±¤Ë¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Í¡×¡Ö±þ±ç¤¹¤ë¤«¤é¡×¡Ö´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¤ÈÊÖ¿®¤¬¤¤Æ¡¢Í½ÁÛ³°¤ÎÁá¤µ¤Ë¡Ö¤³¤ì¤«¤é¸Ä¿Í»Å»ö¤Á¤ã¤ó¤ÈLINE¤ËÆþ¤ì¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤«¤¤¤¤¤â¤ó¤ä¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£¡Ö½Ð²ñ¤Ã¤ÆÂ¼¾å¡Ê¿®¸Þ¡Ë¤Ê¤ó¤«30Ç¯¼å¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤â¤¦¸À¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤«¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡×¤ÈÄ¹¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¸Ä¿Í»Å»ö¤òÊó¹ð¤¹¤ëµ¡²ñ¤â¸º¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¬¡Ö¡Ø¤ª»Å»öÊó¹ð¤¹¤ë¤Î¤â°¤¯¤Ê¤¤¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
µ¼Ô¤«¤é¡ÖÂÎ¤â¹Ê¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤¬Èô¤Ö¤È¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÀäÂÐ¤ß¤Ê¤µ¤ó¥Þ¥é¥½¥ó¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¹ç½É¤ò½ª¤¨¤¿¸å¤Ï³Î¤«¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁé¤»¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Á´Á³²¿¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÂÎ½Å¤ËÊÑ²½¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê²£»³¤ÎÅú¤¨¤Ëµ¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤«¤±¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼Õºá¤¬¡£¤³¤ì¤Ë¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡ª´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£æ«¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È²£»³¤é¤·¤¤µ¡Å¾¤Î¸ú¤¤¤¿ÊÖ¤·¤Ç¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÆü¾Æ¤±¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ø¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH¡ª¡ª¡Ù¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥é¥ó¥Ê¡¼È¯É½¸å¤ÎÈ¿¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤´ÈÓ²°¤µ¤ó¤È¤«¤Ç¤¹¤´¤¤À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥µ¥¦¥Ê¤È¤«Æþ¤Ã¤Æ¤Æ¤¤¤Æ¤â¡£¤³¤ó¤Ê±Æ¶Á¤¢¤ó¤Í¤ä¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤é¾¯¤·¤Ç¤â»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢ÉÏº¤¤Çº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤´²ÈÂ²¤¬¤³¤ì¤À¤±¤¤¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤ÐÁö¤ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤ÈËÜÅö¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈËÜÈÖ¤Ë¸þ¤±¤¿¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
º£Ç¯¤Î24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Þ¥é¥½¥ó¤Ï¡¢¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë²£»³¤Î»×¤¤¤«¤é¡¢ÌÜÅªÊÌÊç¶â¡Ö¥Þ¥é¥½¥ó»Ò¤É¤â»Ù±çÊç¶â¡×¤ò³«Àß¡£24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ä¡¢24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë²èÌÌ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ëQR¥³¡¼¥É¤«¤é»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢´óÉÕ¶â¤ÏÁ´³Û¡¢»Ù±ç¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤ËÌòÎ©¤Æ¤é¤ì¤ë¡£
º£Ç¯¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¼Â»Ü¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°ÂÁ´¾å¤ÎÍýÍ³¤ÇÈó¸ø³«¤Ë¡£Áö¤ëµ÷Î¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Îý½¬¤ò½Å¤Í¤Æ·èÄê¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¡×¡£¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦Á´ÂÎ¤Î¿®ÍêÀ¤¬¶¯¤¯Ìä¤ï¤ì¤ëÃæ¡¢¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬±Ç¤¨¤ëÌë¡×¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥ÈÈÖÁÈ¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÁí¹ç±é½Ð¤ÎÁ°ÀîÆ·Èþ»á¤¬¡¢¡ÖÃ¯¤â¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¼«Ê¬¤äÂ¾¿Í¤ÎÂº¸·¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤¡×¤È´ê¤¤¤ò¤³¤á¤Æ¡¢¤³¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
Áí¹ç»Ê²ñ¤Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯½é¤á¤Æ¥È¥ê¥ª¤òÁÈ¤ó¤À¾åÅÄ¿¸Ìé¡¦±©Ä»¿µ°ì¡¦¿å¥ÈËãÈþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬º£Ç¯¤â½¸·ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ºÒ³²Éü¶½¤ä¾ã¤¬¤¤¼Ô»Ù±ç¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¤Î´ë²è¤Ë»²²Ã¤·¡¢¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤ë¶¨ÎÏ¼Ô¡Ö¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡×¤È¤·¤ÆÉÍÊÕÈþÇÈ¡¢»ÖÂº½ß¡¢¤ä¤¹»Ò¡¢Ä¹Åè°ìÌÐ¡¢King ¡õ Prince¡¢É¹Àî¤¤è¤·¤¬½Ð±é¤·¡¢10¿Í°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÁ°¿Ê¤·Â³¤±¤ë¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¤òÆÏ¤±¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
