¡¡7·î¤Î»²±¡Áª¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤«¤éÈæÎãÂåÉ½¤Ç½ÐÇÏ¤·¤¿°¤Éô¶³µ×»á¡Ê66¡Ë¡áÍîÁª¡á¤ËÅêÉ¼¤¹¤ì¤ÐÊó½·¤ò»ÙÊ§¤¦¤ÈÌóÂ«¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸øÁªË¡°ãÈ¿¡ÊÇã¼ýÌóÂ«¡ËÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹±¿±Ä²ñ¼Ò¼ÒÄ¹¤¬¡¢¶¦¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿Æ±¼Ò´´Éô¤é¤ËÂÐ¤·¡¢Êó½·¤ò»ÙÊ§¤¦ºÝ¤Ë¤Ï»Ä¶ÈÂåÌ¾ÌÜ¤È¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬27Æü¡¢ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡·Ù»ëÄ£¤È7¸©·Ù¤Î¹çÆ±ÁÜººËÜÉô¤Ï°ìÉô´Ø·¸Àè¤ò²ÈÂðÁÜº÷¤·¡¢´Ø·¸¼Ô¤é¤«¤é»ö¾ð¤òÄ°¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Êó½·¤òµëÍ¿¤ËÊ¶¤ì¹þ¤Þ¤»¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¤ËÊó½·¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤¿·ÁÀ×¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥Ç¥ë¥Ñ¥é¡×¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤Î¼ÒÄ¹Íû¾»ÈÏÍÆµ¿¼Ô¡Ê50¡Ë¤é6¿Í¡£°¤Éô»á¤Ï¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹¤ÎÁ´¹ñÁÈ¿¥¡ÖÁ´ÆüËÜÍ·µ»»ö¶È¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¡×¤ÎÍý»öÄ¹¤òÌ³¤á¡¢¶È³¦¥È¥Ã¥×¤È¤·¤Æ½ÐÇÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹çÆ±ÁÜººËÜÉô¤Ï¡¢ÍûÍÆµ¿¼Ô¤é¤¬¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤ò´Þ¤á1ÅÔ7¸©¤ÎÅ¹ÊÞ¤Î½¾¶È°÷¤ä¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È·×Ìó250¿Í¤ËÅêÉ¼¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£