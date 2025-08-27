µð¿Í¡¦»³ºê°Ë¿¥¤¬À»ÃÏ¤Îºå¿À£³Ï¢ÀïÀè¿Ø¡ª¡¡£²£¹Æü¤Ë£²½µ´Ö¤Ö¤êÉüµ¢¤Ø¡¢Âè£²Àï¤Ï°æ¾å²¹Âç¡¢Âè£³Àï²£Àî³®
¡¡µð¿Í¤¬£²£¹Æü¤«¤é¤Îºå¿À£³Ï¢Àï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ç¡¢»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¡¢°æ¾å²¹ÂçÅê¼ê¡Ê£²£´¡Ë¡¢²£Àî³®Åê¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤Î½ç¤ÇÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÁ÷¤ë¤³¤È¤¬£²£¶Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£À»ÃÏ¤Ç¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óº£µ¨ºÇ¸å¤ÎÀï¤¤¡£º£µ¨£¹¾¡¤Î¾¡¤ÁÆ¬¤¬¼ó°ÌÁê¼ê¤Î¥«¡¼¥ÉÆ¬¤Ç£²½µ´Ö¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¤·¡¢Á°²óÅÐÈÄ¤ÇÇòÀ±¤ÎÎ¾ÏÓ¤¬Â³¤¯¡£
¡¡»³ºê¤ÏÁ°²ó£±£µÆü¡¦ºå¿ÀÀï¡ÊÅìµþ£Ä¡Ë¤Ç£´²ó£´¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¡¢Íâ£±£¶Æü¤ËÃßÀÑÈèÏ«¤Ç½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¡£¿µ½Å¤Ë¾õÂÖ¤ò¸«¤Æ¤¤¿Ãæ¤ÇÉüµ¢¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£°æ¾å¤Ï£²£³Æü¡¦£Ä£å£Î£ÁÀï¡ÊÆ±¡Ë¤ÇÌó£³¤«·î¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤ò¹ï¤ßÃæ£¶Æü¡£²£Àî¤Ï»³ºê¤ÎÂåÌò¤Ç£²£²Æü¡¦Æ±Àï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢º£µ¨½é¾¡Íø¡££²£´Æü¤ËÀèÈ¯¤·¤¿ÀÖÀ±¤¬£²£µÆü¤ËºÆÄ´À°¤ÇÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤µ¤ì¡¢Ãæ£¸Æü¤ÇºÆ¤ÓÀèÈ¯¤Îµ¡²ñ¤¬½ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºå¿ÀÀï¤Ïº£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç£¶¾¡£±£µÇÔ¡¢¹Ã»Ò±à¤Ç¤Ï£³¾¡£¶ÇÔ¤Ç¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ½ª¤ï¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£ÀèÈ¯¿Ø¤Ï¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¤äÀ¾´Ü¤¬Î¥Ã¦Ãæ¤È¶ì¤·¤¤Âæ½ê»ö¾ð¤À¤¬¡¢£±¾¡¤Ç¤âÂ¿¤¯ÀÑ¤ß¾å¤²¤ë¤Ù¤¯£³Åê¼ê¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£