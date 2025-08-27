¡ÚÂ®Êó¡Û¡ÖÂ¿³Û¤ÎÍø±×¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×Áí³ÛÌó460²¯±ßÅê»ñÊç¤Ã¤¿¤«¡¡·Ð±Ä¼Ô¤éº¾µ½ÍÆµ¿¤ÇºÆÂáÊá¤Ø¡Ý·Ù»ëÄ£
¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó»ö¶È¤ò¹Ô¤¦²ñ¼Ò¤Ø¤Î½Ð»ñ¤ò´«Í¶¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÃË½÷9¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï¤³¤Î¤¦¤Á¡¢¼Â¼ÁÅª·Ð±Ä¼Ô¤ÎÃË¤é3¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢27Æü¤Ë¤âº¾µ½¤Îµ¿¤¤¤ÇºÆÂáÊá¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á´¹ñ¤Î½Ð»ñ¼Ô¤«¤éÌó460²¯±ß¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£º¾µ½ÍÆµ¿¤ÇºÆÂáÊá
27Æü¡¢·Ù»ëÄ£¤¬º¾µ½¤Îµ¿¤¤¤ÇºÆÂáÊá¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖS DIVISION HOLDINGS¡ÊSDH¡Ë¡×¤Î¼Â¼ÁÅª·Ð±Ä¼Ô¡¦¿Ü¸«°ìÍÆµ¿¼Ô¡Ê45¡Ë¸µ¼ÒÄ¹¤ÎÃÓÅÄ°ªÍÆµ¿¼Ô¡Ê38¡Ë¡¢·ÐÍýÀÕÇ¤¼Ô¤Î¾®Ã«»üÍÆµ¿¼Ô¡Ê41¡Ë¤Î3¿Í¤Ç¤¹¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿Ü¸«ÍÆµ¿¼Ô¤é¤Ï2022Ç¯11·î¤«¤é2023Ç¯2·î¤Î´ÖÃËÀ4¿Í¡Ê40¡Á60Âå¡Ë¤Ë¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î»ö¶È¤ÇÍø±×¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¥¦¥½¤ÎÀâÌÀ¤ò¤·¤Æ¡¢½Ð»ñ¶â7300Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼ê¸ý¤Ï¡ÄÂåÍýÅ¹¤È¶¦ËÅ¤·´«Í¶
»ö·ï¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¹ñ¤ËÅÐÏ¿¤»¤º»ö¶È¤Ø¤Î½Ð»ñ¤ò´«Í¶¤·¤¿¤È¤·¤Æ¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°úË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢¿Ü¸«ÍÆµ¿¼Ô¤é3¿Í¤ò´Þ¤àÃË½÷9¿Í¤¬¤¹¤Ç¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
3¿Í¤ÏÂåÍýÅ¹¤Î·Ð±Ä¼Ô¤é¤È¶¦ËÅ¤·¤Æ´«Í¶¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼ç¤ËÂçºå¤äÅìµþ¡¢Ì¾¸Å²°¡¢Ê¡²¬¤Ç¥»¥ß¥Ê¡¼¤ò³«¤¤¤¿¤ê¸ÄÊÌ¤Ç´«Í¶¤·¤¿¤ê¤·¤ÆSDH¼Ò¤Î³°¹ñ¼ÒºÄ¤Ê¤É¤Ø¤Î½Ð»ñ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Íø±×¤¢¤ë¤è¤¦ÀâÌÀ¤â¼ÂºÝ¤ÏÀÖ»ú
3¿Í¤Ï´«Í¶¤ÎºÝ¡Öº£·î3000Ëü±ß¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤ÐÇ¯Íø15¡ó¤ÎÍøÂ©¤ò¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤Î¤Ç2Ç¯¸å¤Ë¤Ï3900Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ë·×»»¤Ç¤¹¡×¤È¹âÍøÂ©¤ÎÇÛÅö¶â¤òÄó¼¨¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖSDH¼Ò¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç±Ä¤à¥ì¥ó¥Ç¥£¥ó¥°»ö¶È¤ä¥³¡¼¥ë¥»¥ó¥¿¡¼»ö¶È¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ Â¿³Û¤ÎÍø±×¤ò¤¢¤²¤Æ¤ª¤êSDH¼ÒºÄ¤Î½þ´Ô¤ª¤è¤ÓÍøÂ©¤Î»ÙÊ§¤¤Ç½ÎÏ¤ËÌäÂê¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÇ¯¤Ë¿ôÀéËü±ß¤«¤é1²¯±ß°Ê¾å¤ÎÀÖ»ú¤Î¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£Èï³²³Û¡È460²¯±ß¡É¡ÄÌó5500¿Í¤«¤é²ó¼ý¤«
¿Ü¸«ÍÆµ¿¼Ô¤¬¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó´ØÏ¢»ö¶È¤Î²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤·¤¿¤Î¤Ï2015Ç¯¤´¤í¡£
¤½¤ÎÍâÇ¯¤´¤í¤«¤é¼ÒºÄ¤Ê¤É¤Ø¤Î½Ð»ñ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢2016Ç¯8·î¤«¤é2024Ç¯6·î¤Î´Ö¡¢Á´¹ñ¤ÎÃË½÷Ìó5500¿Í¤«¤éÁí³ÛÌó460²¯±ß¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£ÇÛÅö¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¸å¤â´«Í¶
SDH¼ÒºÄ¤Ø¤Î½Ð»ñ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ°Ê¹ßÇÛÅö¶â¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö»ÙÊ§¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬2024Ç¯2·îº¢¤Ë¤Ï´°Á´¤ËÇÛÅö¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»þ´ü¤ËSDH¼Ò¤Ï¾Ú·ô¼è°úÅù´Æ»ë°Ñ°÷²ñ¤«¤é¶ÈÌ³¤Î¶Ø»ßÌ¿Îá¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é½¸¶â¤¬½ÐÍè¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¿Ü¸«ÍÆµ¿¼Ô¤é¤Ï¿·¤·¤¤²ñ¼Ò¤òÎ©¤Á¾å¤²¤½¤Î²ñ¼Ò¤Ø¤Î½Ð»ñ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï½Ð»ñ¶â¤È¤·¤Æ¤¢¤Ä¤á¤¿¶â¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÇÛÅö¶â¤Ë¤¢¤Æ¤ë¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥Ý¥ó¥¸¥¹¥¡¼¥à¡É¤Î¼ê¸ý¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£½¸¤á¤¿¶â¡Ä¤É¤³¤Ø
Áí³Û460²¯±ß¤Ë¤â¾å¤ë¶â¤Ï¤É¤³¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤«¡¼
Áí³Û460²¯±ß¤ÎÆâ
¡¦ÇÛÅö¶â¤È¤·¤Æ160²¯±ß
¡¦¸µËÜÊÖ´Ô¤Ç93²¯±ß
¡¦½Ð»ñ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿ÂåÍýÅ¹¤ÎÊó½·¤È¤·¤Æ110²¯±ß
¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ»Ä¤ê¤ÏÌó100²¯±ß¡£
¤½¤ÎÌó100²¯±ß¤Î°ìÉô¤Ï¿Ü¸«ÍÆµ¿¼Ô¤¬¹âµé¥Ð¥Ã¥°¤ä»þ·×¡¢¤µ¤é¤Ë¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¹ØÆþÈñ¤Ë½¼¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»ëÄ£¤Ï»Ä¤ê¤Î¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÄ´¤Ù¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ö·ï¤ÎÁ´ÍÆ²òÌÀ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
