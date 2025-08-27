·ËµÈÌï¡¢¾åÊýÍî¸ì¶¨²ñ²ñÄ¹¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¥¸¥ç¡¼¥¯Èô¤Ð¤¹¡Ö¡ÈÍî¸ìÅý°ì¶µ²ñ¡É¤Î²ñÄ¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡×
Íî¸ì²È·ËµÈÌï¡Ê54¡Ë¤¬26Æü¡¢Âçºå»Ô¤Î¹ñÎ©Ê¸³Ú·à¾ì¤Ç³«Ëë¤·¤¿¾åÊýÍî¸ì¤Îº×Åµ¡ÖÂè6²óÂçºåÍî¸ìº×¡×¤Î¸ý¾å¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¸ý¾å¤Ë¤Ï´ü´ÖÃæ¡¢ÅìÀ¾¤Î¶â´ÇÈÄ¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡ÖÎ©½©ÂçµÈ´óÀÊ¡×Á´10¸ø±é¤Ç¥È¥ê¤òÌ³¤á¤ë¾ÐÊ¡Äâ¶¬¼ã¡¢ÎÓ²ÈµÆ´Ý¡¢·Ë½ÕÄ³¡¢·îÄâÊýÀµ¡¢·ËÊÆ»ç¡¢µÈÌï¡¢·Ë¤«¤¤»Þ¡¢·ËÆîÅ·¡¢¾ÐÊ¡Äâ¶äÉÓ¡¢¾ÐÊ¡ÄâÅ´ÉÓ¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¾ÐÊ¡Äâ¿ÎÃÒ¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿¡£
µÈÌï¤Ï¡Öº£Ç¯¤ÏÉ§È¬¤Þ¤Ä¤ê¤Î¼Â¹Ô°Ñ°÷Ä¹¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç·ËÊÆÄ«Ìò¤ò¡£¤³¤é¡¢ÁÀ¤¦¤Ï¾åÊýÍî¸ì¶¨²ñ²ñÄ¹¤ä¤Ê¤È¡£¤·¤«¤·¡¢¿ÎÃÒ»Õ¾¢¤â¤ª¸µµ¤¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤ÈÆ±¿¦¤Ë½¢¤¯¿ÎÃÒ¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¥Ë¥ä¥ê¡£¿ÎÃÒ¤Î¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤ä¡¢¤½¤ì¡×¤È¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤â¤É¤³¿á¤¯É÷¤Ç¡Ö¤½¤ä¤«¤é¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¹â¤¯ÌÜÉ¸¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢¾åÊýÍî¸ì¶¨²ñ¡¢Åìµþ¤ÎÍî¸ì¶¨²ñ¡¢Íî¸ì·Ý½Ñ¶¨²ñ¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡ÈÍî¸ìÅý°ì¶µ²ñ¡É¤Î²ñÄ¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥¸¥ç¡¼¥¯¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÂçºåÍî¸ìº×¤Ï31Æü¤Þ¤Ç¡£ÅìÀ¾¤ÎÍî¸ì²ÈÁíÀª85¿Í°Ê¾å¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£