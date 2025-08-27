¥Õ¥ê¡¼¤Î·Ë½ÕÄ³¡¢·îÄâÊýÀµ¤«¤éµÈËÜ¶½¶È¤ò¤¹¤¹¤á¤é¤ì¡Ö¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
Íî¸ì²È·Ë½ÕÄ³¡Ê50¡Ë¡¢·îÄâÊýÀµ¡Ê57¡Ë¤¬26Æü¡¢Âçºå»Ô¤Î¹ñÎ©Ê¸³Ú·à¾ì¤Ç³«Ëë¤·¤¿¾åÊýÍî¸ì¤Îº×Åµ¡ÖÂè6²óÂçºåÍî¸ìº×¡×¤Î¸ý¾å¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¸ý¾å¤Ë¤Ï´ü´ÖÃæ¡¢ÅìÀ¾¤Î¶â´ÇÈÄ¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡ÖÎ©½©ÂçµÈ´óÀÊ¡×Á´10¸ø±é¤Ç¥È¥ê¤òÌ³¤á¤ë¾ÐÊ¡Äâ¶¬¼ã¡¢ÎÓ²ÈµÆ´Ý¡¢½ÕÄ³¡¢ÊýÀµ¡¢·ËÊÆ»ç¡¢·ËµÈÌï¡¢·Ë¤«¤¤»Þ¡¢·ËÆîÅ·¡¢¾ÐÊ¡Äâ¶äÉÓ¡¢¾ÐÊ¡ÄâÅ´ÉÓ¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¾ÐÊ¡Äâ¿ÎÃÒ¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿¡£
½ÕÄ³¤Ï¸ý¾å¤Ç¡ÖÊÆÄ«»öÌ³½ê¡¢µÈËÜ¶½¶È¡¢¾¾ÃÝ·ÝÇ½¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ëÃæ¤Ç¡¢Í£°ì»ä¤À¤±¤¬¤É¤³¤Î»öÌ³½ê¤Ë¤â½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Õ¥ê¡¼¡£¥Õ¥ê¡¼¤Îââ»ý¡Ê¤¤ç¤¦¤¸¡Ë¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊýÀµ¤µ¤ó¤«¤é¡ØµÈËÜ¤Ë¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È·ÀÌó¤Ã¤Æ¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼¤Îââ»ý¤ò¸«¤»¤è¤¦¤È¡Ø¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Ù¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾éÃÌ¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
28Æü¤ÎÃë¸ø±é¤Ç¥È¥ê¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¾Á°¤Ë±é¤¸¤ë¤Î¤ÏÎ©Àî»Ö¤é¤¯¡£¡Ö»Ö¤é¤¯·»¤µ¤ó¤È¤ÏÍî¸ì²ñ¤Ç±ê¾å¥³¥ó¥Ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ã¡¤«¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¡È½ë¤¤¡É¤¦¤Á¤ËÃ¡¤¤¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÊýÀµ¤Ï¡Ö¼Â¤Ï»ä¡¢¥Ï¥²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆæ¤Î¶á¶·Êó¹ð¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö»Õ¾¢¤Ï·îÄâÈ¬Êý»Õ¾¢¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸·Ì©¤Ë¤Ï·îÄâ¡È¤Ý¤¦¤»¤¤¡É¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤¿¤À¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤ÎÃË¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¼¤ÒÍè¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
ÂçºåÍî¸ìº×¤Ï31Æü¤Þ¤Ç¡£ÅìÀ¾¤ÎÍî¸ì²ÈÁíÀª85¿Í°Ê¾å¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£