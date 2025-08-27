¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥é¥ó¥Ê¡¼²£»³Íµ¡¢SUPER EIGHT¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î·ãÎå¤Ë¡Ö¤ª»Å»öÊó¹ð¤â°¤¯¤Ê¤¤¡×
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡×¡Ê30Æü¸á¸å6»þ30Ê¬¤«¤é¡Ë¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Þ¥é¥½¥ó¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÎSUPER EIGHT²£»³Íµ¡Ê44¡Ë¤¬¤³¤Î¤Û¤É¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢²þ¤á¤ÆÀèÇÚÄ¶¤¨¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
ÅöÆü¤Ø¸þ¤±¤¿¡È¶¯²½¹ç½É¡É¤Ç¤Ï¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Î100¥¥í¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¥³¡¼¥¹¡×¤ËÄ©¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£ºä¤Ð¤«¤ê¤ÎÍÆ¼Ï¤Ê¤¤Æ»¤Î¤ê¤Ë¡Ö¥Ý¥¥Ã¤Ã¤Æ2¡¢3²ó¿´¤¬ÀÞ¤ì¤ë²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÎòÂå¤Î¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î³§¤µ¤óËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤ÆÂº·É¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤½¤Î²á¹ó¤µ¤òÂÎ´¶¤·¤¿¡£Áö¹ÔÃæ¤Î¹ó½ë¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¥µ¥¦¥Ê¹¥¤¤¬¹â¤¸¤Æ¤Ê¤Î¤«¡Ö½ë¤µ¤ÏÁ´Á³Ê¿µ¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥±¥í¥ê¡£¡Ö¥¦¥½¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¥µ¥¦¥Ê¤Ï100ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£´À¤«¤¯¤Î¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤¤Ê¤Î¤Çµ¤¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤É¤³¿á¤¯É÷¤À¡£
7·î¤Ë¥é¥ó¥Ê¡¼½¢Ç¤¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ï14Ç¯¤ÎÊüÁ÷²ó¤Ç101¥¥í¤òÁö¤Ã¤¿¾ëÅçÌÐ¡Ê54¡ËÄ¶¤¨¤òÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î»×¤¤¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡ÖÀäÂÐÄ¶¤¨¤Þ¤¹¡£¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¼êÁ°¡×¤ÈÆó¸À¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ÎÊý¤¬¡Ø¥ê¡¼¥À¡¼¤ÏÀäÂÐÄ¶¤¨¤Þ¤¹¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÂç¾æÉ×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤Ä¤Ä¡¢¡ÖËÍ¤Î»×¤¤¤È¤·¤Æ¤Ï101¥¥íÄ¶¤¨¤¿¤¤¡×¤È¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¾ëÅçËÜ¿Í¤Ë¤â¡ÈÀèÇÚÄ¶¤¨¡É¤òÍ½¹ðºÑ¤ß¡£¡Ö²þ¤á¤Æ¡Ø¥ê¡¼¥À¡¼¤òÄ¶¤¨¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Í¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤è¤¦¤Ê¡£ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤·¤¿¡£¥ê¡¼¥À¡¼¤é¤·¤¤Í¥¤·¤µ¤È²¹¤«¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
SUPER EIGHT¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Î·ãÎå¤âÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤ë¡£¥é¥ó¥Ê¡¼½¢Ç¤¤Ï¥é¥¤¥ó¤ÇÊó¹ð¤·¡Ö¤ï¤ê¤«¤·Áá¤¯¤ß¤ó¤Ê¤«¤éÊÖ¿®¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¡Ø´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Í¡Ù¡Ø¤Û¤ó¤Þ¤ËÂÎÄ´¤À¤±¤Ë¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Í¡Ù¡Ø±þ±ç¤¹¤ë¤«¤é¡Ù¡×¤È¤½¤ÎÂ¸ºß¤ÎÂç¤¤µ¡¢²¹¤«¤µ¤ò¼Â´¶¡£¡ÖÎÉ¤¤¤â¤ó¤ä¤Ê¤Ã¤Æ¡£Â¼¾å¡Ê¿®¸Þ¡Ë¤Ê¤ó¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤Æ30Ç¯¼å¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¸À¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¸À¤ï¤Ê¤¢¤«¤ó¤Ê¤È¡£¤ª»Å»öÊó¹ð¤¹¤ë¤Î¤â°¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤«¤ß¤·¤á¤Æ¤¤¤¿¡£