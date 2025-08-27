¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥é¥ó¥Ê¡¼¡¦²£»³Íµ¤¬·è°Õ¡Ö¤¢¤¢¡¢²¶¤¬Áö¤ë°ÕÌ£¡¢¤¢¤ë¡×¡¡Äï¤¬²á¤´¤·¤¿ÍÜ¸î»ÜÀß¼èºà
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡¼°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦¡¼¡Ù¡Ê30Æü¡¦31ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ç¡¢¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ëSUPER EIGHT¤Î²£»³Íµ¤µ¤ó¡Ê44¡Ë¤¬¡¢ËÜÈÖÁ°¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥é¥½¥ó¤ÎÎý½¬¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²£»³¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ë·è¤Þ¤ëÁ°¤«¤é¡¢ÂÎÄ´´ÉÍý¤ÈÂÎ·Á°Ý»ý¤Î¤¿¤á¤Ë½µ¤Ë5²ó¤¯¤é¤¤¥¸¥à¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ8¡Á10kmÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Îý½¬¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿Åö½é¤Ï¡Ø³°¤òÁö¤ë¤Î¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¤ó¤ä¡ª¡Ù¤È¡¢¤¿¤À¤¿¤À³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ÀèÆü¤Î¥Þ¥é¥½¥ó¹ç½É¤Ï¡¢¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤ò¤³¤¨¤¿¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥é¥½¥ó¡¢44km¤òÁö¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¥³¡¼¥¹¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖºäÆ»¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤«¿´¤ÎÀÞ¤ì¤ë²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡£2¡¢3²ó¤Ý¤¤Ã¤Æ¡£²þ¤á¤ÆÎòÂå¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¤¹¤´¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤ÈÂº·É¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È²á¹ó¤ÊÎý½¬¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢SUPER EIGHT¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÈ¿±þ¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖLINE¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤é¤¿¤Þ¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¡Ø¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ë·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¤ï¤ê¤È¤¹¤°¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤¬¡Ø¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤Í¡¢¤Û¤ó¤ÞÂÎÄ´¤À¤±¤Ë¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Í¡Ù¡Ø±þ±ç¤¹¤ë¤«¤é¡Ù¡Ø¸«¤Æ¤ë¤«¤é¡Ù¤ÈÊÖ¿®¤ò¤¯¤ì¤Æ¡¢¡Ø¤¢¤ì¡©¤±¤Ã¤³¤¦¤ß¤ó¤ÊÊÖ¤·¤¨¤¨¤Ê¡Ù¤È¶Ã¤¤¤Æ¡£·ë²Ì¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤¤¤¤¤â¤ó¤À¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢¤â¤·¤Ä¤é¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤éÃ¯¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ó¤½¤¦¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¡Öº£²ó¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥ª¥«¥ó¤È¤«¡¢²ÈÂ²¤¬Éâ¤«¤Ö¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È²óÅú¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤¢¤È¤Ï¡¢¤¢¤ëÈÖÁÈ¤Î¼ýÏ¿¤Ç·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¤µ¤ó¤«¤é¡Ø¤â¤·¤Ä¤é¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é²¶¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤ß¤Æ¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤À¤«¤é¡¢1²ó»×¤¤½Ð¤½¤¦¤«¤Ê¤È¡×¤È·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¤µ¤ó¤ÎÄó°Æ¤ò»î¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Äï¤¬²á¤´¤·¤¿»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤Ç´¶¤¸¤¿»×¤¤¡Ö¤ä¤Ï¤ê»Ù±ç¤ÏÉ¬Í×¤À¤ÈÄË´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡×
º£²ó¡¢º¤Æñ¤òÊú¤¨¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¸½¾õ¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¡¢¤½¤·¤Æ¡¢»Ù±ç¤¬É¬Í×¤Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¡¢Áö¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤¿¤È¤¤¤¦²£»³¤µ¤ó¡£²áµî¤Ë°ì»þ´ü¡¢Äï¤¬²á¤´¤·¤¿¤È¤¤¤¦»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤Ë¼èºà¤ÇË¬¤ì¡¢2024Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó47¡Ù¤Î¡Ø¤ä¤¹»Ò¤µ¤ó¤Î¥Þ¥é¥½¥ó»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀßÊç¶â¡Ù¤Î´óÉÕ¶â¤ÇÂ£Äè¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥Ó¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¼ÂºÝ¤ËÌÜ¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£²£»³¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼ÂºÝ¤ËÂ£Äè¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ë¡¢Î¨Ä¾¤Ë¡Ø¤¢¤¢¡¢²¶¤¬Áö¤ë°ÕÌ£¡¢¤¢¤ë¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ä¿¦°÷¤ÎÊý¤ÎÀ¸¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢À¸¤Î¾õ¶·¤ò¸«¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤ä¤Ï¤ê»Ù±ç¤ÏÉ¬Í×¤À¤ÈÄË´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤¬Áö¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ù±ç¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È¡¢»×¤¤¤ò¤³¤á¤ÆÁö¤ê¤Þ¤¹¡×¤È²þ¤á¤Æ·è°Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£