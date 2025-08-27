¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ°ìÌç¡¢¥È¥ê¤òÇ¤¤µ¤ìµ¿Ìä¤À¤é¤±¡¢Äï»Ò¤Ï¡Ö¶µ¤¨¤Æ¤â¤í¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡×¡¢»Õ¾¢¤Ï¡Ö²¿¤Ç¤ä¡©¡×
Íî¸ì²È¾ÐÊ¡Äâ¶äÉÓ¡Ê57¡Ë¡¢¾ÐÊ¡ÄâÅ´ÉÓ¡Ê47¡Ë¤¬26Æü¡¢Âçºå»Ô¤Î¹ñÎ©Ê¸³Ú·à¾ì¤Ç³«Ëë¤·¤¿¾åÊýÍî¸ì¤Îº×Åµ¡ÖÂè6²óÂçºåÍî¸ìº×¡×¤Î¸ý¾å¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¸ý¾å¤Ë¤Ï´ü´ÖÃæ¡¢ÅìÀ¾¤Î¶â´ÇÈÄ¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡ÖÎ©½©ÂçµÈ´óÀÊ¡×Á´10¸ø±é¤Ç¥È¥ê¤òÌ³¤á¤ë¾ÐÊ¡Äâ¶¬¼ã¡¢ÎÓ²ÈµÆ´Ý¡¢·Ë½ÕÄ³¡¢·îÄâÊýÀµ¡¢·ËÊÆ»ç¡¢·ËµÈÌï¡¢·Ë¤«¤¤»Þ¡¢·ËÆîÅ·¡¢¶äÉÓ¡¢Å´ÉÓ¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¾ÐÊ¡Äâ¿ÎÃÒ¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿¡£
ºòÇ¯¤Î¾åÊýÍî¸ì¶¨²ñ²ñÄ¹Áª¤Ë½ÐÇÏ¤·¤¿¶äÉÓ¤Ï¡Ö7·î¤Î»²±¡Áª¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤¬ÂçÇÔ¤·¤Æ¡¢Í¿ÅÞ¤Ï²áÈ¾¿ô³ä¤ì¡£ËÜÅö¤ËÁªµó¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¶²¤í¤·¤¤¡£ÍèÇ¯¤Î4·î¤Ë¾åÊýÍî¸ì¶¨²ñ¤Î²ñÄ¹Áªµó¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï²¿¤â¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£°Â¿´¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤ÈÀÅ´Ñ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢Å´ÉÓ¤Ï¡ÖËÍ¤Ïº£Ç¯¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¾¾Äá»Õ¾¢¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¡ÊµÈÌï¤¬±é¤¸¤¿¡ËÊÆÄ«»Õ¾¢¤Ë¡Ø¤½¤ä¤«¤é¡¢¤ª¤Î¤ì¤ÎÍî¸ì¤Ï¤ª¤â¤í¤Ê¤¤¤Í¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãµ¤»ý¤Á¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¶äÉÓ¤Ï30Æü¤ÎÌë¸ø±é¡¢Å´ÉÓ¤Ï¡ÖÎ©½©ÂçµÈ´óÀÊ¡×¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë31Æü¤Î¸ø±é¤Ç¥È¥ê¤òÌ³¤á¤ë¡£Å´ÉÓ¤Ï¡Öº£²ó¡¢ÄáÉÓ°ìÌç¤¬¥é¥¹¥È¤ò¥È¥ó¥È¥ó¤È¥È¥ê¡£¶µ¤¨¤Æ¤â¤í¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡×¡£
ÄáÉÓ¤«¤éÍî¸ì¤ò¶µ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò2¿Í¤Ç¾Ð¤¤Èô¤Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡¢»Õ¾¢¤â´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤ä¤í¤È»×¤Ã¤Æ¡ØÂçºåÍî¸ìº×¤Ç¶äÉÓ·»µ®¤Ç¥È¥ó¥È¥ó¤È¥È¥ê¤òÌ³¤á¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÅÅÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¡Ø²¿¤Ç¤ä¡©¡Ù¤È¡£°ÕÌ£Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢´ÑµÒ¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÂçºåÍî¸ìº×¤Ï31Æü¤Þ¤Ç¡£ÅìÀ¾¤ÎÍî¸ì²ÈÁíÀª85¿Í°Ê¾å¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£