¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥é¥ó¥Ê¡¼¡¦²£»³Íµ¡¢¹ç½É¤Ç¶ìÆñ¡Ö¿´¤¬ÀÞ¤ì¤ë²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¡Ä¡×¡¡ÀèÇÚ¡¦¾ëÅçÌÐ¤«¤é¡È¥ê¡¼¥À¡¼¤é¤·¤¤¡ÉÈ¿±þ¤â
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡Ù¡Ê8·î30Æü¡¢31Æü¡Ë¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë²£»³Íµ¡ÊSUPER EIGHT¡¿44¡Ë¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢°Ï¤ß¼èºà¤Ë»²²Ã¡£Îý½¬¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¸½ºß¤Î¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ²Å·¤ÎÃæ¡Ä¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ë²£»³Íµ¡ÊSUPER EIGHT¡Ë
¡¡²£»³¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ë·è¤Þ¤ëÁ°¤«¤é¡¢ÂÎÄ´´ÉÍý¤ÈÂÎ·Á°Ý»ý¤Î¤¿¤á¤Ë½µ¤Ë5²ó¤¯¤é¤¤¥¸¥à¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ8¡Á10¥¥íÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Îý½¬¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿Åö½é¤Ï¡Ø³°¤òÁö¤ë¤Î¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¤ó¤ä¡ª¡Ù¤È¡¢¤¿¤À¤¿¤À³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È½¼¼Â´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¡¢ÀèÆü¤Ï¹ç½É¤Ë»²²Ã¤·¡¢¡È¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Î100¥¥í¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¥³¡¼¥¹¡É¤Ç¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤òÄ¶¤¨¤ë44¥¥í¤òÁöÇË¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡ÖºäÆ»¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤«¿´¤¬ÀÞ¤ì¤ë²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥Ý¥¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈËÜ²»¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö100¥¥í¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤Í¤ó¤Ê¤È²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÎòÂå¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤¹¤´¤¤¤³¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤È¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Ä¤Ä¡¢ÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ë¾ëÅçÌÐ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤ËÄ¶¤¨¤Þ¤¹¡£¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ÎÊý¤¬¡Ø¥ê¡¼¥À¡¼¡Ê¾ëÅç¡Ë¤ÏÄ¶¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¶É·Ï¡Ø¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH!!¡Ù¤Ç¶¦±é¤¹¤ë¾ëÅç¤À¤¬¡¢²£»³¤Ï¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¡Ê±þ±ç¤Î¡Ë¸ÀÍÕ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¥Ý¥í¥ê¡£¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÇÞÂÎ¤òÄÌ¤·¤Æ¡ØÄ¶¤¨¤¿¤¤¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø²þ¤á¤ÆÄ¶¤¨¤Þ¤¹¤è¡Ù¤È¡ÊÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡Ë¡£¤È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ø´èÄ¥¤Ã¤Æ¤è¡Ù¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¥ê¡¼¥À¡¼¤é¤·¤¤Í¥¤·¤µ¤È²¹¤«¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡Ö»Ò¶¡¤Î¤³¤í¡¢·ÐºÑÅª¤Ë¤âÉÔ°Â¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢Äï¤ÏÍÜ¸î»ÜÀß¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦²£»³¤Î»×¤¤¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÌÜÅªÊÌÊç¶â¡Ö¥Þ¥é¥½¥ó»Ò¤É¤â»Ù±çÊç¶â¡×¤ò³«Àß¡£Æ±Êç¶â¤Ï¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ä¡¢¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Ç¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë²èÌÌ¤ËÉ½¼¨»þ¤µ¤ì¤ëQR¥³¡¼¥É¤«¤éÊç¶â¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£´óÉÕ¶â¤ÏÁ´³Û¡¢»Ù±ç¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤ËÌòÎ©¤Æ¤é¤ì¤ë¡£
¡Ú¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡Ù¡Û
¢£ÊüÁ÷Æü»þ¡§8·î30Æü¸á¸å6»þ30Ê¬¤«¤é31Æü¸á¸å8»þ54Ê¬
¢£Áí¹ç»Ê²ñ¡Ê50²»½ç¡Ë¡§¾åÅÄ¿¸Ìé¡¢±©Ä»¿µ°ì¡¢¿åËÎËãÈþ
¢£¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡Ê50²»½ç¡Ë¡§
King ¡õ Prince¡¢»ÖÂº½ß¡¢Ä¹Åè°ìÌÐ¡¢ÉÍÊÕÈþÇÈ¡¢É¹Àî¤¤è¤·¡¢¤ä¤¹»Ò
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ²Å·¤ÎÃæ¡Ä¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ë²£»³Íµ¡ÊSUPER EIGHT¡Ë
¡¡²£»³¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ë·è¤Þ¤ëÁ°¤«¤é¡¢ÂÎÄ´´ÉÍý¤ÈÂÎ·Á°Ý»ý¤Î¤¿¤á¤Ë½µ¤Ë5²ó¤¯¤é¤¤¥¸¥à¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ8¡Á10¥¥íÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Îý½¬¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿Åö½é¤Ï¡Ø³°¤òÁö¤ë¤Î¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¤ó¤ä¡ª¡Ù¤È¡¢¤¿¤À¤¿¤À³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È½¼¼Â´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¡¢ÀèÆü¤Ï¹ç½É¤Ë»²²Ã¤·¡¢¡È¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Î100¥¥í¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¥³¡¼¥¹¡É¤Ç¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤òÄ¶¤¨¤ë44¥¥í¤òÁöÇË¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡ÖºäÆ»¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤«¿´¤¬ÀÞ¤ì¤ë²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥Ý¥¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈËÜ²»¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¶É·Ï¡Ø¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH!!¡Ù¤Ç¶¦±é¤¹¤ë¾ëÅç¤À¤¬¡¢²£»³¤Ï¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¡Ê±þ±ç¤Î¡Ë¸ÀÍÕ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¥Ý¥í¥ê¡£¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÇÞÂÎ¤òÄÌ¤·¤Æ¡ØÄ¶¤¨¤¿¤¤¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø²þ¤á¤ÆÄ¶¤¨¤Þ¤¹¤è¡Ù¤È¡ÊÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡Ë¡£¤È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ø´èÄ¥¤Ã¤Æ¤è¡Ù¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¥ê¡¼¥À¡¼¤é¤·¤¤Í¥¤·¤µ¤È²¹¤«¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡Ö»Ò¶¡¤Î¤³¤í¡¢·ÐºÑÅª¤Ë¤âÉÔ°Â¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢Äï¤ÏÍÜ¸î»ÜÀß¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦²£»³¤Î»×¤¤¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÌÜÅªÊÌÊç¶â¡Ö¥Þ¥é¥½¥ó»Ò¤É¤â»Ù±çÊç¶â¡×¤ò³«Àß¡£Æ±Êç¶â¤Ï¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ä¡¢¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Ç¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë²èÌÌ¤ËÉ½¼¨»þ¤µ¤ì¤ëQR¥³¡¼¥É¤«¤éÊç¶â¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£´óÉÕ¶â¤ÏÁ´³Û¡¢»Ù±ç¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤ËÌòÎ©¤Æ¤é¤ì¤ë¡£
¡Ú¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡Ù¡Û
¢£ÊüÁ÷Æü»þ¡§8·î30Æü¸á¸å6»þ30Ê¬¤«¤é31Æü¸á¸å8»þ54Ê¬
¢£Áí¹ç»Ê²ñ¡Ê50²»½ç¡Ë¡§¾åÅÄ¿¸Ìé¡¢±©Ä»¿µ°ì¡¢¿åËÎËãÈþ
¢£¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡Ê50²»½ç¡Ë¡§
King ¡õ Prince¡¢»ÖÂº½ß¡¢Ä¹Åè°ìÌÐ¡¢ÉÍÊÕÈþÇÈ¡¢É¹Àî¤¤è¤·¡¢¤ä¤¹»Ò