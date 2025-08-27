Ãæ¹ñ¡¢À¤³¦157¤Î¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥È¥Ã¥×3¤ÎËÇ°×Áê¼ê¹ñ¤Ë
Ãæ¹ñÀÇ´ØÁí½ð¤ÎÂ¹Çß·¯¡Ê¥¹¥ó¡¦¥Ï¥¤¥Á¥å¥ó¡Ë½ðÄ¹¤Ï25Æü¡¢¹ñÌ³±¡¿·Ê¹ÊÛ¸ø¼¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÂè14¼¡¸Þ¥«Ç¯·×²è¡Ê2021¡¾25Ç¯¡Ë¤Î¼Á¤Î¹â¤¤Ã£À®¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥·¥ê¡¼¥ºµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¡ÖÂè14¼¡¸Þ¥«Ç¯·×²è¤Î´ü´ÖÃæ¤Ë¡¢ÀÇ´Ø¤ÏÂÐ³°Åª¤Ë519·ï¤Î¶¨ÎÏÊ¸½ñ¤ËÄ´°õ¤·¤¿¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤È¡Ø°ìÂÓ°ìÏ©¡Ù¶¦Æ±·úÀß¹ñ¤Î´Ö¤ÎÍ¢½ÐÆþ³Û¤¬22Ãû¸µ¡ÊÌó440Ãû±ß¡Ë¤ËÃ£¤·¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÍ¢½ÐÆþÁí³Û¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ASEAN¡¢ÃæÆîÊÆ¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¡¢Ãæ±û¥¢¥¸¥¢¤Ê¤É¤Î¿·¶½»Ô¾ì¤È¤ÎÍ¢½ÐÆþ³Û¤ÏÇ¯Ê¿¶Ñ10¡ó°Ê¾å¤ÎÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤ÏÀ¤³¦157¤Î¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Ë¤ª¤¤¤ÆËÇ°×Áê¼ê¹ñ¤Î¥È¥Ã¥×3¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¹ñºÝ¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤ë¥¦¥£¥ó¥¦¥£¥ó¤Î¿·¤¿¤ÊÍ¥°ÌÀ¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹¸²ºß²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/¿ÍÌ±ÌÖÆüËÜ¸ìÈÇ¡¦ÊÔ½¸/KS¡Ë