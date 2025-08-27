¥¨¥É¡¦¥·¡¼¥é¥ó¡¢3000Ëü±ß¤Î°¦¼Ö¤Ç¿å¤¿¤Þ¤ê¤Ë¥É¥Ü¥ó¡ÖÏ©¾å¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤è¡×¡Ö¤½¤ì°ÊÍè¸«¤Æ¤Ê¤¤¡×
¥¨¥É¡¦¥·¡¼¥é¥ó¤¬¡¢Ìó3000Ëü±ßÁêÅö¤Î°¦¼Ö¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ç¿å¤¿¤Þ¤ê¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¡¢ÊüÃÖ¤·¤Æµî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤«¤é¤Îµ¢ÂðÅÓÃæ¡¢¿å¤¿¤Þ¤ê¤ÎÂç¤¤µ¤ò¸«¸í¤ê¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤ò¤½¤Î¾ì¤ËÊüÃÖ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖGOAT Talk¡×¤Ç¡¢±Ç²è¡ÖSaltburn¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÇÐÍ¥¥Ð¥ê¡¼¡¦¥³¡¼¥¬¥ó¤ÈÂÐÃÌ¤·¤¿¥¨¥É¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¼Ö¤Çµ¢¤ëÅÓÃæ¡¢ÅÄ¼ËÆ»¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢Âç¤¤Ê¿å¤¿¤Þ¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¡Ø¤æ¤Ã¤¯¤ê¿Ê¤á¤ÐÂç¾æÉ×¤À¤í¤¦¡Ù¤È»×¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤¿¤é¡¢Áë¤Î³°¤Ë¿å¤¬¸«¤¨¤Æ¡Ø¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡£¼Ö¤Ï»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¡Ö²¿ÅÙ¤â¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¤«¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿¤±¤É¡¢¥É¥¢¤ò³«¤±¤¿½Ö´Ö¡¢¿å¤¬¼ÖÆâ¤ËÎ®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤Æ¤Í¡×
¡Ö·ë¶É¤½¤Î¤Þ¤ÞÏ©¾å¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤è¡£Ã¯¤«¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¤½¤ì°ÊÍè¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£º£¤Þ¤Ç¤ÇºÇ°¤ÎÇã¤¤Êª¤À¤Ã¤¿¤è¡×
