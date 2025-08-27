¿¹ÊÝJ¤ÈÀï¤¦¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½!! ¥×¥ê¥·¥Ã¥Á¤¬Éüµ¢¡¢³ùÅÄÆ±Î½¤ä18ºÐ½é¾·½¸CB¤é5Âç¥ê¡¼¥°Àª¤â
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¤Ï26Æü¡¢9·î¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç2»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤¿¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±ÂåÉ½¤Ï9·î6Æü¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¤Ç´Ú¹ñÂåÉ½¡¢9Æü¤Ë¥³¥í¥ó¥Ð¥¹¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡£º£²Æ¤ÎCONCACAF¥´¡¼¥ë¥ÉÇÕ¤Ø¤Î»²²Ã¤ò¼Âà¤·¤¿¤¿¤á¡¢6·î¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¾·½¸³°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿FW¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥×¥ê¥·¥Ã¥Á(¥ß¥é¥ó)¤¬º£Ç¯3·î°ÊÍè¤ÎÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡5Âç¥ê¡¼¥°ÁÈ¤Ç¤Ï³ùÅÄÂçÃÏ¤ÈÆ±Î½¤ÎDF¥¯¥ê¥¹¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥º(¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹)¤äMF¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥¢¥À¥à¥º(¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹)¤¬½çÅö¤ËÁª½Ð¡£¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¤Ç¥¯¥é¥ÖWÇÕ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¥´¡¼¥ë¥ÉÇÕ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿FW¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥¦¥§¥¢(¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ)¤âÉüµ¢¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¥´¡¼¥ë¥ÉÇÕ¼çÎÏ¤ÎFW¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¢¥¸¥§¥Þ¥ó(¥À¡¼¥Ó¡¼¡¦¥«¥¦¥ó¥Æ¥£)¤äMF¥Ö¥ì¥ó¥Ç¥ó¡¦¥¢¡¼¥í¥ó¥½¥ó(¥ê¡¼¥º)¤¬ÍîÁª¤·¤¿¡£
¡¡º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï22¿Í¤Ç¡¢Æ±Ï¢ÌÁ¤Ë¤è¤ì¤Ð23¿ÍÌÜ¤¬¸åÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¾·½¸Í½ÄêÁª¼ê¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£º£²ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤Ï¥¯¥é¥ÖWÇÕ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿MF¥¦¥§¥¹¥È¥ó¡¦¥Þ¥Ã¥±¥Ë¡¼(¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹)¤ÎÂ¾¡¢½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤ÇÉé½ýÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤¿DF¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¡¦¥í¥Ó¥ó¥½¥ó(¥Õ¥ë¥Ï¥à)¡¢MF¥Þ¥ê¥¯¡¦¥Æ¥£¥ë¥Þ¥ó(¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó)¡¢FW¥Õ¥©¥é¥ê¥ó¡¦¥Ð¥í¥°¥ó(¥â¥Ê¥³)¤é¤¬¾·½¸¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¼¡¤ÎÆ°¸þ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤ÏºòÇ¯9·î¡¢¸µ¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à»Ø´ø´±¤Î¥Þ¥¦¥ê¥·¥ª¡¦¥Ý¥Á¥§¥Ã¥Æ¥£¡¼¥Î´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤·¡¢º£²Æ¤Î¥´¡¼¥ë¥ÉÇÕ¤Ç¤Ï¥×¥ê¥·¥Ã¥Á¤é¿ôÂ¿¤¯¤Î¼çÎÏÁª¼ê¤ò·ç¤¤Ê¤¬¤é¤â½àÍ¥¾¡¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¥´¡¼¥ë¥ÉÇÕÉÔºßÁÈ¤Ç¤Ï¥¨¡¼¥¹¸õÊä¤ÎFW¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥µ¡¼¥¸¥§¥ó¥È(¥Î¥ê¥Ã¥¸)¡¢Ä¹´üÎ¥Ã¦ÌÀ¤±¤ÎDF¥»¥ë¥¸¡¼¥Ë¥ç¡¦¥Ç¥¹¥È(PSV)¤é¤¬Éüµ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¸µ¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½´ÆÆÄ¤ÇÁ°´Ú¹ñÂåÉ½´ÆÆÄ¤Î¥æ¥ë¥²¥ó¡¦¥¯¥ê¥ó¥¹¥Þ¥ó¤ÎÂ©»Ò¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëGK¥¸¥ç¥Ê¥¿¥ó¡¦¥¯¥ê¥ó¥¹¥Þ¥ó(¥Á¥§¥¼¡¼¥Ê)¤¬2018Ç¯11·î¤Î½é¾·½¸»þ°ÊÍè7Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Â¾¡¢18ºÐ¤ÎDF¥Î¥¢¥«¥¤¡¦¥Ð¥ó¥¯¥¹(¥¢¥¦¥¯¥¹¥Ö¥ë¥¯)¤¬½é¾·½¸¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤Ê´é¤Ö¤ì¤âÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¢¦GK
¥í¥Þ¥ó¡¦¥»¥ì¥ó¥¿¡¼¥Î(¥·¥ó¥·¥Ê¥Æ¥£)
¥Þ¥Ã¥È¡¦¥Õ¥ê¡¼¥º(¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥·¥Æ¥£)
¥¸¥ç¥Ê¥¿¥ó¡¦¥¯¥ê¥ó¥¹¥Þ¥ó(¥Á¥§¥¼¡¼¥Ê)
¢¦DF
¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¢¡¼¥Õ¥¹¥Æ¥ó(¥³¥í¥ó¥Ð¥¹¡¦¥¯¥ë¡¼)
¥Î¥¢¥«¥¤¡¦¥Ð¥ó¥¯¥¹(¥¢¥¦¥¯¥¹¥Ö¥ë¥¯)
¥È¥ê¥¹¥¿¥ó¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¥â¥ó(¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥¥ã¥Ã¥×¥¹)
¥»¥ë¥¸¡¼¥Ë¥ç¡¦¥Ç¥¹¥È(PSV)
¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó(¥ª¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥·¥Æ¥£)
¥Í¥¤¥µ¥ó¡¦¥Ï¥ê¥¨¥ë(¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡¦¥æ¥Ë¥ª¥ó)
¥Æ¥£¥à¡¦¥ê¡¼¥à(¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥ÈFC)
¥¯¥ê¥¹¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥º(¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹)
¢¦MF
¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥¢¥À¥à¥º(¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹)
¥»¥Ð¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥Ð¡¼¥Ï¥ë¥¿¡¼(¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥¥ã¥Ã¥×¥¹)
¥ë¥«¡¦¥Ç¡¦¥é¡¦¥È¡¼¥ì(¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´FC)
¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥ë¥Ê(¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥ë¥È¥ì¡¼¥¯)
¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥Ã¥°¥ê¥ó(¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¡¦¥À¥¤¥Ê¥â)
¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥¶¥ï¥¹¥(¥³¥í¥ó¥Ð¥¹¡¦¥¯¥ë¡¼)
¢¦FW
¥À¥ß¥ª¥ó¡¦¥À¥¦¥ó¥º(¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó)
¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥×¥ê¥·¥Ã¥Á(¥ß¥é¥ó)
¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥µ¡¼¥¸¥§¥ó¥È(¥Î¥ê¥Ã¥¸)
¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥¦¥§¥¢(¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ)
¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¼¥ó¥Ç¥¸¥ã¥¹(¥¯¥é¥Ö¡¦¥¢¥á¥ê¥«)
¡¡5Âç¥ê¡¼¥°ÁÈ¤Ç¤Ï³ùÅÄÂçÃÏ¤ÈÆ±Î½¤ÎDF¥¯¥ê¥¹¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥º(¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹)¤äMF¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥¢¥À¥à¥º(¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹)¤¬½çÅö¤ËÁª½Ð¡£¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¤Ç¥¯¥é¥ÖWÇÕ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¥´¡¼¥ë¥ÉÇÕ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿FW¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥¦¥§¥¢(¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ)¤âÉüµ¢¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¥´¡¼¥ë¥ÉÇÕ¼çÎÏ¤ÎFW¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¢¥¸¥§¥Þ¥ó(¥À¡¼¥Ó¡¼¡¦¥«¥¦¥ó¥Æ¥£)¤äMF¥Ö¥ì¥ó¥Ç¥ó¡¦¥¢¡¼¥í¥ó¥½¥ó(¥ê¡¼¥º)¤¬ÍîÁª¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤ÏºòÇ¯9·î¡¢¸µ¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à»Ø´ø´±¤Î¥Þ¥¦¥ê¥·¥ª¡¦¥Ý¥Á¥§¥Ã¥Æ¥£¡¼¥Î´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤·¡¢º£²Æ¤Î¥´¡¼¥ë¥ÉÇÕ¤Ç¤Ï¥×¥ê¥·¥Ã¥Á¤é¿ôÂ¿¤¯¤Î¼çÎÏÁª¼ê¤ò·ç¤¤Ê¤¬¤é¤â½àÍ¥¾¡¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¥´¡¼¥ë¥ÉÇÕÉÔºßÁÈ¤Ç¤Ï¥¨¡¼¥¹¸õÊä¤ÎFW¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥µ¡¼¥¸¥§¥ó¥È(¥Î¥ê¥Ã¥¸)¡¢Ä¹´üÎ¥Ã¦ÌÀ¤±¤ÎDF¥»¥ë¥¸¡¼¥Ë¥ç¡¦¥Ç¥¹¥È(PSV)¤é¤¬Éüµ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¸µ¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½´ÆÆÄ¤ÇÁ°´Ú¹ñÂåÉ½´ÆÆÄ¤Î¥æ¥ë¥²¥ó¡¦¥¯¥ê¥ó¥¹¥Þ¥ó¤ÎÂ©»Ò¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëGK¥¸¥ç¥Ê¥¿¥ó¡¦¥¯¥ê¥ó¥¹¥Þ¥ó(¥Á¥§¥¼¡¼¥Ê)¤¬2018Ç¯11·î¤Î½é¾·½¸»þ°ÊÍè7Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Â¾¡¢18ºÐ¤ÎDF¥Î¥¢¥«¥¤¡¦¥Ð¥ó¥¯¥¹(¥¢¥¦¥¯¥¹¥Ö¥ë¥¯)¤¬½é¾·½¸¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤Ê´é¤Ö¤ì¤âÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¢¦GK
¥í¥Þ¥ó¡¦¥»¥ì¥ó¥¿¡¼¥Î(¥·¥ó¥·¥Ê¥Æ¥£)
¥Þ¥Ã¥È¡¦¥Õ¥ê¡¼¥º(¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥·¥Æ¥£)
¥¸¥ç¥Ê¥¿¥ó¡¦¥¯¥ê¥ó¥¹¥Þ¥ó(¥Á¥§¥¼¡¼¥Ê)
¢¦DF
¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¢¡¼¥Õ¥¹¥Æ¥ó(¥³¥í¥ó¥Ð¥¹¡¦¥¯¥ë¡¼)
¥Î¥¢¥«¥¤¡¦¥Ð¥ó¥¯¥¹(¥¢¥¦¥¯¥¹¥Ö¥ë¥¯)
¥È¥ê¥¹¥¿¥ó¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¥â¥ó(¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥¥ã¥Ã¥×¥¹)
¥»¥ë¥¸¡¼¥Ë¥ç¡¦¥Ç¥¹¥È(PSV)
¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó(¥ª¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥·¥Æ¥£)
¥Í¥¤¥µ¥ó¡¦¥Ï¥ê¥¨¥ë(¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡¦¥æ¥Ë¥ª¥ó)
¥Æ¥£¥à¡¦¥ê¡¼¥à(¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥ÈFC)
¥¯¥ê¥¹¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥º(¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹)
¢¦MF
¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥¢¥À¥à¥º(¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹)
¥»¥Ð¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥Ð¡¼¥Ï¥ë¥¿¡¼(¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥¥ã¥Ã¥×¥¹)
¥ë¥«¡¦¥Ç¡¦¥é¡¦¥È¡¼¥ì(¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´FC)
¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥ë¥Ê(¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥ë¥È¥ì¡¼¥¯)
¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥Ã¥°¥ê¥ó(¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¡¦¥À¥¤¥Ê¥â)
¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥¶¥ï¥¹¥(¥³¥í¥ó¥Ð¥¹¡¦¥¯¥ë¡¼)
¢¦FW
¥À¥ß¥ª¥ó¡¦¥À¥¦¥ó¥º(¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó)
¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥×¥ê¥·¥Ã¥Á(¥ß¥é¥ó)
¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥µ¡¼¥¸¥§¥ó¥È(¥Î¥ê¥Ã¥¸)
¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥¦¥§¥¢(¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ)
¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¼¥ó¥Ç¥¸¥ã¥¹(¥¯¥é¥Ö¡¦¥¢¥á¥ê¥«)