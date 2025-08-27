¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Íèµ¨³«Ëë¤Ï3·î26Æü¡¡ËÜµòÃÏ¤Ç¡¢Âç¥ê¡¼¥°¤¬ÆüÄøÈ¯É½
¡¡¡Ú¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¶¦Æ±¡ÛÊÆÂç¥ê¡¼¥°µ¡¹½¤Ï26Æü¡¢Íèµ¨¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óÆüÄø¤òÈ¯É½¤·¡¢ÂçÃ«¡¢»³ËÜ¡¢º´¡¹ÌÚ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï3·î26Æü¤ËËÜµòÃÏ¤Ç¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤È³«ËëÀï¤òÀï¤¦¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Íèµ¨¤Ï3·î25Æü¤Ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡½¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ç³«Ëë¡£Æ±26Æü¤Ë»Ä¤ê28µåÃÄ¤¬½éÀï¤ËÎ×¤ß¡¢ÎëÌÚ¤Èº£±Ê¤Î¥«¥Ö¥¹¤ÏËÜµòÃÏ¤Ç¾®³Þ¸¶¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¡¢µÈÅÄ¤¬ºßÀÒ¤¹¤ë¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¥ì¥Ã¥º¤È´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¡£
¡¡¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤È¾¾°æ¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ï¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡¢Àé²ì¤Î¥á¥Ã¥Ä¤Ï¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡¢¿ûÌî¤Î¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Ï¥Ä¥¤¥ó¥º¤ò¤¤¤º¤ì¤âËÜµòÃÏ¤Ë·Þ¤¨¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¡£µÆÃÓ¤Î¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¥¢¥¹¥È¥í¥º¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£ºÇ½ªÀï¤Ï9·î27Æü¡£