¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡¡Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¤È¤ÎÅÅ·âº§È¯É½¤Ç¼þ°Ï¤«¤é½ËÊ¡¤ÎÍò¤Ë¡ÖÄê´üÅª¤Ë·ëº§¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡×
¡¡¡þ¡Öfire¡¡limit¡¡120¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÈ¯É½²ñ¤Ë½ÐÀÊ
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¡×¤Î¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡Ê41¡Ë¤¬26Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡Öfire¡¡limit¡¡120¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÈ¯É½²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£º£·î10Æü¤Ë½÷Í¥¤ÎÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¡Ê30¡Ë¤È·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤«¤é½é¤á¤ÆÊóÆ»¿Ø¤ÎÁ°¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¡£¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥¹¡¼¥Ä¤Ç¡¢º¸¼êÌô»Ø¤Ë»ØÎØ¤ÏÃå¤±¤Æ¤ª¤é¤º¡¢·ëº§¸å¤Î¿´¶¤ÎÊÑ²½¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡9·î1Æü¤Î¡ÖËÉºÒ¤ÎÆü¡×¤òÁ°¤Ë¡¢½é´ü¾Ã²Ð¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òPR¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡£°ÊÁ°Å·¤×¤é¤ÎÄ´ÍýÃæ¤Ë¼«Âð¤¬²Ð»ö¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥«¥º¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¼ÂºÝ¤Ë¾Ã²Ð³èÆ°¤â¹Ô¤Ã¤¿¡£¾ÃËÉ»Î¤Î¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿ËÉºÒ»Î¤Î´öÅÄ²íÌÀ»á¤¬¡Ö¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿´¤Î¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¡¢Î¥º§ÁêÃÌ¤È¤«¡Ä¡×¤È¸ý¤ò³ê¤é¤¹¤È¡Ö±ïµ¯¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¡×¤ÈÂ¨ºÂ¤ËÈ¿±þ¤·¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å²þ¤á¤Æ½ËÊ¡¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö½ËÊ¡¤ÈÆ±»þ¤Ë´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Ê¤éÄê´üÅª¤Ë·ëº§¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤È¤ª¤É¤±¤Æ¤ß¤»¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£