¥«¥ß¥Ê¥ê¡¦¤Þ¤Ê¤Ö¡¡¡Ö¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯¡ª¡×¼ýÏ¿Ãæ¤Ë±¦Â¥¢¥¥ì¥¹ç§ÃÇÎö¡¡¼«¿ÈSNS¤ÇÌÀ¤ë¤¯Êó¹ð
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥«¥ß¥Ê¥ê¡×¤ÎÃÝÆâ¤Þ¤Ê¤Ö¡Ê36¡¢¼Ì¿¿¡Ë¤¬¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯¡ª¡×¤Î¼ýÏ¿Ãæ¤Ë±¦Â¥¢¥¥ì¥¹ç§¤òÃÇÎö¤·¤¿¤È26Æü¡¢Æ±¶É¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡24Æü¤ËÅìµþ¡¦Ï»ËÜÌÚ¤ÎËÜ¼Ò¥¹¥¿¥¸¥ªÆâ¤ÇÈÖÁÈ¼ýÏ¿Ãæ¡¢¶Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥À¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤íÅ¾ÅÝ¡£ÉÂ±¡¤Ç¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤¿·ë²Ì¡¢±¦Â¥¢¥¥ì¥¹ç§ÃÇÎö¤ÇÁ´¼£8½µ´ÖÄøÅÙ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¡Ö¥¢¥¥ì¥¹ç§¤Ë¤Ï°¡±ô¤¬ÎÉ¤¤¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¶á½ê¤Î°¡ÀÚ¿Ý¸®¤Ç¥ì¥Ð¥Ë¥éßÖ¤á¿©¤Ù¤è¤¦¤«¤Ê¡ª¡×¤È²Í¶õ¤Î°û¿©Å¹¤òµó¤²¡¢ÌÀ¤ë¤¯Êó¹ð¤·¤¿¡£