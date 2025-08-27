¡ÚÊöÎµÂÀ¤Î¥¢¥í¥Ï¤Êµ¤Ê¬¡ÛÂçÀ¹¶·¡ª¡¡ÃÏ¸µ¤«¤é¤Ä¤Ç¡ÈÊöÎµÂÀFES¡É¡¡¡Ö¤ä¤ê¤¬¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡ÈÊöÎµÂÀFES¡É¤ÏÂçÀ¹¶·¡ªÀè·îËö¤«¤éFµÙ¤ß¤ËÆþ¤ê¡¢¥Ï¥ï¥¤Î¹¹Ô¸å¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤òÈô¤Ó²ó¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¸òÎ®¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£º´²ì¸©ÅâÄÅ»Ô½Ð¿È¤Ç¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹³¦¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡¦ÊöÎµÂÀ¤Ë¤è¤ë·î1¥³¥é¥à¡Ö¥¢¥í¥Ï¤Êµ¤Ê¬¡×¡£º£²ó¤Ï15Æü¤Ë¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤«¤é¤Ä¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÈÊöÎµÂÀFES¡É¤ÎÌÏÍÍ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¹¥Ý¥Ë¥ÁÆÉ¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¥¢¥í¥Ï¡Á¡£¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼ÊöÎµÂÀ¤Ç¤¹¡£15Æü¤ÏÃÏ¸µ¤Î¤«¤é¤Ä¤Ç¡ÈÊöÎµÂÀ¤ÎALOHA¡É¤ÈÂê¤·¤¿ÊöÎµÂÀFES¤ò³«ºÅ¡£¥µ¥À¡ÊÄê¾¾Í¦¼ù¡Ë¤â°ì½ï¤Ç¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¤Þ¤¿¤¤¤í¤¤¤í¤È¹Í¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤è¡Á¡£¤½¤ì¤Ë28Æü¤ÎÂçÂ¼¤«¤é¥ì¡¼¥¹¤ËÉüµ¢¤·¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¡×
¡¡¾ï¤Ë¡È¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡É¤ò¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤ëÊö¤¬FµÙ¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤È»Å³Ý¤±¤¿¡£ÄÌ¾ï¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤À¤¬¡¢15Æü¤Ï¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤«¤é¤Ä¡¢22Æü¤Ï¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Ó¤ï¤³¤Ç¡ÈÊöÎµÂÀFES¡É¤ò³«ºÅ¡£
¡¡¡Ö´ë²è¤È¤«ÆâÍÆ¤â°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£µ¬À©¤ÎÈÏ°Ï¤Ç¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÌÌÇò¤¯¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¡×
¡¡¤ªÇº¤ßÁêÃÌ¼¼¤ä¡¢1¥Þ¡¼¥¯ÉÕ¶á¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤È°ì½ï¤Ë¥ì¡¼¥¹¤ò´ÑÀï¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¤«¤É¹¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¡¢Äê¾¾¤È¤ÎVR¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥È¥ëÂÐ·è¤Ë¡¢Áª¼êÊç½¸¥»¥ß¥Ê¡¼¤È¡¢Ç»Ì©¤Ê¡È¤ªº×¤ê¡É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤ê¤¬¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¥Õ¥¡¥ó¤¬´î¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¤ªÇº¤ßÁêÃÌ¼¼¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤ÈÄ¾ÀÜ¤ä¤ê¼è¤ê¡£Áª¼ê¤ò»Ö¤¹»Ò¶¡¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ä¡¢ºë¶Ì¸©¤«¤éÍè¾ì¤·¤¿½÷À¤Î»Å»ö¤ÎÇº¤ß¤ËÇ®¿´¤Ë±þ¤¸¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡ÈºÊ¤¬ÊöÁª¼ê¤·¤«¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦É×¤ÎÀÚ¼Â¤ÊÇº¤ß¤ËÂçÇú¾Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤½¤ì¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀÚ¤êÊÖ¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¤¤Á¤Ã¤È½õ¸À¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤·¤«¤¢¤½¤³¤Þ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£±óÊý¤ò´Þ¤á¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤È¤³¤í¤«¤éÍè¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡·¿ÄÌ¤ê¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¤¤Î¤âÊö¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹Àº¿À¡£¼çºÅÂ¦¤¬¹²¤Æ¤ë¥·¡¼¥ó¤â²¿ÅÙ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¾ìÆâ¤Ï¤½¤Î¤¿¤Ó¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢Âç¤¤Êº®Íð¤¬µ¯¤³¤ëÍÍ»Ò¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö´ë²è¤À¤ÈÄÌ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇµÞ¤ËÊÑ¤¨¤ë¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Ê¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤½¤ì¤ÇËè²ó´Ø·¸¼Ô¤òº¤¤é¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡ÂçÀ¹¶·¤Ç¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤«¤é¤Ä¤Î¡ÈÊöÎµÂÀFES¡É¤ÏËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤È¤Õ¤ì¤¢¤¤¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤¿¡£ÎÏ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Î¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤È¤«¡¢ËÍ¤ò±þ±ç¤¹¤ëÍýÍ³¤ò²þ¤á¤ÆÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÄü¤á¤º¤Ë¾å¤òÌÜ»Ø¤¹ÍýÍ³¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤á¤ËÁö¤êÂ³¤±¤¿¤¤¡£É¬¤º¤â¤¦°ìÅÙ¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³Í¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡FµÙ¤ß¤âÌÀ¤±¤Æ¡¢28Æü¤«¤é¤ÎÂçÂ¼°ìÈÌÀï¤ÇÀïÀþ¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿Â¿¤¯¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ËÊÑ¤¨¤ÆºÆ¤ÓÄºÅÀ³Í¤ê¤Ø¤È¤Þ¤¤¿Ê¤¹¤ë¡£
¡¡¡þÊö¡¡ÎµÂÀ¡Ê¤ß¤Í¡¦¤ê¤å¤¦¤¿¡Ë1985Ç¯¡Ê¾¼60¡Ë3·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢º´²ì¸©ÅâÄÅ»Ô½Ð¿È¤Î40ºÐ¡£ÅâÄÅÀ¾¹â¹»»þÂå¤Ï¥è¥Ã¥ÈÉô¤Ë½êÂ°¤·¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¡¢¹ñÂÎ¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ë½Ð¾ì¡£¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤Ïº´²ì»ÙÉô¤Î95´üÀ¸¤È¤·¤Æ04Ç¯11·î¤Ë¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£18¡¢20Ç¯¤Ë¥°¥é¥ó¥×¥êÍ¥¾¡¡£23Ç¯10·î¤Î³÷·´¥À¡¼¥Ó¡¼¤ÇºÇ¹âÊö¤Î¥°¥ì¡¼¥ÉSG6ÅÙÌÜ¤ÎV¤ÈÁ´24¥ì¡¼¥¹¾ì¤Ç¤ÎV¤òÃ£À®¡£À¸³¶³ÍÆÀ¾Þ¶â¤Ï18²¯±ß¤òÆÍÇË¡£1¥á¡¼¥È¥ë71¡¢·ì±Õ·¿B¡£