¡¡¡þ¶Ì¥Î°æÉô²°¤Î¸¦½¤À¸¥¬¥ó¥Ð¥È¡¦¥ª¥È¥´¥ó¥Ð¥È¡Ö¹Ô¤±¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¹Ô¤¤¿¤¤¡×
¡¡ÂçÁêËÐ¤Î¶Ì¥Î°æÉô²°¤Î¸¦½¤À¸¤È¤·¤Æ·Î¸Å¤òÀÑ¤à¡¢¥â¥ó¥´¥ë½Ð¿È¤Ç¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë97¤Î¥¬¥ó¥Ð¥È¡¦¥ª¥È¥´¥ó¥Ð¥È¡Ê21¡Ë¤¬¡¢½©¾ì½ê¡Ê9·î14Æü½éÆü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¤Î¿·Äï»Ò¸¡ºº¤ò¼õ¸¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬26Æü¤Þ¤Ç¤ËÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£½éÅÚÉ¶¤Ï¶½¹Ô¥Ó¥¶¼èÆÀ¸å¤Î¶å½£¾ì½ê¡Ê11·î9Æü½éÆü¡¢Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¤Î¸«ÄÌ¤·¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ì¤ÐÆ±Éô²°¤Ç¸µËëÆâ¤Î¡Ö¥¸¥ã¥ó¥Ü¡×¤³¤È½øÆóÃÊ¡¦Ë§Åì¡Ê48¡Ë¤é¤Î1¥á¡¼¥È¥ë95¤ò¾å²ó¤ë¸½ÌòºÇÄ¹¿È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÎáÏÂ¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ü¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤è¥Ù¡¼¥ë¤òÃ¦¤°¡£½©¾ì½ê¤Î¿·Äï»Ò¸¡ºº¤Ø¸þ¤±¡¢¥ª¥È¥´¥ó¥Ð¥È¤Ïº£·î20Æü¤Ë´Ý´¢¤ê¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö5¥ß¥ê¡Ê¤Î¥Ð¥ê¥«¥ó¡Ë¤ÇÀÚ¤Ã¤¿¡£¿¤Ð¤½¤¦¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£Á´Éô°ì¤«¤é¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿É½¾ð¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡1¥á¡¼¥È¥ë97¡¢175¥¥í¤Î·Ã¤Þ¤ì¤¿ÂÎ³Ê¤Î»ý¤Á¼ç¤À¡£¼«Á³Ë¤«¤Ê¥â¥ó¥´¥ëÅìÉô¤Î¥Ø¥ó¥Æ¥£¡¼¤Ç°é¤Á¡¢¡Ö»Ò¶¡¤Î»þ¡¢Êì¤¬¿²¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¿©¤Ù¤Æ¿²¤Æ¡¢¿©¤Ù¤Æ¿²¤Æ¤Î·«¤êÊÖ¤·¤À¤Ã¤¿¡×¡£¾®1¤«¤éÃæ3¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ï¸á¸å10»þ¤Ë½¢¿²¤·¡¢¸áÁ°7»þ¤Ëµ¯¾²¡£Ãë¿²¤â¹ç¤ï¤»¤Æ1Æü12»þ´Ö¿²¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¡È¤â¤Ã¤È¿²¤¿¤«¤Ã¤¿¡É¤Ã¤ÆÅö»þ¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¤¡£¿²¤ì¤Ðµ¯¤³¤¹¤Þ¤Çµ¯¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¾Ð¤¦¡£
¡¡19Ç¯5·î¡¢¹âÃÎ¡¦ÌÀÆÁµÁ½Î¹âÁêËÐÉô¤Î»³ËÜÂÙÍµ´ÆÆÄ¤«¤é´«Í¶¤ò¼õ¤±¡¢Æ±¹»OB¤Ç¥â¥ó¥´¥ë½Ð¿È¤Î¹âº½¿ÆÊý¡Ê¸µ´ØÏÆ¡¦Ä«ÀÖÎ¶¡Ë¤Î´«¤á¤â¤¢¤Ã¤ÆÍèÆü¤·¤¿¡£Åö»þ¤¹¤Ç¤Ë1¥á¡¼¥È¥ë92¡¢100¥¥í¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ä¥â¥ó¥´¥ëÁêËÐ¤Ê¤É¤Î·Ð¸³¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜ³ÊÅª¤ËÁêËÐ¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¹â¹»Æþ³Ø¸å¡£¡Ö»Í¸Ô¡¢¤¹¤êÂ¤È¤«Á´Éô¡¢¡ÊÌÀÆÁµÁ½Î¹â¤Î¡Ë»³ËÜÀèÀ¸¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÁêËÐ¤Ç¡¢ÅìÍÎÂç3Ç¯»þ¤Ë2ÅÙÁ´¹ñÀ©ÇÆ¡£¤½¤Î¸å¡ÖÂç³Ø¤ÇÂçÁêËÐ¤ËÆþ¤ì¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éÆþ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÂçÁêËÐ¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤Ê¤É¤ò³Ø¤Ö¸¦½¤´ü´Ö¤â¹ÍÎ¸¤·¤ÆÅìÍÎÂç¤òÃæÂà¡£¶Ì¥Î°æ¿ÆÊý¡Ê¸µÂç´Ø¡¦ÆÊÅì¡Ë¤¬»î¹ç¤ò¸«¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿±ï¤â¤¢¤ê¡¢º£Ç¯¤Î1·î¤Ë¶Ì¥Î°æÉô²°¤ÎÌç¤òÃ¡¤¤¤¿¡£
¡¡ÆþÌçÅö½é¤«¤éÉô²°¤Î´Ø¼è¤é¤È·Î¸Å¤¹¤ë¡£Ìó30ÈÖ¼è¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢½Ð·Î¸Å¤ËË¬¤ì¤¿¸µÂç´Ø¤Î¸æÖÖ³¤¤È¤âÁêËÐ¤ò¼è¤Ã¤¿¡£ÀèÂå»Õ¾¢¡Ê¸µ´ØÏÆ¡¦ÆÊÅì¡Ë¤Î»Ö²ì½ÙÃË¤µ¤ó¤â¡Ö´ïÍÑ¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡£·Á¤ò³Ð¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È´üÂÔ¤¹¤ë¡£¡ÖºÇ½é¤«¤é²£¹Ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡¢¤È¤«¤ÏÁ´Á³¤Ê¤¤¡£°Õ¼±¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡£¼ã¤¤¤¦¤Á¤Ë¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ç¹Ô¤±¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¥ª¥È¥´¥ó¥Ð¥È¡£¿¤Ó¤·¤í¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î21ºÐ¤¬Æ²¡¹¤È³Ñ³¦¤ËÄ©¤à¡£¡¡¡ÊÃæÂ¼¡¡ÏÂÌé¡Ë
¡¡¡þ¥¬¥ó¥Ð¥È¡¦¥ª¥È¥´¥ó¥Ð¥È¡¡2004Ç¯5·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥â¥ó¥´¥ë¡¦¥Ø¥ó¥Æ¥£¡¼½Ð¿È¤Î21ºÐ¡£19Ç¯5·î¤ËÍèÆü¤·¡¢¹âÃÎ¡¦ÌÀÆÁµÁ½Î¹â1Ç¯»þ¤«¤éÁêËÐ¤ò»Ï¤á¤ë¡£ÅìÍÎÂç¤Ë¿Ê³Ø¤·¡¢3Ç¯»þ¤ËÁ´ÆüËÜÂç³ØÁªÈ´ÁêËÐ½½ÏÂÅÄÂç²ñÍ¥¾¡¡¢Á´¹ñÁªÈ´Âç³Ø¡¦¼Â¶ÈÃÄÁêËÐ´¢Ã«Âç²ñÍ¥¾¡¡£¤½¤Î¸å¡¢ÅìÍÎÂç¤òÃæÂà¤·¤¿¡£1¥á¡¼¥È¥ë97¡¢175¥¥í¡£ÆÀ°Õ¤ÏÆÍ¤¡¢²¡¤·¡¢±¦»Í¤Ä¡£²ÈÂ²¤ÏÎ¾¿Æ¤È»Ð¡¢·»¡£°¦¾Î¡Ö¥ª¥®¡¼¡×¡£¼ñÌ£¤Ï¥¢¥Ë¥á´Ñ¾Þ¡£
¡¡¢¦Ä¹¿ÈÎÏ»Î¡¡ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤Ï1953Ç¯½©¾ì½êÁ°¤«¤é½½Î¾°Ê¾å¤Î¿ÈÄ¹¡¢ÂÎ½Å¤ò¸ø¼°¤Ë·×Â¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ÌòºÇÄ¹¿È¤Ï1¥á¡¼¥È¥ë95¤ÎËëÆâ¡¦¶âÊö»³¤È½øÆóÃÊ¡¦Ë§Åì¡£ÆüËÜ½Ð¿ÈËëÆâ¤Ç¤Ï1¥á¡¼¥È¥ë92¤Î²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¤¬¸½ÌòºÇÄ¹¿È¡£Æ±Ç¯°Ê¹ß¤Ç¤Ï½ì¡¢¶×²¤½§¡¢ËÌÀÄË²¤é¤¬2¥á¡¼¥È¥ë4¤ÇºÇÄ¹¿È¡£¸ø¼°·×Â¬°ÊÁ°¤ÏÉÔÆ°´ä¡ÊºÇ¹â°Ì´ØÏÆ¡Ë¤¬2¥á¡¼¥È¥ë12¤Ç¾¼ÏÂ°Ê¹ß¤ÎºÇÄ¹¿È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£