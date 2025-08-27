¡Ú¼ã¾¾¥Ü¡¼¥È¡¡SG¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡Û¿¼Ã«ÃÎÇî¡¡ÁáÂ®¥¨¡¼¥¹µ¡¥Ñ¥ï¡¼¤òÈäÏª¡¡¿·ÅÄ¤âÆ°¤¸÷¤ë
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¼ã¾¾¤ÎSG¡ÖÂè71²ó¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡×¤Ï2ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡¥¨¡¼¥¹30¹æµ¡¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¿¼Ã«¤¬ÁáÂ®¥Ñ¥ï¡¼¤ò¸«¤»¤¿¡£4¥«¥É¤Î½éÆü3R¤Ï¥³¥ó¥Þ05¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç·þ¤ê¡¢2M¤ÏÀè¥Þ¥¤¤·¤¿ÄÔ¤òº¹¤·¤ÆÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£¸åÈ¾8R¤Ï3¥³¡¼¥¹¤«¤é°®¤Ã¤Æ2Ãå¡£¡Ö¸åÈ¾¤ÎÊý¤¬¾è¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡£½Å¤µ¤Ï¤¢¤ë¤±¤ÉµöÍÆÈÏ°Ï¡£¤³¤ì¤À¤±¿¤Ó¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Çº£¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¾å°Ì¤ÎÂ¡£¥¿¡¼¥ó¸å¤ÎÂ¤ò¤â¤¦¾¯¤·ÎÉ¤¯¤Ç¤¤¿¤é¡×¡£2ÆüÌÜ¤ÎÆ°¤¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¿·ÅÄ¤â¹¥ÁÇÀµ¡¤òÌ£Êý¤Ë2Ï¢ÂÐ¤ÈÆ°¤¤¬¸÷¤Ã¤¿¡£1R¤ÏÆ»ÃæÄÉ¤¤¾å¤²¤Æ2Ãå¡¢¸åÈ¾6R¤Î¥¤¥óÀï¤ÏÆñ¤Ê¤¯Àè¥Þ¥¤¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡£¡Ö¥ì¡¼¥¹Â¤ÏÎÉ¤µ¤½¤¦¡£µ¯¤³¤·¤ÏÆß¤¤¤±¤É¡¢¿¤Ó¤â°ì½ï¤ÏÀäÂÐ¤¢¤ë¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Á´ÂÎ¤Ë¤Þ¤º¤Þ¤º¡×¤ÈÀ®ÀÓ¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤½¤¦¤À¡£
¡¡12R¥É¥ê¡¼¥àÀï¤Ï1¹æÄú¤ÎÇÏ¾ì¤¬±»À¸¤Î·þ¤êº¹¤·¤òÉõ¤¸¤Æ²¡¤·ÀÚ¤ê¡£»Å¾å¤¬¤ê¤Ï½çÄ´¤ÊÍÍ»Ò¤Ç»Ë¾å½é¤ÎSGÆ±°ì¥¿¥¤¥È¥ë3Ï¢ÇÆ¤Ø½çÄ´¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£