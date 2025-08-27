¡Ú¼ã¾¾¥Ü¡¼¥È¡¡SG¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡ÛËÜ´ÖÀµÂ§¤Î¡ÈÄ¶¥¤¥¤ÃÍ¡É¤Ï¿û¾ÏºÈ¡¡Íè¤¿¤¾¥Á¥ë¥È3ÅÙ
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¼ã¾¾¤ÎSG¡ÖÂè71²ó¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡×¤Ï2ÆüÌÜ¡£SGÌ¾Êª´ë²è¡ÖÄ¶¥¤¥¤ÃÍ¡×¤ÏËÜ´ÖÀµÂ§µ¼Ô¤¬Ã´Åö¡£2ÆüÌÜ1¡¢9R¤Ë½ÐÁö¤¹¤ë¿û¾ÏºÈ¡Ê37¡áÆÁÅç¡Ë¤òÁÀ¤¤·â¤Á¤À¡£¸åÈ¾9R¤Ï¥Á¥ë¥È3ÅÙ¤òÀë¸À¤·¡Ö·þ¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È²øµ¤±ê¡£¼ã¾¾Âç¹¥¤ÃË¤Ë¥Á¥ë¥ÈMAX¤Ç¹ë²÷¤Ê·þ¤ê°ìÈ¯·à¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡¡È¥Á¥ë¥È3ÅÙ¤Î¿û¾ÏºÈ¡É¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤ªÂÔ¤¿¤»¤·¤Þ¤·¤¿¡£5¹æÄú¤Î2ÆüÌÜ9R¤Ï¡Ö¥Á¥ë¥È3ÅÙ¤Ç¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¡Ö·þ¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È·è°ÕÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Á°¸¡¤Ï¥Á¥ë¥È3ÅÙ¤Ç¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¥à¤ò·×»þ¡£3·î¤ÎÅöÃÏ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÏÌ¤¾¡Íø¤Ç¡¢½®·ôÍí¤ß¤â¥¤¥óÀï¤Î1²ó¤Î¤ß¤Ë½ª¤ï¤ê¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬²ÖÊ´¾É¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤Ü¤ä¤¤Þ¤¯¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï°ã¤¦¡£
¡¡¡ÖÁ°²ó¤Ï¥Î¡¼¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£²ó¤Ï¥ï¥ó¥Á¥ã¥ó¥¹¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡Á°¸¡Æü¤«¤é¼ê±þ¤¨¤¢¤ê¡£1ÁöÌÜ¤Ï½éÆü7R1¹æÄú¤Ç¥Á¥ë¥È0¤ÎÆâÏÈ»ÅÍÍ¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ö3ÅÙ¤Ê¤é¿¤Ó¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÉÔÅ¨¤Ë¾Ð¤¦¡£
¡¡½éÆü¤ÏÀä¹¥ÏÈ¤òÀ¸¤«¤»¤º4Ãå¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤ò¤Ï¤ÍÊÖ¤¹Èô¤ÓÆ»¶ñ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¤¥ó¤Ç¼è¤ê¤³¤Ü¤·¤¿¤Î¤Ç¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÁÀ¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â2ÁöÌÜ¤Ï2¹æÄú¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ÎÊý¤¬Ä´À°¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡×
¡¡´ê¤¤¤¬¤«¤Ê¤¤¡¢2ÆüÌÜ¤Ï1R¤¬2¹æÄú¤Ç¡¢9R¤¬5¹æÄú¡£¤³¤ì¤Ç¡ÖÁ°È¾¤Ï½éÆü¤Î¤Þ¤Þ¡¢¸åÈ¾¤Ï¡Ê¥Á¥ë¥È¡Ë3ÅÙ¤Ç¡×¤Î±¿¤Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï¼ã¾¾¤Ç3ÅÙ¤ÎV¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¡Ö¼ã¾¾¤ÏÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÎËÞÁö¤¬²ù¤·¤¯¤Æ²ù¤·¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¸å¤Î4·îÄÅ¼þÇ¯µÇ°¤ÇG1¤ò½éÀ©ÇÆ¡£
¡¡¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë»þ¤Ë¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤·¤Æ¡¢Âç³°¤«¤é¹ë²÷¤Ê°ì·â¤ò¸«Éñ¤¦¡£
¡¡¡ÚËÜ´Ö¤ÎÇã¤¤ÌÜ¡Û1R¤Ï½ÓÉÒ¤Ëº¹¤·¤Æ¡ã2¡ä¡á¡ã1¡ä¡¢¡ã2¡ä¡á¡ã3¡äÎ®¤·¡£9R¤ÏÂç·þ¤ê¤ò·è¤á¤Æ¡ã5¡ä¤«¤é¡ã1¡ä¡ã3¡ä¡ã4¡ä¡ã6¡ä¤Î2¡¢3Ãå¡£
¡¡¡þËÜ´Ö¡¡ÀµÂ§¡Ê¤Û¤ó¤Þ¡¦¤Þ¤µ¤Î¤ê¡Ë1983Ç¯¡Ê¾¼58¡Ë1·î28ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î42ºÐ¡£¤»¤Ã¤«¤¯ÂÎ½Å¸º¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤Î¤Ë¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¥ê¥Ð¥¦¥ó¥ÉÃæ¡£