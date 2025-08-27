¥Ð¥¤¤¤ó¤°¾®Æ½¡¢¡È¥í¥±¶¦±éNG¡É¤ÇÏÃÂê¤ÎÁêÊý¤ÈÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¥Ï¥·¥´¼ò
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ð¥¤¤¤ó¤°¤¬¡¢8·î26Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖOH¡ª¥Ð¥ó¥Ç¥¹¡×¡Ê¥ß¥ä¥®¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¾®Æ½±ÑÆó¤¬¡È¥í¥±¶¦±éNG¡É¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÁêÊý¡¦À¾Â¼¿ð¼ù¤È¡¢À¸ÊüÁ÷¤Î¥í¥±´ë²è¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢ÀçÂæ¤Ç¤ÎÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¡Ê9·î5Æü¡Ë¤ÎÀëÅÁ¤ò·ó¤Í¤Æ¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Ë½é½Ð±é¤·¤¿¥Ð¥¤¤¤ó¤°¤Î¾®Æ½±ÑÆó¡¢À¾Â¼¿ð¼ù¤Î2¿Í¡£¾®Æ½¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÊ£¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¡È¥í¥±¶¦±éNG¡É¤È¤·¤ÆÁêÊý¡¦À¾Â¼¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¡¢ºÇ¶á¤â8·î¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç¾®Æ½¤¬¡Ö¤³¤¤¤Ä¤¬Á´Á³¥Ü¥±¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¡È¥í¥±¶¦±éNG¡É¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤òÏÃ¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
º£²ó¡¢Ã±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤ÎÀëÅÁ¤ò·ó¤Í¤Æ½Ð±é¤·¤¿¡¢ÀçÂæ¤Î¿Íµ¤¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖOH¡ª¥Ð¥ó¥Ç¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ð¥¤¤¤ó¤°¤È³Ú¤·¤à¥¢¥Ý¤Ê¤·¥Ï¥·¥´¼ò¡×¤ÈÂê¤·¡¢°û¤ß²°¤µ¤ó¤¬100¸®¶á¤¯¸®¤òÏ¢¤Í¤ë¡Ö°íÆõ»²¡Ê¤¤¤í¤Ï¡Ë²£Ãú¡×¤Ç¡¢¡È¥í¥±¶¦±éNG¡É¤Î¶Ø¤ò²ò¤¡Ê¡©¡Ë¡¢À¸ÊüÁ÷Ãæ¤Î¥Ï¥·¥´¼ò´ë²è¤Ë2¿Í¤½¤í¤Ã¤ÆÄ©Àï¡£
Ìó2»þ´Ö¤ÎÊüÁ÷»þ´Ö¤ÎÃæ¡¢²¿ÅÙ¤«Ãæ·Ñ¤È¤·¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢3¸®¤Î°û¤ß²°¤µ¤ó¤ò¥Ï¥·¥´¡£¥Ü¥±¤ëÀ¾Â¼¤Ë¾®Æ½¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¤Ë¤®¤ä¤«¤Ç³Ú¤·¤¤¥í¥±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ºòÇ¯11·î¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷200²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿µÇ°¤Ë¡¢À¾Â¼¤Î´§ÈÖÁÈ¡ÖÀ¾Â¼¥¥ã¥ó¥×¾ì¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¿·¹Åç¡Ë¤Ç2Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Ë¶¦±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢´õ¤ËÃÏ¾åÇÈÈÖÁÈ¤Ç¡È¥í¥±¶¦±é¡É¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢º£²ó¤ÏÈó¾ï¤ËÄÁ¤·¤¤À¸ÊüÁ÷¤Ç¤Î¡È¥í¥±¶¦±é¡É¡£ÀçÂæ¥í¡¼¥«¥ë¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â´Þ¤á¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
ºòÇ¯11·î¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷200²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿µÇ°¤Ë¡¢À¾Â¼¤Î´§ÈÖÁÈ¡ÖÀ¾Â¼¥¥ã¥ó¥×¾ì¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¿·¹Åç¡Ë¤Ç2Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Ë¶¦±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢´õ¤ËÃÏ¾åÇÈÈÖÁÈ¤Ç¡È¥í¥±¶¦±é¡É¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢º£²ó¤ÏÈó¾ï¤ËÄÁ¤·¤¤À¸ÊüÁ÷¤Ç¤Î¡È¥í¥±¶¦±é¡É¡£ÀçÂæ¥í¡¼¥«¥ë¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â´Þ¤á¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£