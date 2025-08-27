ÊÆÀ¯¸¢¤ÎÃÏºÛÄóÁÊÂà¤±¡¢È½»ö¶ì¸À¡¡ÉÔË¡°ÜÌ±ÄÉÊü½ä¤ë°ÛÎãÁÊ¾Ù¤Ç
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆÅìÉô¥á¥ê¡¼¥é¥ó¥É½£¤ÎÏ¢Ë®ÃÏºÛ¤¬ºÇ¹âºÛÈ½Îã¤ËÈ¿¤·¤ÆÉÔË¡°ÜÌ±¤Î¹ñ³°ÄÉÊü¤Î°ì»þÄä»ß¤òÌ¿¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬ÃÏºÛ¤òÁê¼ê¼è¤Ã¤¿°ÛÎã¤ÎÁÊ¾Ù¤Ç¡¢¿³Íý¤òÃ´Åö¤·¤¿ÊÌ¤Î½£¤ÎÏ¢Ë®ÃÏºÛÈ½»ö¤Ï26Æü¡¢À¯¸¢¤ÎÁÊ¤¨¤òÂà¤±¤¿¡£È½»ö¤Ï¡Ö»ÊË¡¸¢¤Î¹Ô»È¤ò½ä¤ê¹ÔÀ¯µ¡´Ø¤¬»ÊË¡µ¡´Ø¤òÁÊ¤¨¤ë¤Î¤ÏÉáÄÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡È½»ö¤Ï¡¢À¯¸¢Â¦¤¬¥á¥ê¡¼¥é¥ó¥É½£¤ÎÏ¢Ë®ÃÏºÛ¤ÎÈ½ÃÇ¤ËÅ¬Àµ¤Ê¼êÂ³¤¤Ç°ÛµÄ¤ò¾§¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÏºÛ¤ÎÈ½»ö15¿ÍÁ´°÷¤òÁÊ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡ÖÂÐÎ©Åª¤ÊÆ»¡×¤òÁª¤ó¤À¤È»ØÅ¦¡£À¯¸¢¤ÎÁÊ¤¨¤òÇ§¤á¤ë¤³¤È¤Ï¡Ö·ûË¡¾å¤ÎÅÁÅý¤ò°ïÃ¦¤·¡¢Ë¡¤Î»ÙÇÛ¤òÂ»¤Ê¤¦¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£
¡¡È½»ö¤Ï¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥«¥ì¥ó»á¡£