¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤µ¤ó¤¬º§Ìó¡¡NFL¤Î¥È¥é¥Ó¥¹¡¦¥±¥ë¥·¡¼Áª¼ê¤È
À¤³¦Åª¤Ê¿Íµ¤²Î¼ê¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤µ¤ó¤¬º§Ìó¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²Î¼ê¤Î¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤µ¤ó¤Ï26Æü¡¢SNS¤ò¹¹¿·¤·¡¢¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î¥Á¡¼¥à¡¢¥«¥ó¥¶¥¹¥·¥Æ¥£¡¦¥Á¡¼¥Õ¥¹¤Î¥È¥é¥Ó¥¹¡¦¥±¥ë¥·¡¼Áª¼ê¤Èº§Ìó¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î±Ñ¸ì¤ÎÀèÀ¸¤ÈÂÎ°é¤ÎÀèÀ¸¤¬·ëº§¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤ÎÊ¸¾Ï¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥±¥ë¥·¡¼Áª¼ê¤¬¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤µ¤ó¤Ë¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤¹¤ëÍÍ»Ò¤äº¸¼ê¤ÎÌô»Ø¤Ëµ±¤¯º§Ìó»ØÎØ¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£
NFL=¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î¥×¥í¥ê¡¼¥°¤â½ËÊ¡¤¹¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2¿Í¤Ï2023Ç¯¤«¤é¸òºÝ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥±¥ë¥·¡¼Áª¼ê¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥¦¥ë¤ÇÆóÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿ºÝ¤Ë¤ÏÊú¤¹ç¤¦»Ñ¤âÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
