¡¡ÇÐÍ¥¤Î»³ÅÄÍµµ®¡Ê34¡Ë¤ÎÉã¤Ç¥×¥íÌîµåÃæÆü¡¢¹Åç¤Ç³èÌö¤·¤¿»³ÅÄÏÂÍø¡Ê¤ä¤Þ¤À¡¦¤«¤º¤È¤·¡Ë¤µ¤ó¤¬16Æü¡¢»àµî¤·¤¿¡£60ºÐ¡£°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£Áòµ·¤Ï¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£»³ÅÄ¤¬26Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Ìó4Ç¯Á°¤Ë¤¬¤ó¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢Æ®ÉÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸Î¿Í¤Î°ä»Ö¤Ç¸ø¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢2021Ç¯11·î¤Ë2·³ÆâÌî¼éÈ÷ÁöÎÝ¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¹Åç¤òÂàÃÄ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ê¸Ëö¤Ë¡Ö¿ÆÂ²ÂåÉ½¡×¤Èµ¤·¤¿»³ÅÄ¤Ï¡¢ÏÂÍø¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤Æ¡ÖÀ¸Á°¤Ë¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤´¸ü¾ð¤Ë¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¿¼¤¯´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ÏÂÍø¤µ¤ó¤Ï100¥á¡¼¥È¥ë11ÉÃ6¤Î½ÓÂ¤òÇã¤ï¤ì¡¢83Ç¯¤ËÃæÆüÆþÃÄ¡£Â³¤¯5°Ì¤ÇÆ±´üÆþÃÄ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢50ºÐ¤Þ¤Ç¸½Ìò¤òÂ³¤±¡¢ÄÌ»»219¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿»³ËÜ¾»»á¡Ê60¡Ë¡£1·³¤ËÄêÃå¤Ç¤¤Ê¤¤Æü¡¹¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢Æâ³°Ìî¤ò¤³¤Ê¤¹¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¡£88Ç¯¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤Î»°ÎÝÂÇ4ËÜ¤È10ÅðÎÝ¤òµÏ¿¤·¡¢Æ±Ç¯¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£91Ç¯¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¹Åç¤Ç¤Ï¶¯ÂÇ¼Ô¤Ø¤Î¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤·¡¢95Ç¯¤Ë¤ÏÂÇÎ¨¡¦270¡¢12ËÜÎÝÂÇ¡¢53ÂÇÅÀ¤È³èÌö¤·¤¿¡£
¡¡96Ç¯¤ËÃæÆüÉüµ¢¤â¡¢¸Î¾ã¤Ë¤è¤ê¸½Ìò°úÂà¡£¤½¤Î¸å»ØÆ³¼Ô¤ËÅ¾¿È¤·¡¢ÃæÆü¤ä¹Åç¤Ç¥³¡¼¥Á¤òÎòÇ¤¡£ÆâÌî¼éÈ÷¤äÂÇ·â¡¢ÁöÎÝ¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¡¢Î¾µåÃÄ¤Ç¥Õ¥í¥ó¥ÈÆþ¤ê¤â²Ì¤¿¤·¤¿¡£Ìîµå¤È¤È¤â¤ËÊâ¤ßÂ³¤±¤¿¿ÍÀ¸¡£»³ÅÄ¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á²ÈÂ²¤¬º£Æü¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Éã¤¬¥×¥íÌîµå¤ÎÀ¤³¦¤Ç·üÌ¿¤ËÆ¯¤¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Éã¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡»³ÅÄ¡¡ÏÂÍø¡Ê¤ä¤Þ¤À¡¦¤«¤º¤È¤·¡Ë1965Ç¯¡Ê¾¼40¡Ë6·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£ÅìË®¤«¤é83Ç¯¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤ÇÃæÆüÆþÃÄ¡£91Ç¯¤Ë¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¹Åç¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢96Ç¯¤Ë¤ÏºÆ¤Ó¥È¥ì¡¼¥É¤ÇÃæÆü¤ËÉüµ¢¤·¤¿¤¬¡¢Æ±Ç¯¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò°úÂà¡£ÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï366»î¹ç¤Ç227°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨¡¦262¡¢22ËÜÎÝÂÇ¡¢102ÂÇÅÀ¡£°úÂà¸å¤ÏÃæÆü¡¢¹Åç¤Ç¥³¡¼¥Á¤òÎòÇ¤¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£
¡¡¢§¹Åç¡¦¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¡Ê»³ÅÄ¤µ¤ó¤Îë¾Êó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÁ¤¨Ê¹¤¡Ëº£¡¢½é¤á¤ÆÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ®ÉÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆÍÁ³¤Î¤³¤È¤Ç¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£