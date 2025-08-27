±§Ìî¾»Ëá¤µ¤ó¡¡¼«¿È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¤òPR¡Ö¡ÈÀ¨¤¤¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¡×
¡¡¡þ¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¡Ö¥¢¥¤¥¹¥Ö¥ì¥¤¥Ö2¡×µþÅÔ¸ø±é¤Ï11·î1¡Á2Æü
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃË»Ò¤Î¸ÞÎØ2Âç²ñÏ¢Â³¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ç¥×¥í¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë±§Ìî¾»Ëá¤µ¤ó¡Ê27¡Ë¤¬26Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç¼èºà²ñ¤ò³«¤¡¢¼«¿È¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¡Ö¥¢¥¤¥¹¥Ö¥ì¥¤¥Ö2¡×¤ÎµþÅÔ¸ø±é¡Ê11·î1¡Á2Æü¡¢µþÅÔ¥¢¥¯¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤òPR¤·¤¿¡£
¡¡6·î¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡Ö¥¢¥¤¥¹¥Ö¥ì¥¤¥Ö¡×¤ÎÂè2ÃÆ¤Ç¡Ö¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÏÊÑ¤¨¤º¤Ë¡¢¤è¤ê¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Ä¤Ä¡¢°ã¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤¿¤é¡£¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤¬¡ÈÀ¨¤¤¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡µþÅÔ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢Åìµþ¡¢»³Íü¡¢Åçº¬¡¢µÜ¾ë¤Ç¤Î¸ø±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£