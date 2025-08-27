»³ÅÄÍµµ®¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉã¡¦ÏÂÍø¤µ¤ó¤ÏÂç¤¤ÊÂ¸ºß¡¡°ì½ï¤ËÌîµå´ÑÀï¤·¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¡Ö¿ÆÉã¡×¤ÈÂ¨Åú
¡¡ÇÐÍ¥¤Î»³ÅÄÍµµ®¡Ê34¡Ë¤ÎÉã¤Ç¥×¥íÌîµåÃæÆü¡¢¹Åç¤Ç³èÌö¤·¤¿»³ÅÄÏÂÍø¡Ê¤ä¤Þ¤À¡¦¤«¤º¤È¤·¡Ë¤µ¤ó¤¬16Æü¡¢»àµî¤·¤¿¡£60ºÐ¡£°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£Áòµ·¤Ï¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£»³ÅÄ¤¬26Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡»³ÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÏÂÍø¤µ¤ó¤ÏÂç¤¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¿ÆÉã¤¬ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¥«¥Ã¥±¡¼¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¾®3¤«¤éÃæ3¤Þ¤ÇÌîµåÄÒ¤±¤ÎÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¤À¤¬Éã¤«¤éÌîµå¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ñÏÃ¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤ä±Ç²è¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤ê¡£Ìîµå¤ò¤ä¤á¤¿¸å¤Ë·ÝÇ½³¦¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Éã¤È²á¤´¤·¤¿»þ´Ö¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÏÂÍø¤µ¤ó¤Ï»³ÅÄ¤Î½Ð±éºî¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢»³ÅÄ¤Ï¡Ö¡È¤â¤Ã¤ÈÀ¨¤ß¤ò½Ð¤»¡É¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸·¤·¤¤°ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÉã»Ò¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡Ö°ì½ï¤ËÌîµå´ÑÀï¤ò¤·¤¿¤¤¿Í¡×¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¿ÆÉã¡×¤ÈÂ¨Åú¡£»³ÅÄ¤¬ºòÇ¯¡¢½÷Í¥¤ÎÀ¾Ìî¼·À¥¡Ê31¡Ë¤È·ëº§¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢´§¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç¡Ö·ëº§¤·¤¿¤¾¡¢²¶¡ªÉã¤Á¤ã¤ó¡¢Êì¤Á¤ã¤ó¡¢Ëå¤è¡ª¡×¤ÈÀä¶«¡£¤½¤Î3¿Í¤ÈÆ±8·î¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¡£ÏÂÍø¤µ¤ó¤Ï¡Ö²ÉÌÛ¤ÊÉã¤Ç¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¡Ö»³ÅÄ¤¬Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿½Ö´Ö¡×¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÂç¿Í¡Ä¡©¡×¤È¹Í¤¨¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡ÖÎ©ÇÉ¤ÊÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤Í¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¯Åú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£