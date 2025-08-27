²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¡¡2»þ22Ê¬ÉÝ¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¡Ä¼ç±éÉñÂæ¤ÏÉúÀþ¤À¤é¤±¤Î¥Û¥é¡¼¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡ÖÂÎ¸³¤·¤Æ¡×
¡¡¡þÉñÂæ¡Ö2»þ22Ê¬¡¡¥´¡¼¥¹¥È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×¡¡ÍèÇ¯2·î6Æü¤«¤éÅìµþ¸ø±é
¡¡NEWS¤Î²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¡Ê38¡Ë¤¬ÉñÂæ¡Ö2»þ22Ê¬¡¡¥´¡¼¥¹¥È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×¤Ë¼ç±é¤¹¤ë¡£²È¤ÇËèÈÕ2»þ22Ê¬¤Ëµ¯¤³¤ëÉÔ²Ä²ò¤Ê¸½¾Ý¤ò½ä¤ëÉúÀþ¤À¤é¤±¤Î¥Û¥é¡¼¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£²ÃÆ£¤Ï¸½¾Ý¤¬Í©Îî¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤È¤¹¤ëºÊ¡Ê°ª¤ï¤«¤Ê¡Ë¤Î¹Í¤¨¤ò¿®¤¸¤Ê¤¤¡¢ÊªÍý³Ø¶µ¼ø¤Çºî²È¤ÎÉ×¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡21Ç¯8·î¤Ë±Ñ¹ñ¤Ç½é±é¤µ¤ì¡¢»Â¿·¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤¿ÏÃÂêºî¡£²ÃÆ£¤Ï¡Ö¤³¤Î¸ø±é¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¤³¤ÎÀè2»þ22Ê¬¤¬ÉÝ¤¯¤Æ¤·¤«¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡Ä¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¡Ö¤½¤Î´¶³Ð¤ò´ÑµÒ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ò¤È¤·¤¯ÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¯¡¢¤¼¤ÒÁ´¤¯Í½½¬¤ò¤»¤º¤Ë¡¢´Ñ·à¸å¤âÂ¾¤Î¿Í¤ËÆâÍÆ¤ò¶µ¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£Åìµþ¸ø±é¤ÏÍèÇ¯2·î6Æü¡Á3·î1Æü¤ËÆüÈæÃ«¤Î¥·¥¢¥¿¡¼¥¯¥ê¥¨¤Ç¡£