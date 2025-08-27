¡Ö°ÂÁ´ÁõÃÖ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¤Ê¤¼¡Ä¡×ÉûÅÔ¿´Àþ¡È¥Ý¥¤¥ó¥È¸Î¾ã¡É¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤¿Åìµþ¥á¥È¥í¤Î½ÅÂç¤Ê²ÝÂê
7·î28Æü¸á¸å2»þ46Ê¬º¢¡¢Åìµþ¥á¥È¥íÉûÅÔ¿´ÀþÅì¿·½É±Ø¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¸Î¾ã¤¬È¯À¸¤·¡¢8»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£8·î6Æü¤ÎÆ±¼ÒÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¥À¥¤¥äÍð¤ì¤ËÈ¼¤¦Îó¼Ö±¿µÙ¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢»ØÎá°÷¤È±¿Å¾»Î¤ÎÇ§¼±¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢±¿Å¾»Ø¼¨¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÎó¼Ö¤¬Å¾´¹¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¿ÊÆþ¤·¡¢³ä¤ê½Ð¤·¡×¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÀâÌÀ¤À¤±¤ÇÍý²ò¤Ç¤¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¸½¾ì¤Ç¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£¡ÊÅ´Æ»¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¡»Þµ×ÊÝÃ£Ìé¡Ë
¼«Æ°Îó¼ÖÀ©¸æÁõÃÖ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë
¤Ê¤¼¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤Î¤«
¡¡³ä¤ê½Ð¤·¤È¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Àµ¾ï¤ÊÊý¸þ¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¼ÖÎ¾¤¬ÄÌ²á¤·¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÂ»½ý¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢Åö³º¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÀ©¸ÂÂ®ÅÙ»þÂ®40¥¥í¤Î¤È¤³¤í¡¢Ìó12ÉÃ´Ö¡¢ºÇÂçÂ®ÅÙ»þÂ®66¥¥í¤ÇÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÀâÌÀ¤À¤±¤Ç²¿¤¬È¯À¸¤·¤¿¤«Ê¬¤«¤ë¿Í¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£»þ·ÏÎó¤ÈÇØ·Ê¤Ï¤³¤ì¤«¤éÀâÌÀ¤¹¤ë¤¬¡¢ÆÃ¤ËÉ®¼Ô¤¬µ¿Ìä¤Ë»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉûÅÔ¿´Àþ¤Ë¤ÏÀÖ¿®¹æ¤äÂ®ÅÙÄ¶²á¤Ë¤Ï¼«Æ°Åª¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥¤¬¤«¤«¤ëATC¡Ê¼«Æ°Îó¼ÖÀ©¸æÁõÃÖ¡Ë¤¬¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤Ê¤¼¿ÊÆþ¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¶è´Ö¤Ç¤Î³ä¤ê½Ð¤·¤äÂ®ÅÙÄ¶²á¤¬È¯À¸¤·¤¿¤Î¤«¤À¡£¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏATC¤Î¿®ÍêÀ¤âÍÉ¤é¤®¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ8·î6Æü¤ÎÄ«Æü¿·Ê¹¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¤Ï¡Ö»ØÎá½ê¤È±¿Å¾»Î¤Î´Ö¤ÇÏ¢Íí¥ß¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢ÊÝ°ÂÁõÃÖ¤òÀÚ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ÇÅÅ¼Ö¤òÆ°¤«¤·¡¢ÌµÍý¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÄÌ²á¤·¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡×¡¢Æ±Æü¤ÎÅìµþ¿·Ê¹¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¤Ï¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥ÈÄÌ²á¤ÎºÝ¡¢¸í¤Ã¤¿À©¸ÂÂ®ÅÙ¾ðÊó¤ò¼õ¤±¡×¤¿¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡£
