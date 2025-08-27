FCÅìµþ¥·¥ç¥ë¥Ä¡¡¸ÅÁã¡¦±ºÏÂ¤ÈºÆÀï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁá¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¶ì¾Ð¤¤¡¡ºë¥¹¥¿¤Ç¤Î°ìÀï¡Ö³Ú¤·¤ß¡×
¡¡FCÅìµþ¤ÎDF¥·¥ç¥ë¥Ä¤¬¤¤ç¤¦27Æü¤ÎÅ·¹ÄÇÕ½à¡¹·è¾¡±ºÏÂÀï¤Ç¸ÅÁã¤ÎËÜµòÃÏ¤Ë½é¤á¤ÆÀÄÀÖ¤òÃå¤Æ¾è¤ê¹þ¤à¡£
¡¡21Ç¯²Æ¤«¤é24Ç¯²Æ¤Þ¤Ç±ºÏÂ¤ËºßÀÒ¡£¤½¤Î¸å¡¢¥«¥¿¡¼¥ë1Éô¥¢¥ë¥ï¥¯¥é¤ò·Ð¤Æº£Ç¯6·î¤ËFCÅìµþ¤Ë¿·²ÃÆþ¤·¤¿¡£
¡¡7·î¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç½é¤á¤Æ¸ÅÁã¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¤¬¡¢Ìó1¥«·î¸å¤ÎºÆÀï¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁá¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤¹¤ë¡£
¡¡Âç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¬µ¯¤³¤ëºë¥¹¥¿¤Ç¤Î°ìÀï¤òÁ°¤Ë¡Öº£¤Ï¤¿¤À¤¿¤À»î¹ç¤¬³Ú¤·¤ß¤À¤·¡¢±ºÏÂ¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë²ñ¤¨¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤ß¤À¤è¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£