¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/27¡Û2026Ç¯2¡Á3·î¥·¥¢¥¿¡¼¥¯¥ê¥¨¤Ë¤Æ¡Ø2»þ22Ê¬ ¥´¡¼¥¹¥È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¤ò¡¢ÆüËÜ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë±é½Ð¤Ë¤è¤ê½é¾å±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£NEWS¤Î²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¤¬¼ç±é¡¢½÷Í¥¤Î°ª¤ï¤«¤Ê¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢2021Ç¯8·î¤Ë¥í¥ó¥É¥ó¤Ç½é±é¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢¤½¤Î»Â¿·¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ò¥Ã¥Èºî¡£°ú±Û¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î²È¤ÇËèÈÕ2»þ22Ê¬¤ËÉÔ²Ä²ò¤Ê¸½¾Ý¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë¥¸¥§¥Ë¡¼¤È¡¢¤½¤ì¤ò¿®¤¸¤Ê¤¤É×¥µ¥à¡£²Ì¤¿¤·¤ÆÍ©Îî¤Ê¤Î¤«¡¢¤Ï¤¿¤Þ¤¿²Ê³ØÅª¤ËÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡¢¶ÛÄ¥´¶¤ò¤Ï¤é¤à24»þ´Ö¤ò¤á¤°¤ë¡¢ÉúÀþ¤À¤é¤±¤Î¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ê¥Û¥é¡¼¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£
µÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢BBC¤Ç¥Û¥é¡¼¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤ò»ý¤Á¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥é¥¸¥ª¡¦ÉñÂæÅù¤ÎÆ±¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¼õ¾ÞÎò¤Î¤¢¤ë¼ã¼êºî²È¡¢¥À¥Ë¡¼¡¦¥í¥Ó¥ó¥º¡£¤½¤·¤ÆÆüËÜÈÇ¤Î±é½Ð¤Ë¤Ï¡¢ÆÉÇä±é·àÂç¾Þ¡¦ºÇÍ¥½¨±é½Ð²È¾Þ¡¢µÆÅÄ°ìÉ×±é·à¾Þ¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î±é·à¾Þ¤Ëµ±¤¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë±é½Ð²È¤Î1¿Í¡¢¿¹¿·ÂÀÏº¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¼ç¿Í¸ø¥µ¥àÌò¤Ë¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¡¢NEWS¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÉý¹¤¯³èÆ°¤·¡¢ºî²È¤È¤·¤Æ¤Ï2ºîÏ¢Â³Ä¾ÌÚ¾Þ¸õÊä¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤ËÅÏ¤ê³èÌö¤¹¤ë²ÃÆ£¡£ÉñÂæ¤Ë¤â¡ØÃæ¤Î¿Í¡Ù¡Ø½Í¡¹¤È±¿¿Ë¡Ù¤Ê¤É¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë½Ð±é¤·¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡Ø¥¨¥É¥â¥ó¡Á¡Ö¥·¥é¥Î¡¦¥É¡¦¥Ù¥ë¥¸¥å¥é¥Ã¥¯¡×¤ò½ñ¤¤¤¿ÃË¡Á¡Ù¤Ç¤Î·àºî²È¤Î±éµ»¤¬Àä»¿¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤ÎºÊ¥¸¥§¥Ë¡¼Ìò¤Ë¤Ï¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ï¤í¤Æ¤ó¤«¡Ù¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¡¢ÉñÂæ¤Ç¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥í¥ß¥ª¡õ¥¸¥å¥ê¥¨¥Ã¥È¡Ù¡Ø¥¢¥Ê¥¹¥¿¥·¥¢¡Ù¤Ç¼ç±é¤È¤·¤Æ³Î¤«¤Ê²Î¾§ÎÏ¤ÈÉ½¸½ÎÏ¤òÈäÏª¤¹¤ë°ª¡£¡ØÅß¤Î¥é¥¤¥ª¥ó¡Ù°ÊÍè¡¢¿¹¿·ÂÀÏº¤ÈÆóÅÙÌÜ¤Î¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¡£
¤â¤¦1ÁÈ¤Î¥«¥Ã¥×¥ëÌò¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¡¢ÉñÂæ¤ÈÉý¹¤¯³èÌö¤·¡¢¡Ø¥á¥Ç¥£¥¢¡¿¥¤¥¢¥½¥ó¡Ù¡Ê¿¹¿·ÂÀÏº±é½Ð¡Ë¡ØNo.9¡ÝÉÔÌÇ¤ÎÀûÎ§¡Ý¡Ù¤Ê¤ÉÆñÌò¡¦ÏÃÂêºî¤ËÄ©Àï¤·Ãå¼Â¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤Í¤ëÆîÂôÆà±û¤È¡¢¤½¤ÎÆÈÆÃ¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ç±ÇÁü¤ò»Ï¤áÉñÂæ¤Ç¤âÉý¹¤¯³èÌö¤·¡¢¡Ø¥¢¥ë¥È¥¥¥í¡¦¥¦¥¤¤Î¶½Î´¡Ù¡Ø¥ï¥¿¥·¥¿¥Á¤Ï¥â¥Î¥¬¥¿¥ê¡Ù¤Ç¤Î¹¥±é¤¬µ²±¤Ë¿·¤·¤¤¾¾ÈøÍ¡¤¬Ì³¤á¤ë¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¶Ã¤¤È¶¦¤Ë¡¢¥Û¥í¥ê¤È¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÉ×ÉØ°¦¤Î¥É¥é¥Þ¤âÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
2026Ç¯¤Î2·î¡¢·à¾ì¤ÏÆüËÜ¤Ç¤â¤Ã¤È¤â´¨¡¹¤·¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î¸ø±é¤ò´Ñ¤ì¤Ð¡¢¤³¤ÎÀè2»þ22Ê¬¤¬ÉÝ¤¯¤Æ¤·¤«¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡Ä¡Ä¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î´¶³Ð¤ò´ÑµÒ¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ò¤È¤·¤¯ÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¯¡¢¤¼¤ÒËÜ¸ø±é¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤ÏÁ´¤¯Í½½¬¤ò¤»¤º¤Ë¡¢¤Þ¤¿´Ñ·à¸å¤âÂ¾¤Î¿Í¤ËÆâÍÆ¤ò¶µ¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
µÓËÜ¤ÎËÜÊÔ¤ÎÁ°¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢¥À¥Ë¡¼¡¦¥í¥Ó¥ó¥¹¤µ¤ó¤Î¥Û¥é¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ëÁÛ¤¤¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¶½Ì£¿¼¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Û¥é¡¼¤ÎÉñÂæ¤Ï·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁÛÁü¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤È¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±é½Ð¤Î¿¹¤µ¤ó¤È¤Þ¤¿¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë»ö¤â¡¢¶ÛÄ¥¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò·à¾ì¤Ç°ì½ï¤ËÂÎ¸³¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±¤¸¾ì½ê¤Ë¤¤¤Æ²ñÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ã¤Æ°ã¤¦¤ó¤À¤Ê¤¡¤È¡¢µº¶Ê¤òÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤é¥Û¥é¡¼¥ß¥¹¥Æ¥êÅªÉÝ¤µ¤È²ñÏÃ¤ÎÌÌÇò¤µ¤Ë¥¾¥¯¥¾¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥é¥¹¥È¡Ä¡ª¤½¤Î¾×·â¤ËÄ»È©¤¬Î©¤Ã¤Æ¡¢¤Ä¤¤À¼¤¬Ï³¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÇ»Ì©¤Ê²ñÏÃ·à¡£¿¹¿·ÂÀÏº¤µ¤ó±é½Ð¤Ç¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¶¦¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤òÁÛÁü¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¥¾¥¯¥¾¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
º£²ó¤è¤¦¤ä¤¯Ç°´ê³ð¤Ã¤Æ¿¹¿·ÂÀÏº¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë»ö¤¬º£¤«¤é¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤¿¤ÀÍß¤ò¸À¤¦¤È¿¹¤µ¤ó¤Î±é½Ð¤Ë¤è¤ë¤³¤Î¼Çµï¤ò¡¢¤½¤·¤Æ¥é¥¹¥È¤Î¢¥☓¡÷¢¨¢¢¤òËÍ¤âµÒÀÊ¤ÇÌ£¤ï¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡£
¥µ¥à¤È¥¸¥§¥Ë¡¼¤ÎÉ×ÉØ¤Ï¡¢ºÇ¶á¥í¥ó¥É¥ó¹Ù³°¤Ë¸Å¤¤²È¤ò¹ØÆþ¤·¡¢¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Ê¤¬¤é½»¤ß»Ï¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¡£ÀÖ¤óË·¤Î¥Õ¥£¡¼¥Ó¡¼¤È¶¦¤Ë¡¢¹¬¤»¤ÊËèÆü¤òÁ÷¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤ëÈÕ¡¢Í§¿Í¤Î¥í¡¼¥ì¥ó¤È¤½¤Î¥Ü¡¼¥¤¥Õ¥ì¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¥Ù¥ó¤ò¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Ë¾·ÂÔ¤·¤¿¥¸¥§¥Ë¡¼¤Ï¡¢ËèÆüÌëÃæ¤Î2»þ22Ê¬¤Ë2³¬¤Î»Ò¶¡Éô²°¤Î¥Ù¥Ó¡¼¥Ù¥Ã¥É¤Î¼þ¤ê¤òÊâ¤²ó¤ë²»¤¬¤¹¤ë¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£¥¸¥§¥Ë¡¼¤Ï¤½¤Î²»¤ÏÍ©Îî¤À¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥µ¥à¤Ï¤½¤ó¤Ê¥¸¥§¥Ë¡¼¤Î¹Í¤¨¤ò¿®¤¸¤Ê¤¤¡£¥¸¥§¥Ë¡¼¤Ï¥í¡¼¥ì¥ó¤¿¤Á¤Ë2»þ22Ê¬¤Þ
¤Ç¤³¤Î²È¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«°ì½ï¤Ë¸«ÆÏ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÍê¤à¡£¤ä¤¬¤Æ4¿Í¤¬·Þ¤¨¤ë2»þ22Ê¬¡½¡½²Ì¤¿¤·¤ÆÈà¤é¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¤â¤Î¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡©
¢¡²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¡ß°ª¤ï¤«¤Ê¡Ö2»þ22Ê¬ ¥´¡¼¥¹¥È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×ÆüËÜ½é¾å±é·èÄê
