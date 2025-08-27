²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¡¢¥Û¥é¡¼¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹ÉñÂæ¤Ç°ª¤ï¤«¤Ê¤ÈÉ×ÉØÌò¡¡¥Í¥¿¥Ð¥ì¤Ï¸·¶Ø¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯Í½½¬¤ò¤»¤º¤Ë¡¢¤Þ¤¿´Ñ·à¸å¤âÂ¾¤Î¿Í¤ËÆâÍÆ¤ò¶µ¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¡Ä¡×
¡¡3¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦NEWS¤Î²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¤¬¡¢ÍèÇ¯2·î6Æü¤«¤é3·î1Æü¤Þ¤ÇÅìµþ¡¦¥·¥¢¥¿¡¼¥¯¥ê¥¨¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ëÉñÂæ¡Ø2»þ22Ê¬ ¥´¡¼¥¹¥È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¤Ë¼ç±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£2021Ç¯8·î¤Ë¥í¥ó¥É¥ó¤Ç½é±é¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢¤½¤Î»Â¿·¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂç¥Ò¥Ã¥Èºî¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë±é½Ð¤Ë¤è¤ê½é¾å±é¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥Í¥¿¥Ð¥ì¸·¶Ø¡Ä²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥´¡¼¥¹¥È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡°ú±Û¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î²È¤ÇËèÈÕ2»þ22Ê¬¤ËÉÔ²Ä²ò¤Ê¸½¾Ý¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë¥¸¥§¥Ë¡¼¤È¡¢¤½¤ì¤ò¿®¤¸¤Ê¤¤É×¡¦¥µ¥à¡£²Ì¤¿¤·¤ÆÍ©Îî¤Ê¤Î¤«¡¢¤Ï¤¿¤Þ¤¿²Ê³ØÅª¤ËÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡Ä¶ÛÄ¥´¶¤ò¤Ï¤é¤à24»þ´Ö¤ò¤á¤°¤ë¡¢ÉúÀþ¤À¤é¤±¤Î¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ê¥Û¥é¡¼¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤À¡£
¡¡µÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢BBC¤Ç¥Û¥é¡¼¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤ò»ý¤Á¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥é¥¸¥ª¡¦ÉñÂæ¤Ê¤É¤ÎÆ±¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¼õ¾ÞÎò¤Î¤¢¤ë¼ã¼êºî²È¡¢¥À¥Ë¡¼¡¦¥í¥Ó¥ó¥º¡£¤½¤·¤ÆÆüËÜÈÇ¤Î±é½Ð¤Ë¤Ï¡¢ÆÉÇä±é·àÂç¾Þ¡¦ºÇÍ¥½¨±é½Ð²È¾Þ¡¢µÆÅÄ°ìÉ×±é·à¾Þ¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î±é·à¾Þ¤Ëµ±¤¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë±é½Ð²È¤Î1¿Í¡¢¿¹¿·ÂÀÏº¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¥µ¥àÌò¤ò²ÃÆ£¤¬±é¤¸¤ë¤Û¤«¡¢ºÊ¥¸¥§¥Ë¡¼Ìò°ª¤ï¤«¤Ê¡£¤â¤¦1ÁÈ¤Î¥«¥Ã¥×¥ëÌò¤ÏÆîÂôÆà±û¤È¾¾ÈøÍ¡¤¬Ì³¤á¤ë¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¶Ã¤¤È¶¦¤Ë¡¢¥Û¥í¥ê¤È¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÉ×ÉØ°¦¤Î¥É¥é¥Þ¤âÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¡£
¢£¥¥ã¥¹¥È¥³¥á¥ó¥È
¢§²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥
2026Ç¯¤Î2·î¡¢·à¾ì¤ÏÆüËÜ¤Ç¤â¤Ã¤È¤â´¨¡¹¤·¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î¸ø±é¤ò´Ñ¤ì¤Ð¡¢¤³¤ÎÀè2»þ22Ê¬¤¬ÉÝ¤¯¤Æ¤·¤«¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡Ä¡Ä¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î´¶³Ð¤ò´ÑµÒ¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ò¤È¤·¤¯ÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¯¡¢¤¼¤ÒËÜ¸ø±é¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Í½½¬¤ò¤»¤º¤Ë¡¢¤Þ¤¿´Ñ·à¸å¤âÂ¾¤Î¿Í¤ËÆâÍÆ¤ò¶µ¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢§°ª¤ï¤«¤Ê
µÓËÜ¤ÎËÜÊÔ¤ÎÁ°¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢¥À¥Ë¡¼¡¦¥í¥Ó¥ó¥¹¤µ¤ó¤Î¥Û¥é¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ëÁÛ¤¤¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¶½Ì£¿¼¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Û¥é¡¼¤ÎÉñÂæ¤Ï·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁÛÁü¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤È¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±é½Ð¤Î¿¹¤µ¤ó¤È¤Þ¤¿¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë»ö¤â¡¢¶ÛÄ¥¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò·à¾ì¤Ç°ì½ï¤ËÂÎ¸³¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§ÆîÂôÆà±û
Æ±¤¸¾ì½ê¤Ë¤¤¤Æ²ñÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ã¤Æ°ã¤¦¤ó¤À¤Ê¤¡¤È¡¢µº¶Ê¤òÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤é¥Û¥é¡¼¥ß¥¹¥Æ¥êÅªÉÝ¤µ¤È²ñÏÃ¤ÎÌÌÇò¤µ¤Ë¥¾¥¯¥¾¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥é¥¹¥È¡Ä¡ª¤½¤Î¾×·â¤ËÄ»È©¤¬Î©¤Ã¤Æ¡¢¤Ä¤¤À¼¤¬Ï³¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÇ»Ì©¤Ê²ñÏÃ·à¡£¿¹¿·ÂÀÏº¤µ¤ó±é½Ð¤Ç¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¶¦¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤òÁÛÁü¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¥¾¥¯¥¾¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¢§¾¾ÈøÍ¡
º£²ó¤è¤¦¤ä¤¯Ç°´ê³ð¤Ã¤Æ¿¹¿·ÂÀÏº¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë»ö¤¬º£¤«¤é¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤¿¤ÀÍß¤ò¸À¤¦¤È¿¹¤µ¤ó¤Î±é½Ð¤Ë¤è¤ë¤³¤Î¼Çµï¤ò¡¢¤½¤·¤Æ¥é¥¹¥È¤Î¢¥?¡÷¢¨¢¢¤òËÍ¤âµÒÀÊ¤ÇÌ£¤ï¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥Í¥¿¥Ð¥ì¸·¶Ø¡Ä²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥´¡¼¥¹¥È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡°ú±Û¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î²È¤ÇËèÈÕ2»þ22Ê¬¤ËÉÔ²Ä²ò¤Ê¸½¾Ý¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë¥¸¥§¥Ë¡¼¤È¡¢¤½¤ì¤ò¿®¤¸¤Ê¤¤É×¡¦¥µ¥à¡£²Ì¤¿¤·¤ÆÍ©Îî¤Ê¤Î¤«¡¢¤Ï¤¿¤Þ¤¿²Ê³ØÅª¤ËÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡Ä¶ÛÄ¥´¶¤ò¤Ï¤é¤à24»þ´Ö¤ò¤á¤°¤ë¡¢ÉúÀþ¤À¤é¤±¤Î¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ê¥Û¥é¡¼¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤À¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¥µ¥àÌò¤ò²ÃÆ£¤¬±é¤¸¤ë¤Û¤«¡¢ºÊ¥¸¥§¥Ë¡¼Ìò°ª¤ï¤«¤Ê¡£¤â¤¦1ÁÈ¤Î¥«¥Ã¥×¥ëÌò¤ÏÆîÂôÆà±û¤È¾¾ÈøÍ¡¤¬Ì³¤á¤ë¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¶Ã¤¤È¶¦¤Ë¡¢¥Û¥í¥ê¤È¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÉ×ÉØ°¦¤Î¥É¥é¥Þ¤âÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¡£
¢£¥¥ã¥¹¥È¥³¥á¥ó¥È
¢§²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥
2026Ç¯¤Î2·î¡¢·à¾ì¤ÏÆüËÜ¤Ç¤â¤Ã¤È¤â´¨¡¹¤·¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î¸ø±é¤ò´Ñ¤ì¤Ð¡¢¤³¤ÎÀè2»þ22Ê¬¤¬ÉÝ¤¯¤Æ¤·¤«¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡Ä¡Ä¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î´¶³Ð¤ò´ÑµÒ¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ò¤È¤·¤¯ÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¯¡¢¤¼¤ÒËÜ¸ø±é¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Í½½¬¤ò¤»¤º¤Ë¡¢¤Þ¤¿´Ñ·à¸å¤âÂ¾¤Î¿Í¤ËÆâÍÆ¤ò¶µ¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢§°ª¤ï¤«¤Ê
µÓËÜ¤ÎËÜÊÔ¤ÎÁ°¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢¥À¥Ë¡¼¡¦¥í¥Ó¥ó¥¹¤µ¤ó¤Î¥Û¥é¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ëÁÛ¤¤¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¶½Ì£¿¼¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Û¥é¡¼¤ÎÉñÂæ¤Ï·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁÛÁü¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤È¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±é½Ð¤Î¿¹¤µ¤ó¤È¤Þ¤¿¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë»ö¤â¡¢¶ÛÄ¥¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò·à¾ì¤Ç°ì½ï¤ËÂÎ¸³¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§ÆîÂôÆà±û
Æ±¤¸¾ì½ê¤Ë¤¤¤Æ²ñÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ã¤Æ°ã¤¦¤ó¤À¤Ê¤¡¤È¡¢µº¶Ê¤òÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤é¥Û¥é¡¼¥ß¥¹¥Æ¥êÅªÉÝ¤µ¤È²ñÏÃ¤ÎÌÌÇò¤µ¤Ë¥¾¥¯¥¾¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥é¥¹¥È¡Ä¡ª¤½¤Î¾×·â¤ËÄ»È©¤¬Î©¤Ã¤Æ¡¢¤Ä¤¤À¼¤¬Ï³¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÇ»Ì©¤Ê²ñÏÃ·à¡£¿¹¿·ÂÀÏº¤µ¤ó±é½Ð¤Ç¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¶¦¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤òÁÛÁü¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¥¾¥¯¥¾¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¢§¾¾ÈøÍ¡
º£²ó¤è¤¦¤ä¤¯Ç°´ê³ð¤Ã¤Æ¿¹¿·ÂÀÏº¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë»ö¤¬º£¤«¤é¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤¿¤ÀÍß¤ò¸À¤¦¤È¿¹¤µ¤ó¤Î±é½Ð¤Ë¤è¤ë¤³¤Î¼Çµï¤ò¡¢¤½¤·¤Æ¥é¥¹¥È¤Î¢¥?¡÷¢¨¢¢¤òËÍ¤âµÒÀÊ¤ÇÌ£¤ï¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡£