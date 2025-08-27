FRBÍý»ö¡¢²òÇ¤ÉÔÅö¤ÈÄóÁÊ¤Ø¡¡ÊÆÂçÅýÎÎ¤ÈË¡ÄîÆ®Áè¤Ë
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡ÊFRB¡Ë¤Î¥¯¥Ã¥¯Íý»ö¤ÎÃ´ÅöÊÛ¸î»Î¤Ï26Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¤è¤ë²òÇ¤ÄÌ¹ð¤ÏÉÔÅö¤À¤È¤·¤Æ¡¢ÄóÁÊ¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£ÊÛ¸î»Î¤Ï¡Ö½ñ´Ê¤À¤±¤Ë´ð¤Å¤¯²òÇ¤¤Î»î¤ß¤Ë¤Ï¡¢»ö¼ÂÌÌ¤Ç¤âË¡Åª¤Ë¤âº¬µò¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£ÂçÅýÎÎ¤Ë¤è¤ë°ÛÎã¤ÎFRBÍý»ö¤Î²òÇ¤ÄÌ¹ð¤Ï¡¢Ë¡ÄîÆ®Áè¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¸ø»»¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂçÅýÎÎ¤¬Íý»ö¤Î²òÇ¤¤ò»î¤ß¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£¥¯¥Ã¥¯»á¤Ï2022Ç¯¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥óÁ°ÂçÅýÎÎ¤Î»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¡¢¹õ¿Í½÷À¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤ÎFRBÍý»ö¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£Íý»ö¤ÎÇ¤´ü¤Ï14Ç¯¤Ç¡¢Á°Ç¤¤Î»Ä¤êÇ¤´ü¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¥¯¥Ã¥¯»á¤Ï¡¢38Ç¯1·îËö¤Þ¤Ç¤ÎÇ¤´ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£