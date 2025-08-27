Aimer¡¢¡Ö»Ä¶Á»¶²Î¡×¤¬¼«¿È½é¤ÎÎßÀÑºÆÀ¸¿ô5²¯²óÆÍÇË¡Ú¥ª¥ê¥³¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
¡¡Aimer¡Ö»Ä¶Á»¶²Î¡×¤¬¡¢8·î27ÆüÈ¯É½¤ÎºÇ¿·¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¡¢½µ´ÖºÆÀ¸¿ô167Ëü1140²ó¤òµÏ¿¡£ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤Ï5²¯36Ëü3757²ó¤È¤Ê¤ê¡¢¼«¿È½é¤ÎÎßÀÑºÆÀ¸¿ô5²¯²óÆÍÇËºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÆ¸ËáVS¸ÕÄ³¤·¤Î¤Ö¡ª¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡ÙÌµ¸Â¾ëÊÔ¤ÎÍ½¹ð±ÇÁü
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡ÙÍ·³ÔÊÔ¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡£
¡Ö½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¡Ö2018Ç¯12·î24ÆüÉÕ¡×¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È
¡ã¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2025Ç¯9·î1ÆüÉÕ¡§½¸·×´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î18Æü¡Á24Æü¡Ë¡ä
