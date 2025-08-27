back number¡¢¡Ö¹âÎæ¤Î²Ö»Ò¤µ¤ó¡×¤¬ÄÌ»»2ºîÌÜ¤ÎÎßÀÑºÆÀ¸¿ô6²¯²óÆÍÇË¡Ú¥ª¥ê¥³¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
¡¡back number¡Ö¹âÎæ¤Î²Ö»Ò¤µ¤ó¡×¤¬¡¢8·î27ÆüÈ¯É½¤ÎºÇ¿·¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç½µ´ÖºÆÀ¸¿ô262Ëü7392²ó¤òµÏ¿¡£ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤Ï6²¯25Ëü5875²ó¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¿åÊ¿Àþ¡×¤ËÂ³¤¯¼«¿ÈÄÌ»»2ºîÌÜ¤ÎÎßÀÑºÆÀ¸¿ô6²¯²óÆÍÇËºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Ûback number¡Ö¹âÎæ¤Î²Ö»Ò¤µ¤ó¡×MV
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢2018Ç¯11·î29Æü¤ËÇÛ¿®³«»Ï¡¢19Ç¯7·î¤è¤ê¥¥ê¥ó¥Ó¡¼¥ë¡ØÃ¸Îï¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥Ù¥ëGREEN JUKEBOX ²ÆÊÓ¡ÙCM¥½¥ó¥°¤È¤·¤Æ¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¡Ö2018Ç¯12·î24ÆüÉÕ¡×¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È
¡ã¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2025Ç¯9·î1ÆüÉÕ¡§½¸·×´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î18Æü¡Á24Æü¡Ë¡ä
¡ÚÆ°²è¡Ûback number¡Ö¹âÎæ¤Î²Ö»Ò¤µ¤ó¡×MV
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢2018Ç¯11·î29Æü¤ËÇÛ¿®³«»Ï¡¢19Ç¯7·î¤è¤ê¥¥ê¥ó¥Ó¡¼¥ë¡ØÃ¸Îï¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥Ù¥ëGREEN JUKEBOX ²ÆÊÓ¡ÙCM¥½¥ó¥°¤È¤·¤Æ¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¡Ö2018Ç¯12·î24ÆüÉÕ¡×¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È
¡ã¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2025Ç¯9·î1ÆüÉÕ¡§½¸·×´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î18Æü¡Á24Æü¡Ë¡ä