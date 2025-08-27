µµÍüÏÂÌé¡¢½é¤Î¥½¥í¥Ù¥¹¥È¡ØKame Best¡Ù¤¬¼«¿È½é¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¡Ú¥ª¥ê¥³¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
¡¡µµÍüÏÂÌé¡ØKame Best¡Ù¤¬¡¢½é½µDL¿ô4791DL¤òµÏ¿¤·¡¢8·î27ÆüÈ¯É½¤ÎºÇ¿·¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç½éÅÐ¾ì1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¡Ú¢¨¡Û¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼«¿È½é¤Î1°Ì³ÍÆÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµµÍüÏÂÌéºÇ¿·¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢µµÍüÏÂÌé½é¤Î¥½¥í¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡£2002Ç¯¤Ë½é¤Î¥½¥í¶Ê¤È¤·¤ÆÈäÏª¤·¤¿¡ÖÎ¥¤µ¤Ê¤¤¤Ç°¦¡×¤ä¡¢05Ç¯1·î´ü¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÅÚÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤´¤¯¤»¤ó¡Ù¡ÊÂè2¥·¥ê¡¼¥º¡ËÁÞÆþ²Î¡Öå«¡×¤Ê¤É¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢CD¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¿¥½¥í¶Ê¡¢¹ç·×24¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¢¨¡Û¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÊÃ±¶Ê¡Ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î3¥é¥ó¥¥ó¥°
¡Ö½µ´Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¡Ö2016Ç¯11·î14ÆüÉÕ¡×¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È
¡ã¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2025Ç¯9·î1ÆüÉÕ¡§½¸·×´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î18Æü¡Á24Æü¡Ë¡ä
