¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¦ZORN¡¢¿·¶Ê¡ÖÀïÁè¤È¾¯½÷¡×¤Ç¼«¿È½é¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë1°Ì¡¡¡ØNHK¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù½Ð±é¤ÇÏÃÂê¡Ú¥ª¥ê¥³¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
¡¡ÅìµþÅÔ³ë¾þ¶è¿·¾®´ä½Ð¿È¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¦ZORN¡Ê¥¾¡¼¥ó¡Ë¤Î¡ÖÀïÁè¤È¾¯½÷¡×¤¬¡¢½é½µDL¿ô8606DL¤òµÏ¿¤·¡¢8·î27ÆüÈ¯É½¤ÎºÇ¿·¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÊÃ±¶Ê¡Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç1°Ì¤Ë½éÅÐ¾ì¡£¼«¿È½é¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë1°Ì³ÍÆÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ú¢¨¡Û¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛNujabes¤ÎÈþ¤·¤¤¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤¬°õ¾ÝÅª¡ÄZORN¡ÖÀïÁè¤È¾¯½÷¡×MV
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢2010Ç¯¤ËµÞÀÂ¤·¤¿²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦Nujabes¡Ê¥Ì¥¸¥ã¥Ù¥¹¡Ë»á¤¬°ä¤·¤¿³Ú¶Ê¡Öreflection eternal¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢Æ±»á¼çºË¥ì¡¼¥Ù¥ëHydeout ProductionsÁ´ÌÌ¶¨ÎÏ¤Î¸µ¡¢À©ºî¤µ¤ì¤¿¡£8·î18Æü¤ËÀï¸å80Ç¯ÈÖÁÈ¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØNHK¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡ÖÀï²Ð¤Î»þÂå¡Ê¤¤¤Þ¡Ë¤ËËÂ¤°²Î PASS THE MIC¡×¡Ù¤ÎÈÖÁÈÆâ¤Ç¡¢À©ºîÌÏÍÍ¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«ºÇ¿·¤Î¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÊÃ±¶Ê¡Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¤Ï¡¢JO1¤Î¿·¶Ê¡Ö¤Ò¤é¤¯¡×¤¬¡¢½é½µDL¿ô8196DL¤Ç2°Ì¤Ë½éÅÐ¾ì¡£ËÜºî¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¿Á´ðÇî¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¥Ð¥é¡¼¥É¶Ê¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦Æ¦¸¶°ìÀ®¤ÈÇÐÍ¥¡¦»ÔÌÓÎÉ»Þ¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡ØÉÙ»Î»³¤È¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¡¢¤·¤¢¤ï¤»¤Î¿ô¼°¡Ù¡Ê10·î24Æü¸ø³«Í½Äê¡Ë¤Î¼çÂê²Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢MAZZEL¤Î¿·¶Ê¡ÖDANGER¡×¤¬¡¢½é½µDL¿ô7240DL¤òµÏ¿¤·¡¢3°Ì¤Ë½éÅÐ¾ì¡£ËÜºî¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ØDayDay.¡Ù¤Î8·î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢ºÇ¿·¤Î¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÊÃ±¶Ê¡Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¤Ï¡¢TOP3¤¹¤Ù¤Æ¤¬½éÅÐ¾ìºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¢¨¡ÛZORN¤Ï¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¤ÏÄÌ»»3ºî¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£
¡Ö½µ´Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÊÃ±¶Ê¡Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¡Ö2017Ç¯12·î25ÆüÉÕ¡×¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È
¡ã¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2025Ç¯9·î1ÆüÉÕ¡§½¸·×´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î18Æü¡Á24Æü¡Ë¡ä
