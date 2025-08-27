¡Úº£½µ¤Î¥ª¥ê¥³¥ó½éÅÐ¾ì¡ÛBOYNEXTDOOR¡ÖCount To Love¡×¡¢JO1¡Ö¤Ò¤é¤¯¡×
¡¡6¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥°¥ë¡¼¥×¡¦BOYNEXTDOOR¤Î¡ÖCount To Love¡×¤¬¡¢ºÇ¿·¤Î9·î1ÆüÉÕ¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×47°Ì¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û½é¶¦±é¡ªBOYNEXTDOOR¡õÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¤¬¥³¥ß¥«¥ë¤ÊMV
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢8·î20Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·CD¥·¥ó¥°¥ë¡ÖBOYLIFE¡ÊCount To Love¡Ë¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤Ç¡¢Æ±ÆüÉÕ¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¤Ï¡¢¼«¸ÊºÇ¹â¤Î½é½µ34.6ËüËç¤òÇä¤ê¾å¤²¡¢½éÅÐ¾ì1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡Îø¿ÍÆ±»Î¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê´¶¾ð¤òÉÁ¤½Ð¤·¤¿¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤Ç¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ë¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤Û¤«ÇÐÍ¥¡¦ÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«50°Ì¤Ë¤Ï¡¢JO1¤Î¿·¶Ê¡Ö¤Ò¤é¤¯¡×¤¬½éÅÐ¾ì¡£ËÜºî¤Ï¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¿Á´ðÇî¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¥Ð¥é¡¼¥É¶Ê¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦Æ¦¸¶°ìÀ®¤ÈÇÐÍ¥¡¦»ÔÌÓÎÉ»Þ¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡ØÉÙ»Î»³¤È¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¡¢¤·¤¢¤ï¤»¤Î¿ô¼°¡Ù¡Ê10·î24Æü¸ø³«Í½Äê¡Ë¤Î¼çÂê²Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2025Ç¯9·î1ÆüÉÕ¡§½¸·×´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î18Æü¡Á24Æü¡Ë¡ä
¡ÚÆ°²è¡Û½é¶¦±é¡ªBOYNEXTDOOR¡õÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¤¬¥³¥ß¥«¥ë¤ÊMV
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢8·î20Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·CD¥·¥ó¥°¥ë¡ÖBOYLIFE¡ÊCount To Love¡Ë¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤Ç¡¢Æ±ÆüÉÕ¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¤Ï¡¢¼«¸ÊºÇ¹â¤Î½é½µ34.6ËüËç¤òÇä¤ê¾å¤²¡¢½éÅÐ¾ì1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«50°Ì¤Ë¤Ï¡¢JO1¤Î¿·¶Ê¡Ö¤Ò¤é¤¯¡×¤¬½éÅÐ¾ì¡£ËÜºî¤Ï¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¿Á´ðÇî¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¥Ð¥é¡¼¥É¶Ê¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦Æ¦¸¶°ìÀ®¤ÈÇÐÍ¥¡¦»ÔÌÓÎÉ»Þ¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡ØÉÙ»Î»³¤È¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¡¢¤·¤¢¤ï¤»¤Î¿ô¼°¡Ù¡Ê10·î24Æü¸ø³«Í½Äê¡Ë¤Î¼çÂê²Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2025Ç¯9·î1ÆüÉÕ¡§½¸·×´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î18Æü¡Á24Æü¡Ë¡ä