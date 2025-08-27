¥Þ¥«¥í¥Ë¤¨¤ó¤Ô¤Ä¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¡¦¥Ê¥¤¥Ä¡×¡Ê¸¢Íø¸µ¡§¥¨¥Ã¥°¥Þ¥ó¡¿2019Ç¯2·î13ÆüÇÛ¿®³«»Ï¡Ë

¡¡¥Þ¥«¥í¥Ë¤¨¤ó¤Ô¤Ä¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¡¦¥Ê¥¤¥Ä¡×¤¬¡¢27ÆüÈ¯É½¤ÎºÇ¿·¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×¤ÇÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤Ï3²¯43.3Ëü²ó¡Ê300,433,392²ó¡Ë¤òµ­Ï¿¡£ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤¬3²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£

¡ÚÆ°²è¡Û¥Þ¥«¥í¥Ë¤¨¤ó¤Ô¤Ä¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¡¦¥Ê¥¤¥Ä¡×MV

¡¡Æ±¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ç½µ´ÖºÆÀ¸¿ô93.8Ëü²ó¡Ê937,986²ó¡Ë¤òµ­Ï¿¡£¤Ê¤ª¡¢¥Þ¥«¥í¥Ë¤¨¤ó¤Ô¤Ä¤ÎÎßÀÑºÆÀ¸¿ô3²¯²óÆÍÇË¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤è¡¢¡×¡¢¡ÖÎø¿Í¤´¤Ã¤³¡×¤ËÂ³¤¯¼«¿ÈÄÌ»»3ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£

¡ã¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2025Ç¯9·î1ÆüÉÕ¡§½¸·×´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î18Æü¡Á24Æü¡Ë¡ä