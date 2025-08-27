HANA¡ÖDrop¡×¡¢ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô1²¯²ó¤òÆÍÇË¡¡¡ÖROSE¡×¤ËÂ³¤2ºîÌÜ¡Ú¥ª¥ê¥³¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
¡¡7¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦HANA¤Î¡ÖDrop¡×¤¬¡¢27ÆüÈ¯É½¤ÎºÇ¿·¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤ÇÎßÀÑºÆÀ¸¿ô1²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛHANA¡ÖDrop¡×MV
¡¡½µ´ÖºÆÀ¸¿ô¤Ï269.3Ëü²ó¡Ê2,692,867²ó¡Ë¤òµÏ¿¡£ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤Ï1²¯166.0Ëü²ó¡Ê101,659,892²ó¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢1²¯²ó¤òÄ¶¤¨¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô1²¯²óÆÍÇËºîÉÊ¤Ï¡¢¡ÖROSE¡×¤ËÂ³¤¼«¿ÈÄÌ»»2ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¡ã¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2025Ç¯9·î1ÆüÉÕ¡§½¸·×´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î18Æü¡Á24Æü¡Ë¡ä
¡ÚÆ°²è¡ÛHANA¡ÖDrop¡×MV
¡¡½µ´ÖºÆÀ¸¿ô¤Ï269.3Ëü²ó¡Ê2,692,867²ó¡Ë¤òµÏ¿¡£ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤Ï1²¯166.0Ëü²ó¡Ê101,659,892²ó¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢1²¯²ó¤òÄ¶¤¨¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô1²¯²óÆÍÇËºîÉÊ¤Ï¡¢¡ÖROSE¡×¤ËÂ³¤¼«¿ÈÄÌ»»2ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¡ã¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2025Ç¯9·î1ÆüÉÕ¡§½¸·×´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î18Æü¡Á24Æü¡Ë¡ä