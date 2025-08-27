HANA¡¢½÷À¥°¥ë¡¼¥×»Ë¾å½é¤ÎµÏ¿¤ò¹¹¿·¡¡¡ÖBlue Jeans¡×¤¬6½µÏ¢Â³1°Ì¡Ú¥ª¥ê¥³¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
¡¡7¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦HANA¡ÖBlue Jeans¡×¤¬¡¢27ÆüÈ¯É½¤ÎºÇ¿·¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç6½µÏ¢Â³1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£½µ´ÖºÆÀ¸¿ô¤Ï932.5Ëü²ó¡Ê9,324,715²ó¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÃ¸¤¤ÀÄ½Õ¤òÉ½¸½¡ÄHANA¡ÖBlue Jeans¡×MV
¡¡2018Ç¯12·î24ÆüÉÕ¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢6½µÏ¢Â³1°Ì¤Ï½÷À¥°¥ë¡¼¥×»Ë¾å½é¡£ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤Ï7,762.6Ëü²ó¡Ê77,625,632²ó¡Ë¡£
¡¡ËÜºî¡ÖBlue Jeans¡×¤Ï¡¢Åù¿ÈÂç¤ÎÎø¿´¤ò¡ÖBlue Jeans¡×¤È¡Ö¸Å¤¤¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡×¤Ë½Å¤Í¤ÆÉÁ¤¤¤¿HANA¤È¤·¤Æ¤Î½é¤á¤Æ¤Î¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡£ÀÚ¤Ê¤µ¤È´õË¾¤¬¸òºø¤¹¤ë¥ß¥Ã¥É¥Ð¥é¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«ºÇ¿·¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¤Ï¡¢2°Ì¤ËMrs. GREEN APPLE¤Î¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¤¬¡¢½µ´ÖºÆÀ¸¿ô718.2Ëü²ó¡Ê7,181,584²ó¡Ë¤òµÏ¿¤·¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¤³¤ì¤Ç2024Ç¯5·î13ÆüÉÕ¤«¤é69½µÏ¢Â³TOP3Æþ¤ê¤òµÏ¿¤·¡¢¡ÖÏ¢Â³TOP3Æþ¤ê¡×ÎòÂåºÇÄ¹µÏ¿¤ò¼«¸Ê¹¹¿·¤·¤¿¡£ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤Ï7²¯2,487.5Ëü²ó¡Ê724,875,189²ó¡Ë¡£
¡¡¤Þ¤¿5°Ì¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡Ö³×Ì¿Æ»Ãæ - On The Way¡×¤¬½µ´ÖºÆÀ¸¿ô544.9Ëü²ó¡Ê5,449,281²ó¡Ë¤òµÏ¿¤·¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£Á°½µ8·î25ÆüÉÕ¤Î8°Ì¤«¤é½ç°Ì¤ò¾å¤²¡¢¼«¿È½é¤ÎTOP5Æþ¤ê¤òµÏ¿¤·¤¿¡£TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó¡ÙÂè2´ü¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¼«¿È¤¬ºî»ìºî¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤¿³Ú¶Ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡ã¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2025Ç¯9·î1ÆüÉÕ¡§½¸·×´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î18Æü¡Á24Æü¡Ë¡ä
